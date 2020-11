Alicia Keys aux MTV EMA’s 2020 (.)

Le 27e gala des Europe Music Awards (EMA) sur MTV, avec des présentations différées de différentes parties de la planète, a laissé un gagnant clair dimanche soir: BTS. Le boyband sud-coréen a remporté quatre prix.

Pendant ce temps, le Colombien Karol G il a remporté le prix du meilleur artiste latin et a remporté le prix de la meilleure collaboration pour «Tusa», aux côtés de Nicki Minaj; et Lady Gaga, qui a remporté le prix du meilleur artiste américain et du meilleur artiste, l’une des distinctions les plus convoitées.

Le plus grand nombre de trophées est passé aux mains de BTS, le géant mondial issu de la Corée du Sud: “meilleure chanson” pour “Dynamite”, “meilleur groupe”, “meilleurs fans” et “meilleur live en ligne”. Le septuor ne s’est pas produit lors de la remise des prix à la grande déception de leurs fans.

Maluma et Karol G ont volé le gala avec leurs performances tant attendues, la première depuis une terrasse avec vue sur les gratte-ciel pour leur grand succès «Hawai» et la seconde accompagnée de motards et de voitures de style vintage des années 60 pour interpréter «Bichota».

Maluma au MTV EMA’s 2020 de Miami, en Floride (.)

Alicia Keys a joué dans une performance impressionnante de “Love Looks Better”. Apparaissant initialement avec un masque clouté qui couvrait tout son visage, elle a emmené les téléspectateurs lors d’une soirée à Los Angeles avec son piano.

Le célèbre musicien britannique Sam Smith, pour sa part, il a réalisé une merveilleuse version de “Diamonds” qui s’est conclue par un message puissant en faveur de la diversité sexuelle: “Don’t fuck with the queer kids” (“Ne foutez pas les gosses queer”).

L’un des prix décernés était le pilote Lewis Hamilton, qui lui a décerné le prix de la meilleure vidéo avec message positif pour «Je ne peux pas respirer».

Ce n’est pas la seule proclamation importante dans une émission qui a rappelé certains des défunts cette année, en particulier le légende du rock Eddie Van Halen, leader de Van Halen, à travers les paroles d’artistes comme St.Vincent ou Taylor Hawkins de Foo Fighters

Et s’il n’a pas pu compter sur Sia comme interprète de son «Let’s Love», David Guetta a réalisé l’une des meilleures cartes postales avec une performance enregistrée avec le chanteur Raye Entre les cascades de lumières de Budapest, ville qui en 2021 accueillera ces récompenses en direct si le coronavirus le permet.

Alicia Keys de Los Angeles, Californie (.)

De plus, cette année lors du gala un prix a été décerné au “meilleur artiste latin”, qui est passé aux mains de Karol G, également créancier de la “meilleure collaboration” pour sa chanson “Tusa” avec Nicki Minaj. «J’ai rêvé de ces choses toute ma vie et je suis très fier de représenter ma communauté. Merci de vous joindre à moi dans ce processus. C’est pour les Latinos et pour tout le monde, car même si ce n’est pas leur langue ou leur culture, les gens aiment la musique, qui nous unit tous », a-t-il célébré dans son discours.

La diva de la musique Lady Gaga, qui a commencé comme la première favorite avec 7 nominations, a matérialisé le prix du “meilleur artiste“, Alors que la” meilleure vidéo “a été pour Dj Khaled pour “Popstar”, sa chanson avec Drake.

Karol G dans sa présentation au MTV EMA’s 2020 à Miami (.)

Parmi le sang frais, l’Américain Chat Doja a été couronné “artiste de la révélation” et Yungblud il a pris son premier EMA, en particulier dans la catégorie «meilleur push», qui récompense les nouveaux talents sur lesquels MTV parie personnellement.

Par styles, ils ont été choisis Cardi B “Meilleur artiste hip-hop”, Jeu froid (artiste rock), Hayley Williams (artiste alternatif), David Guetta (musique électronique) et Petit mélange (pop), qui ont agi comme hôtes du gala, bien que dans un format trio en raison de la maladie de Jesy Nelson, comme expliqué par l’organisation.

David Guetta aux MTV EMA’s 2020 de Budapest (.)

Du fait de la pandémie, les performances ont été enregistrées et n’ont pas eu la force visuelle de celles de sa sœur cérémonie des MTV Video Music Awards (VMA), livrée il y a quelques mois suivant cette même formule mais avec de meilleurs résultats.

Avec des informations d’.

CONTINUER À LIRE:

Karol G, élu meilleur artiste latin des MTV Europe Music Awards 2020