Une plante de marijuana dans une installation à Tepeji del Río (Photo: REUTERS)

Après l’approbation en général et en particulier le décriminalisation et réglementation de l’usage personnel récréatif de la marijuana au Sénat, on estime que la chambre basse l’approuvera, et avec elle, cette pratique ouvre la porte à une déversement économique d’ici 2025 entre 8 000 et 10 000 millions de dollars au Mexique.

Selon Erick Ponce, président du Grupo Promotor de la Industria de Cannabis (GPIC), interrogé par Business Insider Mexico, la légalisation au niveau national représente une belle opportunité. En l’obtenant, le Mexique serait le troisième sur 50 à obtenir la libération de son utilisation.

De plus, en même temps, il générera d’importantes ventes pour sa consommation légale, également estime que la création d’emplois augmentera.

“Tu peux atteindre générer entre 100 000 et 250 000 emplois directement et indirectement», A souligné le représentant du GPIC, avant le scénario d’approbation à la Chambre des députés.

Entre 100 000 et 250 000 emplois peuvent être générés avec la légalisation de la marijuana au Mexique (Photo: Adrián Escandar)

De cette manière, le bénéfice ne serait pas limité à quelques-uns, puisqu’il atteindrait les paysans et les communautés qui pour l’instant cultivent la plante illégalement.

En outre, il prédit que grâce aux traités commerciaux internationaux du Mexique, la décriminalisation fédérale de l’autoculture et de l’utilisation responsable par les adultes «a l’opportunité de devenir leader »dans la vente de cette usine.

Selon le média, actuellement il y a 50 pays qui ont légalisé l’usage médical de la marijuana, et 40 pays ont légalisé l’utilisation industrielle du chanvre; cependant, Seuls le Canada et l’Uruguay ont légalisé à l’échelle nationale l’utilisation légale de la plante.

De cette façon, Le Mexique restera dans l’histoire comme la troisième nation au monde à légaliser le cannabis sur tout son territoire.

Un homme fume de la marijuana devant le bâtiment du Sénat mexicain dans le jardin de protestation contre le cannabis du Movimiento Mexicano Cannabico à Mexico (Photo: REUTERS / Carlos Jasso)

Il convient de noter qu’après avoir examiné un document auquel Infobae México avait accès, il a été possible d’élucider que, dans le cas où San Lázaro approuverait la loi Le consommateur sera autorisé à transporter jusqu’à 27 grammes de plante.

Cette quantité ne doit pas dépasser 28 grammes et jamais en même temps que d’autres substances illicites. Cependant, les autorités ne peuvent ordonner une enquête ou une arrestation pour le montant susmentionné. De plus, la possession entre 28 et 200 grammes sera punie d’amendes financières, et au-delà de 200, voire de prison.

En outre, il serait établi que chaque citoyen peut avoir jusqu’à huit plants de cannabis chez lui, qui sera pour votre consommation personnelle. Les personnes qui en ont doivent se conformer à certaines mesures afin de ne pas envahir la vie privée de leurs voisins ou mineurs.

L’initiative déclare que des clubs de consommation récréative de cannabis peuvent être créés. Le ministère de la Santé (SSa) les réglementera dans le cadre d’un registre et fonctionnera à travers le nouvel institut qui sera créé, dans lequel on estime qu’ils doivent être intégrés par un maximum de 20 membres.

Les sénateurs ont célébré l’approbation de l’usage récréatif de la marijuana (Photo: Cuartoscuro)

Il est à noter que ce sera le ministère de la Santé chargé de concevoir et de mettre en œuvre des mesures de prévention et de sensibilisation aux citoyens des risques pour la santé associés à l’utilisation de la marijuana. Et il favorisera également la prise en charge et la réadaptation des consommateurs qui souhaitent arrêter.

Créer une instance multidisciplinaire en charge de évaluer ceux qui utilisent de la marijuana à des fins personnelles et ont été renvoyés par l’autorité, ce qui leur donne le droit d’être entendu et pénalise leur conduite.

Prendra soin de octroyer, réglementer et fournir des informations sur les licences pour le contrôle de la culture, de la production, du transport et de la commercialisation de cannabis et de produits dérivés à des fins médicales, scientifiques, thérapeutiques ou cosmétiques.

Enfin, il établira une réglementation pour l’autorisation et l’octroi de permis pour la culture domestique de cannabis aux fins de Consommation personnelle.

