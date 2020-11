C’est la deuxième fois que justice est rendue en dépit d’être un leader central de la faction criminelle (Photo: Twitter @ CODIGO_NEGROMX)

José Alfredo Cárdenas Martínez, Le compteur, Il n’a pas été lié au processus par un juge Tamaulipas, de sorte que le redoutable Chef de Le cartel du Golfe a été libéré pour la deuxième fois le 29 octobre.

Après presque deux ans de prison, Cárdenas Martínez a quitté le Centre fédéral de réadaptation sociale (Cefereso) 14, basé à Gómez Palacio, Durango, où il a été détenu après être transféré par avion de Ciudad Victoria Tamaulipas, entité où il a été arrêté en 2019.

Il est neveu d’Osiel Cárdenas Guillén, leader et fondateur de Cartel du Golfe, ainsi que son bras armé plus tard, Les Zetas, factions sanguinaires du trafic de drogue au Mexique.

José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador” est le neveu du fondateur du cartel du Golfe (Photo: PGR)

L’un des hommes les plus recherchés par la justice, même en Amérique, a quitté la prison après qu’un juge de contrôle de la première région du premier district judiciaire, basé à Ciudad Victoria, ne l’a pas lié au processus.

Sa dernière arrestation a été le 3 mars de l’année dernière dans la capitale de San Luis Potosí, après qu’un ordre a été exécuté contre lui pour sa responsabilité probable dans le crime de privation illégale de liberté et voies de fait.

Bureau du procureur général de Tamaulipas offert une récompense de deux millions de pesos (environ 103000 $) à toute personne qui pourrait donner des informations menant à sa capture. CependantAprès 8 mois de détention, les autorités ont décidé de le laisser partir il y a deux semaines, car il a obtenu une «ordonnance non contraignante» pour le crime d’enlèvement aggravé.

Précédemment, Le 22 février 2018, El Contador a libéré la prison, après avoir été détenu pendant seulement deux jours. Des agents de la marine mexicaine l’ont arrêté à Matamoros le 19 mars, il y a deux ans.. À cette occasion, sa défense a prouvé que l’arrestation était illégale.

José Alfredo Cárdenas Martínez, “ El Contador ”, a été capturé par la marine à Matamoros en 2018; Avec Antonio Romo López, “ Don Chucho ”, il a dirigé ledit cartel, selon la DEA (Photo: File)

Avant votre première appréhension, le gouvernement de Tamaulipas et sept agences fédérales américaines de la “ Joint Task Force-West ” l’ont considéré comme l’un des objectifs prioritaires du programme “ Sécurité et prospérité ” mis en œuvre à la frontière nord en 2018.

Leur les avocats ont montré, la première fois, que Le compteur Il a été arrêté à son domicile et non sur une autoroute, à bord de son véhicule, comme indiqué dans la version Navy.

Cárdenas Martínez est désigné comme chef du cartel du Golfe à Matamoros, où le groupe a été fondé. Bien que la première fois qu’elle ait eu des raisons de rendre justice, les autorités enquêteront pour savoir si à cette occasion il y a eu complicité du juge.

Pour l’instant, il reste à voir s’il reprend ses activités criminelles à Tamaulipas et San Luis Potosí, où la faction opère avec plus de force et se dispute des lieux avec des groupes tels que le cartel du Nord-Est.

Osiel Cárdenas Guillén a conclu un accord avec le gouvernement américain en 2010 et sera libéré le 1er novembre 2028 (Photo: File)

Pendant, Cárdenas Guillén continue de payer sa peine dans une prison inconnue aux États-Unis, où il partira en 2028, après avoir conclu un accord de collaboration avec les autorités de ce pays. Ce capo a été arrêté le 14 mars 2003 par l’armée. Il a ensuite été extradé en 2007. Il faisait face à 12 chefs d’accusation liés au trafic de drogue mais a négocié en 2010 et n’a reçu que cinq délits et un paiement de 50 millions de dollars.

Des rapports du secrétaire de la Marine indiquent que le Cartel del Golfo (CDG) est situé dans 19 municipalités de San Luis Potosí; Los Zetas à 11 ans; le CJNG à 7; et dans 3 autres il y a une présence CSLPNG. Dans Salinas Les talibans opéreraient avec le CJNG et le CDG. Mais à Saint-Domingue et Villa de Ramos il serait avec le CDG. Juste ces trois démarcations bordent Jalisco et Zacatecas.

