“Le dollar descend aussi vite qu’il monte car c’est un très petit marché avec des mains très faibles”, a expliqué un trader pour expliquer l’effondrement du dollar “bleu” ou libre. Le problème a commencé par une baisse initiale de 2 dollars. Les détenteurs de dollars d’épargne, qui ont reporté les paiements non reportés tels que les dépenses ou les loyers, espérant une hausse plus importante, dès qu’ils l’ont vu reculer, ils se sont précipités pour liquider leurs avoirs pour prendre des bénéfices. Au fur et à mesure de la baisse, les vendeurs ont augmenté et, dans un carré minimal, le dollar a clôturé au plancher de 162 $, 10 $ de moins que vendredi, mais il n’y avait pas de vendeur pour aujourd’hui donc un rebond est attendu.

Ceux qui allaient dans la direction opposée étaient les dollars de remplacement. La Banque centrale a réitéré sa stratégie et a laissé ces dollars en hausse de 1,5% tout au long du tour. Mais dans la dernière demi-heure, il est intervenu avec près de 6 millions de dollars d’obligations qui ont peu abouti car le dollar boursier ou MEP, avec des transactions de 32,8 millions de dollars, a augmenté de 1,57 $ (+ 1,1%) à 142,82 $. et la trésorerie avec liquidation, qui a fonctionné à 76,5 millions USD, a augmenté de 89 cents (+ 0,6%) à 147,44 USD.

Sur le marché de gros, où le dollar a progressé de 22 cents à 79,97 $, une plus grande liquidation des exportateurs qui doivent payer la TVA cette semaine a été constatée. Après la vente aux importateurs, la Banque centrale s’est retrouvée avec un surplus de 40 millions de dollars qui lui a permis d’augmenter ses réserves après 8 roues de retrait. Les réserves s’élèvent désormais à 39 115 millions USD et ont augmenté de 14 millions USD.

Dans ce contexte volatil, la nouvelle du placement d’obligations en dollars à 10 ans par Richmond Laboratories s’est démarquée, levant 7,6 millions USD, 2,6 millions de plus que ce qui était demandé dans l’appel d’offres, une somme qu’ils investiront. pour achever une nouvelle usine avec une technologie de pointe Les laboratoires sont aujourd’hui attractifs pour les investisseurs, ils sont donc engagés sur le long terme.

Les emprunts obligataires, en particulier AL30, qui est le plus utilisé par la Banque centrale pour réguler les dollars alternatifs, ont connu une légère reprise de 0,90% qui a permis au risque pays de baisser de 12 unités (-0,8%) à 1 321 points de base.

La Bourse a connu son jour de hausse car elle était infectée par ce qui se passait dans le monde avant l’annonce du Laboratoire Moderne sur les avancées de son vaccin. A Wall Street, le Dow Jones a progressé de 1,60% et le S&P 500 de 1,16%. Le Nasdaq, où les nouvelles actions technologiques sont cotées, a commencé bas, mais a réussi à clôturer avec une avance modeste de 0,12%. Le comportement de cet indicateur est lié à l’apparition du vaccin, les secteurs qui ont le plus souffert de la pandémie vont s’améliorer. Ainsi, ils prennent les bénéfices des plus hauts revenus et se tournent vers des actions dont le prix est décalé.

Le S&P Merval, l’indice des principales valeurs de Buenos Aires, a progressé de 2,38% et a clôturé au plus haut de la journée. Les entreprises n’ont pas donné un bon scénario à la hausse, car elles étaient rares. Seulement 852 millions de dollars ont été exploités.

Les ADR argentins – certificats de détention d’actions cotées à la Bourse de New York – avaient une excellente roue en faveur du fait qu’à chaque fois qu’une nouvelle liée au vaccin apparaît, il y a plus d’investisseurs prêts à prendre des risques dans les pays émergents. Le fait saillant a été la hausse de 22,93% Propriétés commerciales IRSA. Décollage l’a escortée avec 11,79% et Tenaris avec 7,08%.

Tout ce qui s’est passé hier est relatif parce que l’économie ne tient qu’à un fil. L’approbation de l’impôt sur la fortune et le soutien du président Alberto Fernández à la lettre des sénateurs, qui va à l’encontre de tout ce qui a été discuté avec le FMI, sont des facteurs qui peuvent changer l’humeur des investisseurs en un instant. Aujourd’hui, tout ce qui bouge sur le marché est de la pure spéculation. Il n’y a aucun signe d’amélioration.

