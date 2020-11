Ce jeudi, l’Assemblée législative de Chubut a approuvé le premier “Clean Record” dans le pays, quoi interdit aux personnes condamnées au tribunal de comparaître pour des accusations partisanes. C’est une norme qui promeut Juntos por el Cambio au niveau national, mais qui pour l’instant fait naufrage devant l’opposition du Frente de Todos au Congrès national.

Dans une session virtuelle à la suite de la pandémie, la législature de Chubut a avancé sur la loi après un long débat, qui comprenait le changement de position des législateurs du bloc justicialiste, qui cherchaient initialement à renvoyer la question à la commission pour modifier certains aspects.

Ponctuellement, la norme qui maintenant Il doit être réglementé par le gouvernement de Mariano Arcioni, incorpore un article à la loi sur les partis politiques (66 bis) qui définit qu’à partir de maintenant, les personnes seront disqualifiées de se présenter aux pré-candidatures, ainsi que d’occuper des postes de parti, dans les cas où elles sont condamnées en deuxième instance pour fraude, détournement de fonds, blanchiment d’argent et autres délits malveillants contre l’administration publique.

L’initiative a été présentée par le député radical Manuel Pagliaroni, dans la lignée du projet similaire présenté au Congrès de la Nation par le député Gustavo Menna et qui est actuellement l’axe de contestation entre les blocs kirchneristes et Juntos por el Cambio et a obtenu l’adhésion de plus de 340 mille signatures. Bien qu’il ait un statut législatif, son traitement a expiré et l’opposition tente actuellement de le renflouer comme “une dette envers la démocratie”.

La loi approuvée à Chubut a finalement fait l’objet d’un consensus qui s’est terminé à l’unanimité et on en déduit qu’elle ne tardera pas à être promulguée par le gouverneur et appliquée pour les prochaines élections. Des initiatives similaires dans la province ont été présentées il y a des semaines dans certaines des principales villes locales, telles que Trelew et Comodoro Rivadavia.

Le gouvernement de Mariano Arcioni doit réglementer les règlements

Au cours de la séance, selon le site ADNSUR, le député Image de balise Andrea Aguilera (Ensemble pour le changement) a souligné que “Dans la province de Chubut, l’histoire se fait”.

«L’importance profonde de l’approbation d’un projet de cette nature à Chubut et dans le pays avec l’incorporation de l’article 66 bis à la loi sur les partis politiques consiste en ce que les personnes reconnues coupables de corruption ne peuvent pas être candidates à des fonctions politiques. L’aptitude requise pour les postes électifs doit s’accompagner d’éthique et de probité », a-t-il déclaré. Et il a détaillé: «C’est une disqualification temporaire qui dure aussi longtemps que dure la peine, ce n’est pas pour toujours. Nous parlons ici de condamnation et non de poursuites. La garantie de la “présomption d’innocence” n’est pas violée. “

«Ce n’est pas la modification de la loi, mais plutôt la lutte, l’effort et la demande de milliers d’Argentins qui ont signé pour que« Ficha Limpia »soit une réalité dans la République. Il s’agit d’un mouvement citoyen dans le cadre de la «lutte contre la corruption» afin que si une personne aspire à un poste, elle ne soit pas condamnée pour fraude, détournement de fonds, blanchiment d’argent ou délits contre l’administration publique. «Ficha Limpia» parle de la qualité institutionnelle du pays et de Chubut », a souligné Aguilera.

Pour sa part, le député Juan Pais -du bloc au pouvoir ‘Chubut al Frente’ – a précisé que bien que n’appartenant pas au parti de ceux qui ont présenté l’initiative, “cela n’empêche pas d’évaluer les avantages du projet”.

«Le principe de la ‘présomption d’innocence’ n’est violé sous aucun point de vue. La question pénale doit être distinguée de la question électorale partisane pour représenter les citoyens. Par exemple, dans notre province, un «nourrisseur délinquant» ne peut être qualifié de candidat par aucun tribunal électoral », a-t-il fait remarquer.

Compte tenu de cela, il a soulevé la “contradiction” qui s’était produite dans laquelle “Une personne reconnue coupable de crimes contre l’administration avec des peines de disqualification pourrait être candidate.”

«Les citoyens doivent exiger une condition supérieure à la moyenne pour les agents publics. C’est la manière dont les institutions vont progresser », a-t-il souligné.

Pour sa part, la députée Monica Saso (PJ Frente de Todos) a souligné que de leur Bloc, ils ont demandé que le projet de loi soit transmis à la Commission afin qu’il “soit débattu sérieusement et de manière responsable au sein de la Commission compétente”.

Avec des arguments similaires à ceux du kirchnérisme au niveau national, il a déclaré que «l’application de restrictions aux droits électoraux violant les garanties constitutionnelles viole directement l’état de droit et les principes fondamentaux de notre Constitution nationale».

«Nous ne sommes pas contre la philosophie et l’esprit du projet, mais contre l’inconstitutionnalité de certains articles. Pour cette raison, nous lui demandons de revenir à la Commission pour un traitement adéquat », avait-il demandé.

J’ai continué à lire

Cristina et Maximo Kirchner jouent dur et conditionnent l’agenda politique d’Alberto Fernández et Sergio Massa

Budget 2021: le Sénat a approuvé le projet, qui reviendra aux députés