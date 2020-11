La panéliste a expliqué que sa fille n’avait pas participé à une fête clandestine (Vidéo: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Lola Latorre était le protagoniste d’un scandale la semaine dernière. Tout a commencé quand il est apparu qu’elle avait participé à une fête clandestine qui se tenait à Mercedes. La jeune femme a précisé qu’elle n’avait pas participé à la rencontre, organisée illégalement en période de pandémie. Bien que plus tard, des photos présumées d’elle lors de la fête soient apparues sur les réseaux sociaux.

«Un autre ami m’a appelé pour me demander d’aller la chercher (à la fête). Je ne sais pas ce qui m’est passé par la tête, inconscient, je suis monté dans la voiture et suis allé la chercher. Je n’ai jamais pensé que ce quilombo allait être assemblé », a expliqué la fille de Yanina et Diego Latorre. “J’étais sur place, oui, je me suis présenté à la maison, mais je n’étais pas en tant qu’invité et à aucun moment je ne suis sorti de la voiture”, ajoutée.

Les responsables de LaFlia ont déterminé que Lola n’avait pas assisté au concours pendant une période de deux semaines. Loin d’une sanction, ils ont pris cette décision à titre préventif. Pablito Ruiz a été choisi pour la remplacer pendant son absence. La suspension de la jeune femme n’a pas bien plu à certains des acteurs de la réalité, tels que Charlotte Caniggia qui a demandé qu’elle soit expulsée pour son comportement.

Lola Latorre et Lucas Spadafora ont été suspendus pendant deux semaines dans le “Cantando 2020”

“Lola devrait être licenciée, pas suspendue parce qu’elle est allée à une fête clandestine et il y a des photos. La photo est réelle, vous la couvrez à cause de sa mère (Yanina). Personne ne croit qu’elle est allée chercher une amie. Si vous regardez les commentaires partout, ils disent qu’elle est une menteuse et que Burlando (son avocat) la couvre. Les lois doivent être les mêmes pour tout le monde … Je ne vais pas à des fêtes et je ne fréquente pas les gens. J’essaye de respecter mes collègues, je n’irai pas à des partis clandestins. Il me semble qu’il est juste qu’ils la mettent à la porte. Il y a des tests, des audios, que peuvent-ils couvrir d’autre? “, A déclaré dans le programme Los Angeles de la Mañana.

Après ces déclarations, Yanina a de nouveau défendu son héritier dans le cycle El Trece: «J’ai déjà expliqué, ma fille a déjà expliqué. Le reste se fait à la Justice, Lola a un avocat. Pas d’audio, Charlotte. La photo n’est pas Lola, je ne mens pas. C’est quelqu’un qui a attrapé de Tik tok une photo d’une fête d’Halloween, une fille habillée aux cheveux longs qui n’est pas Lola. Si tu veux, va voir un expert, mais ce n’est pas Lola, sinon je le dirais ».

C’est l’une des photos de la soirée underground de Mercedes. Yanina Latorre assure que ce n’est pas sa fille qui apparaît dans l’image

Avec un ton ironique, le panéliste a assuré: «Charlotte de ma vie: commencez à répéter le chant, vous ne répétez pas, vous ne connaissez pas les paroles, vous vous fâchez contre le jury. Au lieu de regarder autant Lola Latorre qui a 19 ans et que vous à son âge avez fait la même merde ou pire. Jetez un œil à votre carrière ou à ce que vous voulez faire et suivez les conseils de votre mère: qu’un cul et des seins tirent plus qu’une charrette. Je suis vraiment désolé pour vous “.

Enfin, Yanina a donné des détails sur l’entretien qu’elle a eu avec sa fille ce week-end: «Je me suis levé et lui ai dit:« Tu es partie hier soir parce que la voiture était garée ailleurs. Elle a répondu: «Oui, nous sommes allés chercher un ami qui m’a traité de désespéré parce que la police est arrivée. Rien ne s’est passé, elle l’a minimisé … Dimanche, je vois les nouvelles et je pensais que c’était un faux C’est pourquoi je n’ai pas eu chaud, car c’était un médium Mercedes. Puis je l’ai réveillée et elle m’a raconté la situation. Je l’ai presque tuée, je l’ai défiée, je lui ai tout dit. Elle est allée chercher une amie parce qu’elle croyait que c’était Jeanne d’Arc qui allait la sauver. “

