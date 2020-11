Enrique Bologna avec ses trois enfants: Gianluca, Stefano et Giovanna

Alors que se prépare à remettre les gants lors d’un match officiel en raison de l’absence de Franco Armani (affecté par l’équipe nationale), Enrique Bologne il s’entraîne mais profite également du temps libre avec sa famille. Et sur les réseaux sociaux, il a partagé une expérience touchante avec ses trois enfants. Beto a répondu à la publication de Valeria, sa partenaire.

“Aujourd’hui, quelque chose de beau s’est passé et cela m’a donné envie de le partager”: Stefano a emmené son frère Gianluca, qui souffre de kystes fibreux, dans sa chambre et lui a demandé pourquoi il ne lui avait pas parlé. Gian a répondu avec des sons de joie et un sourire qui a plu à son frère. Ils ont immédiatement commencé à jouer et c’était au tour de Beto d’apparaître avec le petit Gio.

Le message que le couple a partagé après avoir raconté l’anecdote était: «Comme les enfants sont sages. À quel moment devenons-nous des adultes et cessons-nous de voir tout le monde pareil? C’est l’un des nombreux cas où nous n’avons pas à enseigner aux petits mais ils nous enseignent ».

Et enfin, ils ont parlé des concepts des mots discrimination, pitié et intégration: “Je dirais égalité et respect, avec ça nous allons bien”.

La famille complète avec Valeria, partenaire du gardien de River

Le commentaire complet sur la publication de Beto Bologna sur son Instagram:

«Aujourd’hui, quelque chose de beau s’est passé et cela m’a donné envie de le partager. Nous étions dans la cuisine et soudain Stefano prit Gian sur sa chaise. Je l’ai pourchassé sans me voir pour voir où il l’emmenait et du coup je l’ai entendu lui dire: Tu vois Gian, c’est mon lit. Le jour, je joue à l’étage. Je monte cette échelle, la nuit je dors en bas puis je me réveille et sors. Alors Chanlulu dit (alors on dit à Gian) pourquoi tu ne me parles pas? Et soudain, Gian lui fait un immense sourire et des sons de joie. Stefano était content et a dit, Biennnn Chanlu m’a parlé et je l’ai fait rire, il aimait venir dans ma chambre. Jouons à tirer et attraper … il monta à l’échelle et commença à jeter les poupées par la fenêtre. Gian mourrait de rire chaque fois qu’ils tombaient sur ses jambes ou sur sa tête ». Puis je suis entré pour rejoindre le jeu et quelques minutes plus tard, Gio est arrivé avec son père et nous avons fini les 5 en jouant et en riant. Quand l’amour abonde, il y a toujours moyen de jouer et de partager. Comme les enfants sont sages. À quel moment devenons-nous des adultes et cessons-nous de voir tout le monde pareil? C’est l’un des nombreux cas où nous n’avons pas à enseigner aux petits, mais ce sont plutôt eux qui nous apprennent … DISCRIMINATION, Nooooo..PASTIMA, ça ne fait de mal à personne, dirait Diego .. PAUVRE PAUVRE, jamais jamassss..INTEGRATION mmmm Si nous sommes tous égaux, qui devrions-nous intégrer? 🤔 Je dirais, ÉGALITÉ et RESPECT, avec ça ça va C’est mon opinion claire, ce que je ressens et pense, juste ça ».

