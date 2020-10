Quelques jours après que les Farc démobilisés aient envoyé une lettre controversée à la Juridiction spéciale pour la paix -JEP-, assumer la responsabilité du meurtre du politicien conservateur Álvaro Gómez Hurtado et de cinq autres homicides survenus entre 1987 et 1995, Le fils d’Horacio Serpa Uribe a assuré que son père pleurait de joie en apprenant la nouvelle.

La lettre a été reçue par le tribunal de paix le 30 septembre 2020 et est signée par Julián Gallo Cubillos, le pasteur Lisandro Alape Lascarro et Pablo Catatumbo Torres Victoria, et leurs avocats. En fait, Galló a assuré que c’était lui qui avait exécuté l’ordre d’assassiner Álvaro Gómez.

Le 5 octobre, Horacio José Serpa, en conversation avec Blu Radio, a raconté ce qui serait le dernier cri du politicien libéral après sa mort le 31 octobre.

«Avec ma mère, nous lui avons annoncé la nouvelle. Des larmes sont sorties. Il m’a dit: “Je suis heureux, je suis heureux, j’ai été injustement battu pendant plus de 20 ans pour ce problème absurde.” Nous étions tous vraiment excités, car c’était un bon moment“Dit Horacio Jr ..

Photo: Horacio José Serpa

L’ancien ministre Serpa a déclaré à son fils qu’il était bon de voir que la vérité commençait à être connue, en référence à l’assassinat de Gómez Hurtado.

Un crime non résolu

Le jour de l’assassinat du chef politique, Serpa était le ministre de l’Intérieur d’Ernesto Samper, qu’ils ont signalé être au courant d’un prétendu plan d’assassinat de Gómez Hurtado commandé par le cartel del Norte del Valle.

Le corps du leader conservateur Alvaro Gomez Hurtado repose dans l’État au Congrès colombien le 2 novembre, après avoir été assassiné par des hommes armés non identifiés plus tôt dans la journée. Le président Ernesto-Samper a déclaré l’état d’urgence pour donner à l’armée et à la police des pouvoirs supplémentaires

La propre famille du conservateur a accepté cette thèse et même lorsque les FARC ont revendiqué la responsabilité du meurtre, dans un communiqué, ils ont indiqué que pour eux, Samper et Serpa continuent d’être “les principaux suspects de l’assassinat”.

L’ancien président a fait son truc et a barré la famille Gómez Hurtado de vouloir chercher un crime d’État pour obtenir une compensation millionnaire de l’État colombien.

Face à cette accusation de Samper, les proches du conservateur ont réitéré que, si la réparation économique est un droit fondamental, elle n’a pas été «Le but qui anime notre cause (…) d’insinuer le contraire, de manière perverse, est une revictimisation qui porte atteinte à la mémoire d’Álvaro Gómez et outrage ceux d’entre nous qui se battent depuis 25 ans pour que leur crime ne reste pas impunité: cette impunité qui les vrais cerveaux de l’assassinat recherchent tellement “.

À ce que les Farc ont dit sur le crime d’Álvaro Gómez, un contradicteur est sorti, le dissident et fugitif de la justice “ Jesús Santrich ” qui a souligné à travers une déclaration que “Il n’est pas vrai que l’exécution d’Álvaro Gómez Hurtado ait été ordonnée par Mono Jojoy”.

“J’ai exécuté l’ordre d’assassiner Álvaro Gómez”: Carlos Antonio Lozada / (Noticias Caracol)

Dans la déclaration, il est également dit qu’il n’est pas vrai que l’alias Mono Jojoy, “Il a mis en garde l’ancien secrétariat des FARC contre l’homicide une fois le meurtre commis”, ni que «quelques jours plus tard, Manuel Marulanda (ancien chef des FARC) nous a tous ordonné de garder le silence».

Pour l’instant, l’affaire de l’assassinat de Gómez Hurtado fera l’objet d’une enquête de la part du JEP, cependant, la Chambre de reconnaissance du tribunal de paix a reporté la date de la diligence de contribution à la vérité de Julián Galindo Cubillos alias Carlos Lozada, en raison d’un appel de reconstitution présentée par la famille du chef conservateur.