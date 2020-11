Fans de San Lorenzo devant l’Assemblée législative de Porteña (Photo: Adrián Escandar)

La Assemblée législative de Porteña a fait un pas transcendant pour le rêve de San Lorenzo d’avoir à nouveau leur stade à Boedo: avec 57 voix pour et une abstention, a approuvé en première lecture le Loi de Rezoning de la propriété de l’Avenida La Plata 1700, où le Ancien gazomètre et que le club a récupéré. La CASLA a besoin de la zone, qui est aujourd’hui de catégorie E, pour prendre la catégorie U, ce qui permet la construction d’un nouveau temple au cœur du sentiment du Barça.

Une foule de fans s’est mobilisée à la porte de l’Assemblée législative et a célébré avec euphorie l’approbation. «Revenir, revenir, nous allons revenir», fut le cri instantané qui tonna, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Assemblée législative. “Nous avons fait deux courts, nous allons en faire trois”, a continué le coup. Quelles seront les étapes à suivre? Après approbation en première lecture, une audience publique aura lieu à une date à déterminer, qui n’est pas contraignante, mais obligatoire.. Et il y aura plus de cas de participation jusqu’à la deuxième lecture, qui est prévue pour février ou mars. Là, oui, le Cyclone pourrait placer la première brique de sa nouvelle maison et dans le voisinage de son cœur.

«Je suis très excité, c’est un exploit historique. Aujourd’hui, un acte de justice est consommé après une vile dépossession “a déclaré le président Marcelo Tinelli après le vote. «Quand nous avons dit que nous voulions retourner à Boedo, ils ont lié le football à la violence. Et il n’y a aucune raison de le faire. La famille San Lorenzo a des valeurs, elle cherche à aider toute la communauté. Les clubs argentins ont un travail social irremplaçable », a-t-il ajouté.

«C’est redonner le nom de famille au quartier. Plusieurs législateurs l’ont dit dans des discours. Núñez est River, La Boca est Boca, Caballito est Ferro. Et Boedo est San Lorenzo “, a-t-il souligné. Quand le stade pourrait-il être prêt? “Une fois la loi approuvée en deuxième lecture et les plans approuvés, nous calculons que dans deux ans et demi, trois ans, nous pouvons l’avoir prêt”, at-il détaillé.

Le 30 octobre, la loi présentée par San Lorenzo et promue par le député Manuel Socías (du Front de tous) avait déjà été débattu en Commission d’urbanisme, Avec la présence de Tinelli et la secrétaire Miguel Mastrosimone.

Le chemin du retour du cyclone à son domicile a commencé le 2 décembre 1979, le jour où les Cuervos ont égalé 0-0 contre Boca et le gazomètre a ouvert ses portes pour la dernière fois. Depuis lors, au-delà de la gloire récoltée à Bajo Flores (où San Lorenzo a remporté la Copa Libertadores pour la première fois de son histoire), les fans se sont mobilisés pour rentrer chez eux, mettant en vedette un combat louable, une ode à l’identité. En 2008, grâce à la loi de réparation historique, l’institution a récupéré 4500 mètres carrés. Là, témoignage de ce premier grand triomphe, a été construit le centre sportif Roberto Pando, le gymnase où l’équipe de basket officie à domicile. Mais le travail, silencieux, passionné, s’est poursuivi, avec l’acquisition de propriétés à proximité du siège et le plus grand rêve: la recherche de la restitution du bien qu’occupait l’hypermarché.

La loi de restitution historique a été promue par le sous-comité des fans, avec Adolfo Res à la tête, et sa ténacité a grandi avec les marches. Le 8 mars 2012, 110 000 Cuervos se sont rassemblés sur la Plaza de Mayo pour revendiquer leurs terres. La direction dirigée par Matías Lammens et Marcelo Tinelli a obtenu l’impulsion décisive: le 15 novembre 2012, la loi est sortie. Le club a payé en plusieurs fois le rachat du terrain grâce aux efforts des membres et des supporters, qui ont levé 110 millions de pesos en acquérant des mètres carrés, pour soutenir l’institution dans l’exploit.

Et le lundi 1 ° 2019, le club, ses adhérents et leurs supporters ont pris officiellement possession du terrain de l’Avenida La Plata, clé en main. Ils l’ont fait avec une mobilisation et un parti en mouvement. Bien sûr, comme leurs références le répètent à chaque étape, le retour se fait «au stade». Et c’est là qu’ils vont.

En mars 2019, le premier projet de loi sur le zonage avait été présenté, qui a été soulevé par le législateur Leandro Santoro, mais n’a pas prospéré. Après avoir remporté les élections du club en décembre, Marcelo Tinelli prévoyait de se rendre en Chine à la recherche de capitaux (il avait même invité Matías Lammens, ancien responsable du club et aujourd’hui ministre du Tourisme et des Sports de la Nation, au voyage), mais l’avènement de la pandémie a ralenti la gestion; En outre, il y a eu différents contacts avec une entreprise qui a contribué à la viabilité du projet.

Le vieux gazomètre de l’Avenida La Plata a ouvert ses portes pour la dernière fois le 2 décembre 1979

Déjà en février, le Cyclone a engagé la société espagnole IDOM concevoir le plan directeur du retour à Boedo, qui comprendra un stade durable, aligné sur les paramètres maximaux de la FIFA, et la mesure de l’impact positif de son articulation avec le quartier en termes éducatifs, sociaux, culturels et commerciaux. IDOM, basé à Bilbao, Elle était en charge de la construction du nouveau San Mamés (achevé en 2015) et est en charge des réparations au Camp Nou à Barcelone.

La recherche pour s’entendre avec le quartier et ses habitants n’est pas aléatoire. Le club vise un projet qui inclut des voisins, qu’ils soient ou non fans de l’institution. Par conséquent, il a ouvert un canal de communication virtuel qu’il a baptisé “San Lorenzo vous écoute”, à travers lequel il a recueilli des suggestions et des doutes. En outre, il a engagé la firme internationale GEHL, basée au Danemark, pour coordonner 3355 enquêtes, 23 réunions via Zoom avec la participation de 1000 personnes, des réunions avec des représentants du secteur immobilier et commercial et des contacts avec les voisins via les réseaux. appels sociaux et téléphoniques.

Et à l’Assemblée législative, le club a franchi une autre étape importante. Le rêve de San Lorenzo d’avoir sa maison à Boedo semble de plus en plus proche.

