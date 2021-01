Luis Enrique Martinelli, fils de l’ancien président du Panama Ricardo Martinelli. . / Esteban Biba / Archives

Guatemala, 4 janvier . .- La justice guatémaltèque a rejeté un recours judiciaire formé par le fils de l’ancien président panaméen Ricardo Martinelli (2009-2014) Luis Enrique Martinelli Linares, qui a cherché à contester le tribunal chargé de son extradition vers les États-Unis, où est recherché pour blanchiment d’argent.

Une source du pouvoir judiciaire guatémaltèque a confirmé à Efe ce lundi que la contestation n’avait pas été entérinée par une chambre d’appel, et par conséquent, l’affaire Martinelli Linares continuera son cours devant la cinquième cour pénale en attendant sa résolution.

Selon l’arrêt de la première chambre d’appel, les “arguments” de la demande de Martinelli Linares ont été déclarés “sans lieu” car “ils ne rentrent pas dans les motifs invoqués”, car “à aucun moment il n’est Les actions des juges dans le cadre de la procédure d’extradition jettent un doute sur leur impartialité et sur le fait qu’ils ont exprimé une opinion sur la question. ”

Par conséquent, en raison du rejet de la contestation, l’affaire de Luis Enrique Martinelli Linares continuera son cours devant la cinquième cour pénale en attendant la confirmation de son extradition définitive vers les États-Unis.

Les frères Ricardo Alberto et Luis Enrique Martinelli Linares ont été arrêtés au Guatemala le 6 juillet pour une ordonnance d’extradition vers les États-Unis, où ils sont recherchés pour blanchiment d’argent.

Le pays nord-américain a officialisé la demande d’extradition le 4 septembre, mais les enfants de l’ancien président Martinelli ont déposé plusieurs recours judiciaires auprès de l’organisme judiciaire guatémaltèque pour tenter d’empêcher leur transfert aux États-Unis.

Tous deux sont accusés par les États-Unis d’avoir servi d’intermédiaire entre 2009 et 2014 dans le paiement de 28 millions de dollars par l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht à un ancien haut responsable panaméen, selon le ministère américain de la Justice.

Les deux frères ont été élus députés suppléants du Parlement centraméricain en mai 2019 par le Panama et ont fait valoir qu’ils jouissaient de l’immunité de l’organe régional, bien qu’ils n’aient jamais prêté serment.

Selon l’acte d’accusation d’un tribunal de New York, entre 2009 et 2014, pendant la présidence de leur père, les frères Martinelli Linares ont participé au complot d’Odebrecht avec des actions qui comprenaient «l’ouverture et l’administration de comptes bancaires secrets au nom de sociétés écrans dans des juridictions étrangères “.

L’avocat des frères Martinelli Linares au Guatemala, Denis Cuesy, a déclaré à Efe ce lundi qu’il n’était pas au courant des récentes résolutions juridiques car il était hors du pays.

Cuesy avait affirmé en décembre que le processus d’extradition des frères était «lent» et «prendra du temps».

Les enfants de l’ancien président panaméen se trouvent dans la prison de la caserne militaire Mariscal Zavala, à Guatemala City.

Ricardo Alberto, 40 ans, et Luis Enrique, 38 ans, s’apprêtaient à quitter le Guatemala sur un vol privé le 6 juillet lorsqu’ils ont été capturés à la demande des États-Unis, après environ un an de disparition.