Après 26 mois, le vice-président Cristina Fernández de Kirchner avait de nouveau parmi ses affaires une lettre du général José de San Martin daté de 1835 et le casier judiciaire de l’ancien président Hipólito Yrigoyen.

Les deux documents historiques retrouvés lors d’une perquisition effectuée dans une maison de Fernández de Kirchner à El Calafate ont été restitués au vice-président sur ordre du juge fédéral Marcelo Martinez De Giorgi.

Le 16 août 2018, un raid a été effectué au domicile de l’ancien président à El Calafate, dans la province de Santa Cruz. Il avait été ordonné par le juge décédé Claudio Bonadio dans l’affaire judiciaire connue sous le nom de Case Notebooks.

La délégation Río Gallegos de la police fédérale est arrivée le 26 août 2018 à la résidence d’El Calafate, dans les rues Padre de Agostini et Los Tehuelches et a commencé à fouiller. À cette époque, la sénatrice nationale de Buenos Aires a publié des photos sur ses réseaux sociaux pour dénoncer comment sa maison avait été brisée.

Dans une petite pièce, près d’un escalier, les agents ont trouvé un dossier en plastique avec le casier judiciaire de l’ancien président radical Hipólito Yrigoyen avec 122 pages de procédures et un compte rendu de ses activités entre les années 1906 à 1910. Près de ce dossier Ils ont trouvé une boîte en bois qui, parmi les acryliques protecteurs, conservait une lettre écrite par le général José de San Martín, datée du 26 décembre 1835, et adressée au héros chilien. Bernardo O’Higgins.

Le fiscal Alejandra Mangano avait déclenché l’enquête. En 2019, Bonadio avait enquêté sur Fernández de Kirchner pour le vol de documents historiques et le vice-président a nié le fait et a prétendu être victime de la loi.

Lorsqu’il a signé l’acte d’accusation pour crime de camouflage, Bonadio avait indiqué que l’ancien président connaissait l’origine de ces documents historiques et ne l’avait pas dénoncée. «Il n’est pas possible de concevoir que Mme Cristina Fernández de Kirchner, avocate, ancienne députée, sénateur nationale et ancienne présidente du pays pendant deux périodes, n’ait pas su qu’elle avait entre ses mains deux instruments d’importance historique transcendantale qui, en tant que tels, constituent un patrimoine culturel. d’Argentine ou de la République du Chili ». Et il a ajouté: “Une personne non identifiée a volé lesdits éléments et l’accusé les a reçus, les gardant en sa possession jusqu’à ce qu’ils soient pris par la police.”

Lorsque la défense a interjeté appel de la poursuite, ils ont fait valoir que – comme cela avait été publié dans le livre Sincèrement -: la lettre de San Martín leur avait été remise par le président de la Russie Vladimir Poutine. Alors que le dossier médical d’Yrigoyen avait été – selon l’ancien président – un cadeau d’un ami proche de un prêtre de Mouvement des prêtres pour le tiers monde,

En mai 2019, la Chambre fédérale a décidé de confirmer la décision, mais pour un autre crime. Les femmes de chambre Martín Irurzun et Leopoldo Bruglia: ont soutenu qu’il n’y avait aucune certitude que les documents avaient été volés. Par conséquent, il a compris qu’elle ne pouvait pas être poursuivie pour dissimulation. Mais elle a été poursuivie pour le délit de non-respect des devoirs d’agent public puisqu’elle aurait dû dénoncer sa possession aux Archives générales de la Nation comme documents historiques.

Lorsque la Chambre a renvoyé l’affaire à Bonadio, le juge a entamé le processus pour renvoyer l’affaire devant un procès oral et public.

Face à cette situation, le procureur Mángano a demandé que certaines mesures de test soient effectuées en raison de la nouvelle qualification établie par la Chambre. Parmi les mesures suggérées, des détails ont été demandés au Chili pour savoir si la lettre de San Martín à O’Higgins faisait partie de celles qui avaient été volées dans un musée trans-andin. Cette réponse n’a jamais été portée devant les tribunaux. Mais l’affaire contient un rapport du président de l’Institut national de Sanmartiniano qui affirme que cette lettre ne se trouvait pas au musée chilien de Vicuña Mackenna, qui a été volé en 1981.

Il était clair pour le procureur que Fernández de Kirchner n’avait pas obtenu les objets de mauvaise foi. C’est ainsi qu’il postula la destitution du vice-président de la Nation. Il a estimé que l’accusation pour délit de manquement aux devoirs d’un agent public avait prescrit. Face à la proposition du procureur, le juge Martínez De Giorgi a prononcé le limogeage de Fernández de Kirchner en juin dernier.

Mais le processus de restitution des objets qui avaient été gardés aux Archives historiques nationales devait encore être achevé. Les avocats de l’ancien président, Alberto Beraldi Oui Ari Llernovoy Ils ont demandé au tribunal – après le limogeage – la restitution des effets «volés» dans la maison d’El Calafate. Ils n’ont pas été effectivement volés mais saisis lors d’un raid.

Le juge Martínez De Giorgi a ordonné la restitution des deux documents historiques. Mais il a d’abord informé la Cour orale fédérale 7 qu’il était en charge du procès de l’affaire Cuadernos dans laquelle le vice-président est sur la liste des accusés.

Le juge a souligné que les documents peuvent être commercialisés et que l’argent pourrait être affecté par les saisies d’actifs ordonnées contre l’ancien président dans l’affaire Cuadernos.

Dans la même résolution dans le Martínez De Giorgi, il a rendu les documents à Fernández de Kirchner, il a établi que le vice-président de la Nation doit se conformer à ce que la loi 15 930 prescrit.

Dans l’un de ses articles, la loi qui stipule que les individus doivent déclarer la possession de documents historiques aux Archives générales de la Nation. Alors que dans un autre de ses articles, la loi stipule que lorsqu’un document historique est vendu, il doit être communiqué aux Archives générales de la Nation.

