Alberto Fernández et Xi Jinping entretiennent une relation politique grâce à des lettres personnelles et des appels téléphoniques entre Buenos Aires et Pékin

Xi Jinping a exercé son pouvoir vertical sur la bureaucratie communiste et il a débloqué les négociations que le ministère de la Santé et la société Sinopharm engageaient depuis des mois pour conclure un accord portant sur 15 millions de vaccins chinois.

Xi a une excellente relation longue distance avec Alberto Fernández et sa dernière lettre envoyée à Buenos Aires a fonctionné comme un ultimatum tacite à la nomenclature pharmaceutique de Pékin pour finaliser les accords de prix, de santé et de logistique avant l’arrivée des premières expéditions de le vaccin chinois à Ezeiza.

Le président parie sur une relation stratégique avec le leader communiste et l’achat de 15 millions de vaccins à Sinopharm fonctionne comme une preuve géopolitique. La Chine n’a pas vendu un seul vaccin produit localement en Amérique latine, et l’accord probable avec l’Argentine place Pékin dans une offensive commerciale qui dépasse en volume les sociétés privées Pfizer, Oxford-AstraZeneca et Moderna.

La société Sinopharm, liée à l’État chinois, prépare déjà un dossier avec les tests, essais et investigations à envoyer sans délai à l’ANMAT et au ministère de la Santé. Et quand ce dossier arrive, et que l’ANMAT recommande le vaccin chinois, la seule chose qui manque est que le portefeuille Santé permet son application dans tout le pays.

«Le vaccin chinois va arriver. C’est une question de temps », a commenté Alberto Fernández dans Chapadmalal.

Alberto Fernández et Sabino Vaca Narvaja, futur ambassadeur d’Argentine en Chine

La lettre de Xi assurant que Pékin est disposé à travailler avec l’Argentine pour promouvoir une coopération de haute qualité et progresser dans la construction d’une communauté avec un avenir partagé pour l’humanité, est une réponse dans le code géopolitique aux gestes personnels d’Alberto Fernández a joué lorsque l’Occident a avancé sur la Chine lorsque la pandémie du COVID-19 a fait rage aux États-Unis et en Europe.

