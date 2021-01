Juan Buzali est détenu depuis vendredi après-midi pour le crime de “tentative de double homicide” au détriment de Luis Lavalle et d’un adolescent de 17 ans (Aglaplata)

Samedi, le même jour que Juan Ignacio Buzali a déclaré dans l’enquête accusé du crime de double tentative de meurtre pour avoir écrasé des motocyclistes qu’il a pris pour les assaillants de sa femme le Nouvel An, vos avocats Fernando Burlando et Fabían Améndola Ils ont présenté un mémoire au juge Marcela Garmendia demandant la libération du détenu. Comme ce média a pu corroborer sur la base de sources judiciaires, Le magistrat prendra les 4 prochains jours ouvrables pour décider s’il doit répondre à la demande de la défense ou, au contraire, il signe la détention préventive et est effectivement incarcéré, après avoir officialisé

«Les conditions habituelles sont analysées, les dangers procéduraux. En d’autres termes, s’il existe un risque de fuite ou d’obstruction de la cause. Le fait que qu’il s’est échappé de la scène ne l’aide pas mais aussi, au moment de son arrestation, ils l’ont retrouvé chez lui et n’ont opposé aucune résistance », explique un membre de la justice de La Plata arrivé au bureau de Garmendia.

Quelle que soit la position du magistrat, les parties ont la possibilité de faire appel devant la Chambre permis par la foire d’essayer de revenir sur la décision.

Pour l’instant, le procureur chargé de l’affaire affirme que, en ce qui concerne Buzali, “Il aurait presque tous les éléments pour renvoyer l’affaire en justice.”

Maria Eugenia Di Lorenzo en dialogue avec . il a assuré dimanche: “Il aurait presque tous les éléments nécessaires pour porter l’affaire en justice”, se référant aux 14 témoignages, au résultat des tests d’accident et aux plus de 400 heures de tournage par caméra de sécurité incorporé dans la cause.

Pour définir l’imputation, le procureur Di Lorenzo s’est basé sur une vidéo dans laquelle un groupe de six motocyclistes est observé suivi à grande vitesse par le véhicule conduit par Buzali et qu’il avait Píparo comme compagnon.

Après les déclarations du législateur et son mari, dans lequel ils ont indiqué que les motos “se trouvaient comme dans un court V ou entonnoir” se sentant “enfermé”, Le procureur a estimé que les images d’une vidéo qui se trouve au dossier ne sont pas cohérentes avec les déclarations au tribunal. Buzali dans une partie de son enquête a assuré que «ce qui s’est passé était un malheur et un accident “, Quoi “Jamais” voulu “blesser quelqu’un”, et que, au moment de l’événement, il était «nerveux, accablé et craintif», bien que «pas en colère».

Dans sa déclaration, Píparo Elle a affirmé avoir dit à son mari après avoir subi le vol: “Regardez Juan, ce sont ceux qui me peinent”, lorsqu’elle a vu un groupe de motocyclistes dans la rue 47., dont un avec un plongeur turquoise semblable à celui des assaillants qui lui ont pris 20 mille pesos et un iPhone dans son portefeuille. Le législateur provincial de Ensemble pour le changement a parlé de commencer “un suivi discret”, pour dire plus tard qu’il n’avait jamais imaginé qu’il porterait une moto sous sa voiture en la traînant sur plusieurs mètres, au moins 300 selon des témoins. Au milieu, Il n’a pas appelé le 911 pour obtenir de l’aide pour les blessés.

En tant, cette semaine, les résultats des tests sanguins seront connus fait à Píparo et à son mari et fera savoir s’ils avaient de l’alcool dans le sang ou une autre substance, ont indiqué les sources et selon les premiers policiers qui ont assisté au mariage après le deuxième événement, les deux ne présentaient pas “l’odeur de l’alcool. Dans tous les cas, ce que disent les experts en toxicologie n’aura pas un poids absolu: Si la fraude est avérée, l’accusation pourra faire valoir lors d’un éventuel procès que Buzali savait ce qu’il faisait.

En outre la déclaration de la police des premier et quatrième commissariats de La Plata est attendue qui est intervenu le soir de l’événement et le témoignage de Matías Píparo, le frère de Carolina.

D’autre part, le procureur avait ordonné une série de sept raids et l’ordre de six arrestations pour le vol subi par le couple et pour cette raison, six jeunes ont été identifiés, dont cinq mineurs et un plus âgé, en une enquête de la DDI de La Plata de la police de Buenos Aires qui comprenait des contrôles des caméras et des réseaux sociaux, où ils ont été montrés sur Instagram avec les mêmes motos qu’ils auraient portées lors de l’agression et les mêmes vêtements.

L’un d’eux, UA, a été arrêté vendredi dans le quartier de Villa Elvira, avec une moto avec une demande d’enlèvement volée le 31 décembre, le même jour du fait: a 14 ans.

Pour l’instant, le mineur détenu reste dans un institut pour mineurs à La Plata. Le Tribunal des garanties de la jeunesse n ° 3, chargé de son dossier, a déjà reçu des demandes de mesures du parquet n ° 1 de la juridiction en charge de Juan Benavides, selon des sources judiciaires avancées dans ce milieu.

Samedi, lors d’une conférence de presse, Di Lorenzo a assuré ne pas avoir pour l’instant d’éléments pour imputer à Carolina Píparo.

