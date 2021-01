Malgré des souffrances pour battre Sassuolo 3-1 (7e), la Juventus a profité du match nul à deux buts entre l’Inter Milan et Rome (deuxième et troisième de Serie A) pour se rapprocher du podium à l’issue de la 17e manche du championnat italien.

Le résultat du champion en titre de Serie A peut être trompeur, car Sassuolo, la révélation de la saison en Italie, a tenu 1-1 sur le tableau de bord et a joué toute la seconde mi-temps avec 10 hommes jusqu’à la minute 82, lorsque le Le Gallois Aaron Ramsey a brisé l’égalité.

Le Brésilien Danilo Pereira s’était avancé au Turinois (51), avec une chaussure au droit de l’extérieur de la surface, alors que les visiteurs jouaient déjà à une infériorité, après l’expulsion par un rouge direct du Guinéen né en Espagne Pedro Obiang pour un tacle dur sur Federico Chiesa peu avant la pause (45 + 2).

Mais quand il semblait que l’équipe d’Andrea Pirlo avait réalisé la chose la plus difficile, l’Ivoirien Hamed Traoré a trouvé un écart dans la défense locale et a fait une passe entre les centres pour Grégoire Defrel, et l’attaquant français s’est planté avant Wojciech Szcesny pour battre le but. Polonais.

La résistance de Sassuolo a duré jusqu’à la 82e minute, lorsque Ramsey, en pure position 9, a terminé un centre de Gianluca Frabotta au filet.

Ronaldo a mis la touche finale en terminant un contre dans la remise.

La Juventus a marqué trois points importants, mais a perdu sur blessure contre l’Américain Weston McKennie et l’Argentin Paulo Dybala, qui ont quitté le terrain blessés avant la pause.

L’équipe piémontaise (4e), en quête de son dixième titre consécutif, se place dans le tableau avec 33 points, un de la Roma, quatre de l’Inter et sept du leader milanais, même si la Juventus a un match de moins.

L’Inter et la Roma avaient égalé deux buts au Stadio Olímpico dans la capitale italienne.

– L’inefficacité de ‘Nerazzurri’ –

Les Nerazzurri, après avoir atteint la pause avec le tableau de bord contre, après un but de Lorenzo Pellegrini (17) pour la Roma, malgré avoir dominé en première période, ont pu tourner le tableau de bord en seconde période, grâce aux buts de la Le Slovaque Milan Skriniar après un corner (56) et le Marocain Achraf Hakimi (63).

Mais cet Inter décidément fragile n’a pas pu résister devant la pression romaine du dernier quart d’heure. Et le gardien de but de l’équipe milanaise, le slovène Samir Handanovic, décisif à plusieurs reprises tout au long du match, n’a rien pu faire devant une tête de Gianluca Mancini (86e), qui signifiait le nul final.

Une nouvelle déception pour les Interistas, une semaine après avoir reçu la Juventus, à qui l’entraîneur des Nerazzurri, Antonio Conte, rêve d’arracher la couronne.

“C’était un bon match, contre une équipe qui a les mêmes buts que nous”, a déclaré l’entraîneur d’Interista.

“Plus tard, vers la fin du match, il arrive parfois une certaine peur qui vous pousse à jouer plus bas, mais depuis le banc, nous avons continué à demander de maintenir la pression”, a ajouté Conte.

Eliminé de la Ligue des champions et sans régularité en Serie A, Conte a exclu de nouvelles recrues sur le marché de janvier: «J’ai souvent lu que Conte veut ou demande (aux joueurs), mais cette année le mot vouloir n’existe pas. Notre équipe a des qualités et des défauts, mais nous allons nous battre avec ces joueurs », a ajouté le technicien à la chaîne DAZN.

L’entraîneur portugais de la Roma Paulo Fonseca a surtout déploré “le fatal quart d’heure de la seconde période”, mais ses joueurs ont une nouvelle opportunité vendredi avec le derby contre la Lazio (8e).

– Triomphes de Naples et du Latium –

Ce dimanche également, Naples (6e) s’est imposée 2-1 lors de sa visite à l’Udinese (13e) grâce à un but sur la corne du Français Tiémoué Bakayoko (90), après Lorenzo Insigne (de penalty à la 15e) et Kevin Lasagna (27 ans) aurait placé le provisoire 1-1 sur le tableau de bord.

Une autre équipe qui grimpe des positions est la Lazio (8e), qui s’est imposée sur le court de Parme (19e) par 2-0 avec des buts en seconde période de l’Espagnol Luis Alberto (55) et de l’Equatorien Felipe Caicedo (67).

Bottom Crotone continue de sombrer dans le tableau, s’inclinant cette fois contre Hellas Verona (9e) 2-1.

