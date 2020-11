Le Nevada, qui accorde six délégués au Collège électoral, pourrait être la clé pour rencontrer le prochain président du pays. (.I0499 /)

Un tribunal fédéral américain a rejeté vendredi une autre action en justice pour arrêter le décompte déposé par la campagne de Donald Trump, cette fois dans le comté de Clark dans le Nevada, le principal bastion démocrate de l’État.

Selon le juge Andrew Gordon, les deux membres du Congrès républicains qui sont allés au tribunal n’ont pas rassemblé de preuves pour prouver la fraude présumée qu’ils dénonçaient.

Le procès républicain a affirmé qu’une machine n’a pas identifié les signatures qui ne correspondaient pas à celles des électeurs, selon l’agence américaine Bloomberg. L’avocat démocrate Marc Elia a accusé les républicains d’avoir mené de «fausses accusations» pour arrêter le décompte dans des États clés.

À ce stade de la course à la présidentielle, le candidat démocrate Joe Biden ajoute 632 558 voix, soit 49,8%, au Nevada et Trump suit avec 609,01, 48%, lorsque le vote est de 93%, si on s’attend à ce que la majorité du prochain tour de scrutin serve à Biden pour prolonger l’avance.

LES AUTRES DEMANDES DE LA CAMPAGNE TRUMP

Ce rejet rejoint les autres demandes de l’équipe Trump qui ont été rejetées dans des États comme le Michigan et la Géorgie.

Le seul endroit où l’une des poursuites a été partiellement confirmée est en Pennsylvanie, où un juge de la Cour suprême de Pennsylvanie, Samuel Alito, a ordonné que les bulletins de vote qui sont arrivés après la fermeture des bureaux de vote soient séparés et comptés séparément jusqu’à ce qu’une autre décision décide s’ils sont valides.

Cependant, cette décision ne signifie pas que les votes ne sont plus comptés ou qu’ils ne font pas partie du décompte final, a recueilli la chaîne d’information CNN.

Selon la secrétaire d’État de Pennsylvanie, Kathy Bockvar, dans des déclarations publiées par le «Washington Post», très peu de bulletins de vote ont été affectés par la décision, elle ne pense donc pas «que cela affecte le résultat».

Selon des sources de CNN, Trump serait mécontent de son équipe d’avocats et aurait demandé à son entourage d’en trouver de «meilleurs», un appel à ajouter des forces juridiques que le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, a également lancé sur Twitter, depuis ce statut sera décidé par seulement quelques milliers de voix selon les projections.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a réitéré sa volonté de continuer à contester devant les tribunaux les résultats électoraux dans les différents États clés qui définiront l’élection et où Joe Biden continue avec un avantage.

Le président américain Donald Trump (SHAWN THEW /)

«Nous pensons que le peuple américain mérite un dépouillement et une certification transparents des votes. Cela ne fait plus référence à une élection individuelle, mais à l’intégrité de l’ensemble de notre processus électoral “, a exprimé le président dans un communiqué publié par sa campagne.

Il a ajouté: «Depuis le début, nous avons dit que tous les votes légaux devraient être comptés et tous les votes illégaux ne devraient pas être comptés, mais nous avons rencontré à tout moment une résistance à ce principe de base de la part des démocrates. Nous poursuivrons ce processus dans toutes les instances judiciaires pour garantir que le peuple américain ait confiance en notre gouvernement.».

Quelques heures plus tard, il a fait une publication sur son réseau social, dans laquelle il a déclaré: «Joe Biden ne devrait pas revendiquer illégalement la présidence. Je pourrais faire de même, la procédure judiciaire ne fait que commencer!».

Les déclarations sont conformes à celles du président et de sa campagne dans les jours qui ont suivi la clôture des élections, et d’autant plus que la tendance dans les États clés a commencé à favoriser son concurrent. Joe Biden n’a pas été proclamé vainqueur de l’élection. Dans différentes déclarations, il a indiqué que lui et sa campagne estiment qu’une fois les décomptes terminés, ils se relèveront effectivement avec la victoire.

«Les machines à voter de tous les États dirigées par les démocrates gagnaient beaucoup dans tous les endroits clés. Puis nos nombres ont commencé à diminuer secrètement; ils n’ont pas autorisé les observateurs légaux. Nous sommes allés au tribunal et avons obtenu les observateurs, et ils voulaient qu’ils partent. Je l’ai prédit. Je parle du vote par correspondance depuis longtemps. Détruit notre système, rend les gens corrompus“A déclaré Trump jeudi soir depuis la Maison Blanche.

(Avec des informations d’Europa Press)

