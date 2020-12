Fichier non daté de la militante saoudienne des droits des femmes Loujain al-Hathloul. Marieke Wijntjes / livraison via .. À L’ATTENTION DES RÉDACTEURS – CETTE IMAGE A ÉTÉ SOUMISE PAR UN TIERS.

DUBAI, 28 décembre (.) – Un tribunal saoudien a condamné lundi l’éminent militant des droits des femmes Loujain al-Hathloul à cinq ans et huit mois de prison, ont rapporté les médias locaux, lors d’un procès qui a généré des condamnations internationales tout aussi Riyad fait face à un nouvel examen minutieux de Washington.

Hathloul, 31 ans, était détenue depuis 2018 après son arrestation avec au moins une douzaine d’autres militantes des droits des femmes.

La décision, rapportée par les journaux Sabq et al-Shark al-Awsat, pose un premier défi aux relations du prince héritier Mohammed ben Salmane avec le président élu américain Joe Biden, qui a critiqué la gestion des affaires par Riyad. des droits de l’homme.

Hathloul a été accusé d’avoir tenté de changer le système politique saoudien et de nuire à la sécurité nationale, ont rapporté les médias. Le tribunal a déduit deux ans et 10 mois de la peine, ou la plupart du temps déjà purgé après son arrestation le 15 mai 2018, avec une libération conditionnelle ultérieure.

Cela implique qu’Hathloul pourrait être libéré à la fin de février 2021 et retourner en prison s’il commet un crime, ont déclaré les médias.

Les experts des droits de l’homme des Nations Unies ont qualifié les accusations de «fausses» et, avec les principaux groupes de défense des droits de l’homme et les législateurs aux États-Unis et en Europe, ont appelé à sa libération.

Des militants et sa famille affirment que Hathloul, qui avait défendu le droit des femmes à conduire et s’est battue pour mettre fin au système de tutelle masculine du royaume, a été victime d’abus, de chocs électriques, de la torture de l’eau connue sous le nom de “sous-marin”, flagellation et agression sexuelle. Les autorités saoudiennes ont nié les accusations.

La condamnation intervient près de trois semaines après qu’un tribunal de Riyad a condamné le médecin américano-saoudien Walid al-Fitaihi à six ans de prison, malgré les pressions des États-Unis pour qu’il le libère, dans une affaire rapportée par des groupes de défense des droits humains. dit est politiquement motivé.

Des diplomates étrangers ont déclaré que les deux procès visaient à envoyer un message à l’intérieur et à l’extérieur du pays selon lequel l’Arabie saoudite ne céderait pas aux pressions sur les questions de droits de l’homme. Riyad pourrait également utiliser ces phrases lors de futures négociations avec Biden, a déclaré un diplomate.

