Jamie Dornan Il est devenu l’un des acteurs les plus recherchés au monde pour son rôle de Christian Gray dans la série cinématographique Cinquante nuances de gris. Gérer cette ascension fulgurante vers la gloire a été difficile pour l’acteur irlandais. Cela fait presque trois ans que la trilogie érotique, basée sur les romans de l’auteur britannique EL James, s’est terminée, mais les acteurs reçoivent encore d’étranges commentaires du public. Il y a encore des fans incapables de comprendre que ce n’était que de la fiction.

Dornan a déclaré au magazine Variety qu’un Le fan était convaincu qu’il avait eu un fils avec Dakota Johnson. Selon l’acteur de 38 ans, le fan lui a envoyé “un collage de photographies d’un enfant», Accompagné d’une note.

La star était en quarantaine avec sa famille lorsqu’elle a reçu une lettre d’un fan qui était plus qu’un peu effrayante. «Ils m’ont envoyé un collage de photos d’un enfant inconnu et une note disant que c’était mon fils. Et pas seulement ça, mais aussi qu’il me l’a envoyé parce que ma femme devait savoir qu’il avait eu ce fils de 7 ans avec une autre femme», A expliqué l’acteur.

“Il essayait de me dire que l’enfant était à moi et à Dakota Johnson, et que nous avions eu ce bébé pendant que nous tournions le premier film de Cinquante ombres“, il prétendait. “Je ne vais pas nier que la personne qui a écrit cette lettre a réussi à attirer mon attention, mais cela m’a aussi beaucoup fait peur”, il a reconnu.

Le premier film Fifty Shades of Grey, sorti en 2015, a propulsé Dornan à la gloire, surtout connu pour la série télévisée de la BBC The Fall, dans laquelle il a joué un tueur en série. Puis vinrent deux autres films. Les mauvaises critiques n’ont pas empêché les fans de se rendre en salles – la trilogie a rapporté environ 1,3 milliard de dollars au box-office mondial.

Le tournage a beaucoup réuni les personnages principaux, Dornan et Dakota Johnson, et plus encore après le genre de scènes intimes que les deux ont dû tourner pendant des années. Sa complicité a traversé l’écran et les deux acteurs ont reconnu qu’ils se soutenaient dans les moments difficiles. Cependant, il y avait une demande que Jamie Dornan a très mal acceptée pendant la saga. L’acteur a avoué qu’il était traumatisé par le sentiment “Exposé et vulnérable»Pour cet aspect de son rôle.

La saga érotique a changé la vie de Jamie Dornan et Dakota Johnson et en a fait un phénomène de masse. Cependant, tout n’a pas été facile pour le protagoniste, qui a dû traverser de grandes difficultés pendant le tournage en raison de ses insécurités.

Depuis lors, Dornan a cherché pour lui des rôles de film plus petits et plus difficiles. “J’aime l’énergie du cinéma indépendant”, il prétendait. “Faites ressortir le meilleur des gens.” Il y a deux ans, il a reçu des critiques élogieuses pour sa performance dans A Private War, interprétée par le photographe Paul Conroy pour la correspondante de guerre de Rosamund Pike, Marie Colvin. Ses autres rôles récents ont également été axés sur les personnages: le journaliste Danny Tate dans le film de HBO My Dinner with Hervé; un écrivain dans Endings, Beginnings de Drake Doremus et un ambulancier dans le thriller Synchronic.

Dornan semble suivre la même voie que Robert Pattinson et Kristen Stewart, qui ont expérimenté le cinéma indépendant après le succès massif de Twilight avant de finalement revenir aux superproductions. “Rob est un de mes amis, et je n’ai que du respect pour lui pour la façon dont il a fait ça, en travaillant sur un film de David Cronenberg et en faisant toutes ces choses vraiment sombres.”Dornan a déclaré, bien qu’il soit ouvert à un retour aux blockbusters à l’avenir: “S’il y a une opportunité de montrer ce que je peux faire dans un monde différent, dans une franchise qui a un public différent de celui de Fifty Shades, alors je serais fou si je n’y pensais pas.”

Dornan vit dans une ferme de la campagne anglaise avec sa femme, la célèbre compositrice Amelia Warner, leurs trois filles et une grande variété d’animaux. “Mais oui, je suis à des milliers de kilomètres du panneau Hollywood. “

Il n’a jamais vraiment embrassé le style de vie des stars de cinéma, ne s’est jamais senti à l’aise avec les feux de la rampe ou n’a jamais essayé d’entamer une petite conversation avec des inconnus lors d’une fête de l’industrie. “C’est un peu fatiguant. “

Lorsqu’il parle de Fifty Shades of Grey, Dornan est prudent. Il est respectueux de la franchise qui a fait de lui une star, tout en reconnaissant que les films n’étaient pas pour tout le monde. “Je veux essayer de faire autant de travail que possible, diversifié et intéressant”, a-t-il déclaré. “Ce qui m’a probablement rendu le plus célèbre, c’est une franchise à succès qui n’a pas été aimée par les critiques. C’est bizarre d’entrer dans ces films en sachant que vous allez faire partie d’une franchise qui est susceptible de gagner de l’argent et d’obtenir des critiques négatives. “

Alors que Dornan dit qu’il ne lit généralement pas ses propres critiques, il ne pouvait pas s’en empêcher en 2015. “J’ai traversé un mauvais moment avec Cinquante ombres j’ai lu quelques très mauvaises critiques, mais je les ai trouvées drôles », a-t-il déclaré.. “L’un d’eux a dit ‘Jamie Dornan a le charisme de l’avoine‘, certaines personnes aiment la farine d’avoine, alors j’ai pensé que c’était un peu dur. Je me souviens que cela m’est resté, et je ne suis pas entièrement en désaccord non plus ».

Lorsqu’il a quitté le célèbre salon rouge de Christian Grey, il a admis: «J’étais prêt à passer à autre chose avec ce chapitre fou de ma vie».

