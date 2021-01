(REUTERS)

Spécial pour le Washington Post – L’une des grandes questions de notre temps – peut-être la plus grande question – est de savoir si la liberté et les droits de l’homme peuvent survivre à la révolution numérique. De grandes questions abstraites comme celle-ci peuvent être difficiles à cerner, mais deux événements survenus le 6 janvier, à un demi-monde, ont rendu l’abstrait douloureusement concret.

À Washington, une collection de distorsions, d’illusions et de mensonges a galvanisé une foule de milliers de personnes pour prendre d’assaut le Capitole dans une insurrection brève mais meurtrière. Cet événement sans précédent a été encouragé au sein d’une communauté en réseau numérique dans laquelle des revendications extraordinaires sont largement acceptées sur la base des absurdités les plus sages. Les images des caméras de surveillance éditées de manière sélective deviennent la «preuve» d’une fraude électorale massive. Le ouï-dire – untel m’a dit qu’ils avaient entendu que telle ou telle était la vérité – devient l’évangile.

Aucune réclamation n’est trop exagérée pour être créditée. Le perdant d’une élection peut prétendre (et être cru) non seulement qu’il a gagné, mais qu’il a gagné dans «une avalanche massive». Des centaines, sinon des milliers, des émeutiers ont été guidés par leur engagement à l’idée que le gouvernement américain est en fait un jeu sur Internet dans lequel un dénonciateur anonyme plante des indices opaques afin de dénoncer une énorme conspiration d’élus qui ils assassinent des enfants.

Quiconque a étudié le fonctionnement des cultes religieux ou les manies des masses comprend que le cerveau humain, loin d’être un moteur du scepticisme enflammé, est très sujet au dysfonctionnement au sein de boucles d’information scellées et auto-renforçantes. La technologie numérique permet de créer de manière exponentielle de telles boucles et de s’y perdre.

Les seigneurs de la communication numérique ont compris exactement ce qu’ils voyaient en regardant se dérouler «Trump Riot (émeutes)». Si quelqu’un d’aussi ridicule et indiscipliné que le président Donald Trump pouvait mobiliser une foule – pas seulement des voyous, mais des chefs d’entreprise, des enseignants et des maires de petites villes – pour attaquer le gouvernement américain, qu’est-ce qui pourrait quelqu’un avec concentration? Mark Zuckerberg de Facebook a pris la décision extraordinaire de bannir le président des États-Unis du plus grand réseau social du monde. Twitter a également interdit le compte du président. Il n’y aura pas de liberté pour vos plateformes, et donc pas de profit, si ces plateformes sont utilisées pour tuer l’oie qui pond les œufs d’or de la société ouverte.

Pendant ce temps, à Hong Kong le même jour, la Chine a souligné de façon spectaculaire sa réponse à la question. Plus de 1 000 policiers se sont déplacés dans la vieille ville libre pour arrêter plus de 50 militants pro-démocratie. Le Parti communiste de Pékin n’a pas l’intention de permettre à quelque chose comme un Internet gratuit d’exister n’importe où sous son contrôle. La technologie numérique est très réglementée en Chine, utilisée pour contrôler la population plutôt que pour la libérer.

Si, dans les années à venir, l’approche chinoise tend à produire de la stabilité et de l’ordre, alors qu’aux États-Unis, la liberté numérique continue de produire le genre de chaos que nous avons vu à Capitol Hill, les gouvernements du monde entier tireront certaines conclusions. La tendance à plus de liberté et de droits de l’homme qui a illuminé le dernier demi-siècle atteindra son apogée et commencera à reculer. En fait, la marée pourrait s’éteindre très rapidement; les choses évoluent rapidement à l’ère numérique.

Ce qui nous amène au sénateur novice Josh Hawley, R-Mo., Dont le rôle dans “Trump Riot” lui a coûté un contrat de livre, ce qui le conduit à se plaindre que ses droits à la liberté d’expression sont violés. Il a également perdu un mentor (l’ancien sénateur John Danforth a déclaré que son soutien à Hawley était “la pire erreur de ma vie”) et l’un de ses plus gros donateurs (Joplin, Missouri, l’homme d’affaires David Humphreys appelle à la censure de Hawley. ). Les deux hommes, ainsi que leur rédacteur en chef, ont été à juste titre consternés que Hawley ait continué à mener une attaque démagogique contre les résultats des élections, même après que le soulèvement du Capitole eut révélé les risques dans le sang. «Irresponsable, incendiaire et dangereux», résume Humphreys.

Le problème de Hawley avec la liberté d’expression est sa démagogie. En alimentant l’anarchie au Capitole, la libre expression du sénateur menace les droits de nous tous, car – comme l’histoire l’enseigne – là où l’anarchie et la répression sont les alternatives, la répression l’emporte.

Il y a un siècle, le juge Oliver Wendell Holmes Jr. a prédit notre dilemme dans l’une de ses opinions les plus célèbres. La liberté d’expression, a-t-il écrit, ne peut pas coexister avec l’abus imprudent de cette liberté. “La protection la plus stricte de la liberté d’expression ne protégerait pas un homme criant faussement le feu dans un théâtre”, a écrit Holmes. Nous pouvons discuter et nous disputons pour savoir où finit la liberté et où commence l’abus, mais à moins qu’une ligne ne soit tracée quelque part, la liberté ne peut durer.

Je ne veux pas vivre dans un monde où la ligne est tracée par une autorité centrale, comme le nouveau Hong Kong. Je n’aime pas non plus un monde où la ligne est tracée par des titans d’entreprise, comme Facebook et Twitter se sentaient obligés de le faire avec Trump. La seule alternative est que les membres d’une société libre mettent une limite à notre propre comportement, à commencer par nos dirigeants.s; qu’ils sont responsables du contenu que nous diffusons et consommons; et de prouver que notre liberté est compatible avec notre technologie.

* David Von Drehle écrit une chronique deux fois par semaine pour The Post. Il était auparavant rédacteur en chef du magazine Time et est l’auteur de quatre livres, dont “Rise to Greatness”: Abraham Lincoln et l’année la plus dangereuse de l’Amérique “et” Triangle: le feu qui a changé l’Amérique “.

PLUS SUR CE SUJET:

Twitter a suspendu définitivement le compte de Donald Trump

Pourquoi le compte Twitter de Trump devrait appartenir à tout le monde

Twitter a interdit le compte de Trump pour empêcher de nouvelles violences

Polémique aux États-Unis: le débat s’intensifie sur la question de savoir si Twitter doit suspendre le compte de Trump ou non

Le fossé entre Mike Pence et Donald Trump se creuse