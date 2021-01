AMLO avec le roi d’Espagne

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a lu ce lundi la lettre qu’il a adressée en mars 2019 au roi d’Espagne, Felipe VI, dans laquelle il réclame des excuses de l’État espagnol pour les crimes commis lors de la Conquête.

Au cours de sa conférence de presse du matin de Palais national et à la demande d’un journaliste, le président a pleinement exposé la lettre dans laquelle il énumère la “violation des droits individuels et collectifs” contre le peuple mexicain pendant la conquête et pendant la colonie espagnole.

Voici la lettre complète:

Sa Majesté, Felipe VI, roi d’Espagne

Palais de la Zarzuela, Madrid

Votre Excellence:

En m’adressant à Sa Sainteté le Pape François, bien qu’avec une autre fondation, je vous présente, Votre Majesté, le manifeste suivant:

Au début de cette année, c’était un demi-millénaire que l’arrivée d’Hernán Cortés sur le territoire de l’actuelle République mexicaine et en 2021 les 500 ans de la chute de Tenochtitlan seront commémorés. De même, dans trois ans, le Mexique célébrera les 200 premières années de sa vie indépendante. Nous sommes donc dans une période où la réflexion sur les événements qui ont marqué de manière décisive l’histoire de nos nations et qui suscitent encore de vives controverses de part et d’autre de l’océan est inévitable.

Sans vouloir les approfondir, Votre Majesté, je m’en tiens aux faits: L’incursion menée par Cortés dans notre territoire actuel était sans aucun doute un événement fondateur de la nation mexicaine actuelle, certes, mais terriblement violente, douloureuse et transgressive; Elle a commencé comme un acte de volonté personnelle contre les indications et les cadres juridiques du Royaume de Castille et la conquête s’est effectuée à travers d’innombrables crimes et outrages; Ceci est approuvé par les accusations portées par la justice espagnole à Cortés lui-même dans les procès en résidence auxquels il a été soumis (1518-1547), dont l’emprisonnement et le meurtre de Cuauhtémoc, le dernier dirigeant aztèque, en 1525 est emblématique.

Tant dans la conquête que dans le processus de colonisation qui a suivi, des violations non quantifiables des lois alors en vigueur ont été commises; parmi les plus publics et les plus notoires, le principe du cinquième réel a été violé; La foi s’est imposée et des temples catholiques ont été construits sur les anciennes pyramides et avec leurs matériaux; l’esclavage et les encomiendas ont été établis; les terres appartenant aux indigènes ont été usurpées et distribuées aux colonisateurs et aux ordres religieux; il y avait un pillage continu des ressources naturelles, en particulier par l’exploitation minière; un ordre social a été mis en place basé sur la ségrégation des castes et des races; La langue castillane a été imposée et la destruction systématique des cultures mésoaméricaines a été entreprise. En bref, pendant la colonie, les droits individuels et collectifs ont été violés qui, dans une perspective contemporaine, devraient être considérés comme des attaques contre les principes qui régissent les deux nations, formulés par le biais de traités et d’autres accords de coopération. Et si dans les années immédiatement après la conquête les abus étaient imputables à des gens avancés qui agissaient seuls, les actes d’autorité pendant la longue période coloniale étaient la conséquence de l’application de politiques étatiques: les institutions vice-royales faisaient partie de la Couronne espagnole, malgré le fait que pendant toute cette période aucun monarque péninsule a visité la Nouvelle-Espagne.

Une fois l’indépendance du Mexique consommée – le 21 septembre 1821 – après onze ans de guerre (1810-1821), le Royaume d’Espagne tenta sans succès, bien qu’avec de gros dommages pour la nation, une reconquête. Entre 1821 et 1854, il a envoyé plusieurs raids militaires. En 1836, le traité de paix entre le Mexique et l’Espagne est signé, mais Fernando VII meurt en 1833 sans avoir reconnu notre indépendance.

Comme vous le savez, Monsieur, depuis le XIXe siècle, la politique étrangère du Mexique se caractérise par le respect des individus et des nations par le respect des principes de non-intervention et d’autodétermination des peuples, la solution pacifique des controverses et le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme, en plus de la lutte pour la paix et la sécurité internationales (lignes directrices désormais établies à l’article 89 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique).

Actuellement, L’Etat que je préside ne demande pas de réparation pour le dommage matériel causé par l’Espagne et n’a pas l’intention de procéder juridiquement devant eux; au lieu de cela, le Mexique souhaite que l’État espagnol reconnaisse sa responsabilité historique pour ces infractions et présenter les excuses politiques ou les réparations appropriées. Pour cette raison, Votre Majesté, les autorités mexicaines actuelles dressent une liste des crimes qu’elles présenteront devant le Royaume d’Espagne avant la fin de cette année.

Le 21 septembre 2021, le Mexique célébrera 200 ans de vie indépendante. Le gouvernement que je préside veut se souvenir de cet événement en construisant une réconciliation avec le passé du pays, aussi lointain qu’il puisse paraître. Cette date coïncidera avec les 500 ans de la chute de Tenochtitlan et le début de la colonie, et sera établie le 21 septembre comme jour de la Réconciliation historique. Ce jour-là, l’Etat mexicain présentera ses excuses aux peuples autochtones pour avoir obstinément, une fois l’indépendance consommée, l’agression, la discrimination et le pillage des communautés autochtones qui ont caractérisé la période coloniale; La réparation mettra l’accent sur les guerres atroces et génocidaires menées par le gouvernement mexicain contre les peuples yaqui et maya (la «guerre des Yaqui» à Sonora et Sinaloa, et la «guerre des castes» dans la péninsule du Yucatan) , ainsi que dans la persécution raciste que les Chinois ont subie sur le territoire du Mexique au cours des premières décennies du XXe siècle et dans d’autres griefs et atrocités que diverses autorités ont commis contre la population.

Pour la nation que je représente, c’est d’une importance fondamentale, Monsieur, d’inviter l’État espagnol à participer à cette réconciliation historique, à la fois en raison de sa fonction principale dans la formation de la nationalité mexicaine et en raison de la grande pertinence et de l’intensité des liens politiques, culturels, sociaux et économiques qui aujourd’hui entrelacent nos deux les pays. Je suis encouragé par le but de surmonter définitivement les désaccords, les ressentiments, la culpabilité et les reproches que l’Histoire a placés entre les peuples d’Espagne et du Mexique, sans ignorer ni omettre les illégalités et les crimes qui les ont causés.

À cette fin, le gouvernement mexicain propose de Sa Majesté que le travail soit fait dans les plus brefs délais, et bilatéralement, sur une feuille de route pour atteindre l’objectif de la tenue d’une cérémonie conjointe au plus haut niveau en 2021; que le Royaume d’Espagne exprime publiquement et officiellement sa reconnaissance des griefs causés et que les deux pays sont d’accord et rédigent un compte rendu partagé, public et socialisé de leur histoire commune, afin d’initier dans nos relations une nouvelle étape pleinement attachée aux principes qui guident actuellement nos Etats respectifs et de donner aux générations futures des deux côtés de l’Atlantique les voies d’une coexistence plus proche, plus fluide et plus fraternelle.

Recevez, Votre Majesté, les expressions de ma très haute considération.

Andrés Manuel López Obrador

Président constitutionnel des États-Unis du Mexique ». , conclut la lettre avec la signature de López Obrador.

