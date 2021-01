La Première dame Melania Trump salue le président des États-Unis, Donald Trump, avant un rassemblement à Tampa (.)

La première dame des États-Unis, Melania Trump, a rompu son silence lundi pour “condamner complètement” l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, soulignant que le pays «doit guérir de manière civilisée» et que «la violence n’est jamais acceptable».

L’agression a déclenché une cascade de démissions au sein de l’administration, également dans le bureau de Melania Trump, qui a perdu son chef de cabinet dans les heures qui ont suivi les violences. La première dame était toutefois restée à l’écart des déchaînements du président, qui a même confirmé qu’il n’assisterait pas à l’investiture de son successeur, Joe Biden.

Melania Trump a publié une lettre d’adieu, avec un bilan de ses quatre années à la Maison Blanche, qu’il appela “l’honneur de ma vie». En outre, il a rappelé les urgences telles que le COVID-19, «l’ennemi invisible», et a remercié les histoires inspirantes qui ont été trouvées.

(.)

Au sujet de l’assaut du Capitole, elle a déclaré: “Je suis déçue et découragée par ce qui s’est passé la semaine dernière.” Mais elle a rapidement braqué les projecteurs sur elle-même et critiqué les rumeurs et les attaques personnelles contre sa personne. Aussi, Il a adressé ses condoléances aux familles des personnes décédées à Washington, y compris les assaillants, dont il a parlé devant les officiers..

“J’exhorte les gens à arrêter la violence, à ne jamais faire d’hypothèses fondées sur la couleur de la peau ou à utiliser différentes idéologies politiques comme base de l’agression et de la cruauté. Nous devons nous écouter, nous concentrer sur ce qui nous unit et surmonter ce qui nous divise»Il a ajouté, dans un communiqué dans lequel il a également déploré la mort de six personnes dans l’incident.

En ce sens, il a dit qu’il était “inspirant” que “beaucoup” d’Américains soient venus avec “passion et enthousiasme” voter aux élections de novembre, mais il estime qu’il y a des limites: “Nous ne devons pas permettre à cette passion de se transformer en violence”.

L’épouse du président américain considère qu’il est “honteux” que, à la suite de l’incident impliquant des adeptes de son mari, des “ragots obscènes” et des “accusations infondées” se soient élevés à son sujet, sans entrer plus dans les détails à ce sujet.

En outre, il y avait des passages de son discours qui ont été copiés d’un message de campagne présidentielle antérieur.

Les Trump doivent quitter la Maison Blanche le 20 janvier, lorsque Biden prendra ses fonctions en tant que 46e président des États-Unis. Le président a déjà annoncé qu’il n’envisageait pas d’assister à la cérémonie de passation de commandement.

(.)

La lettre complète:

Comme vous tous, j’ai réfléchi à l’année écoulée et à la façon dont l’ennemi invisible, Covid-19, a balayé notre beau pays. Toutes les nations ont subi la perte d’êtres chers, des souffrances économiques et les effets négatifs de l’isolement.

En tant que votre Première Dame, il a été inspirant de voir de première main ce que les gens de notre grande nation feront les uns pour les autres, en particulier lorsque nous sommes à notre point le plus vulnérable.

Avec presque toutes les expériences que j’ai vécues, je me suis retrouvé à tenir les histoires de nombreuses personnes dans mon cœur.

Plus récemment, mon cœur va à: Ashli ​​Babbit, vétéran de l’armée de l’air, Benjamin Philips, Kevin Greeson, Rosanne Boyland et les policiers du Capitole Brian Sicknick et Howard Liebengood. Je prie pour le réconfort et la force de leurs familles pendant cette période difficile.

Je suis déçu et découragé par ce qui s’est passé la semaine dernière. Je trouve honteux que, autour de ces événements tragiques, il y ait eu des rumeurs salaces, des attaques personnelles injustifiées et de fausses accusations trompeuses à mon sujet – de la part de personnes cherchant à être pertinentes et à avoir un programme. Cette fois, il ne s’agit que de guérir notre pays et ses citoyens. Il ne doit pas être utilisé à des fins personnelles.

Notre nation doit guérir d’une manière civilisée. Ne vous y trompez pas, je condamne absolument la violence qui a eu lieu au Capitole de notre pays. La violence n’est jamais acceptable.

En tant qu’Américain, je suis fier de notre liberté d’exprimer nos opinions sans persécution. C’est l’un des idéaux les plus importants sur lesquels l’Amérique est fondamentalement construite. Beaucoup ont fait le sacrifice ultime pour protéger ce droit. Dans cet esprit, je voudrais demander aux citoyens de ce pays de prendre un moment, de s’arrêter et de regarder les choses sous tous les angles.

J’implore les gens d’arrêter la violence, de ne jamais faire d’hypothèses basées sur la couleur de la peau d’une personne ou d’utiliser différentes idéologies politiques comme base de l’agression et du vice. Nous devons nous écouter les uns les autres, nous concentrer sur ce qui nous unit et nous élever au-dessus de ce qui nous divise.

Il est inspirant de voir que tant d’entre eux ont trouvé la passion et l’enthousiasme nécessaires pour participer à une élection, mais nous ne devons pas permettre à cette passion de se transformer en violence. Notre voie à suivre est de nous rassembler, de trouver notre terrain d’entente et d’être les personnes aimables et fortes que je sais que nous sommes.

La force et le caractère de notre pays ont été révélés dans les communautés qui ont été touchées par des catastrophes naturelles et tout au long de cette terrible pandémie qui nous a tous touchés. Le fil conducteur de toutes ces situations difficiles est la détermination inébranlable des Américains à s’entraider. Sa compassion a montré le véritable esprit de notre pays.

Comme je l’ai dit au cours de l’été, ce sont ces moments déterminants sur lesquels nous allons revenir et dire à nos petits-enfants que grâce à l’empathie, à la force et à la détermination, nous avons pu restaurer la promesse de notre avenir. Chacun de vous est la colonne vertébrale de ce pays. Vous êtes les gens qui continuent de faire des États-Unis d’Amérique ce qu’ils sont et qui ont la responsabilité incroyable de préparer nos générations futures à tout laisser mieux qu’elles ne l’ont trouvé.

Cela a été l’honneur de ma vie d’être votre Première Dame. Je tiens à remercier les millions d’Américains qui ont soutenu mon mari et moi au cours des 4 dernières années et ont montré l’incroyable impact de l’esprit américain. Je vous remercie tous de m’avoir permis de vous servir sur des plateformes qui me sont très chères.

Plus important encore, je demande la guérison, la grâce, la compréhension et la paix pour notre grande nation.

Souvenons-nous chaque jour que nous sommes une seule nation sous Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse les États-Unis d’Amérique.

Cordialement,

Melania Trump