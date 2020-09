WASHINGTON – La Liberty University a annoncé lundi qu’elle avait ouvert une enquête indépendante sur « toutes les facettes » du mandat de Jerry Falwell Jr., l’ancien président en disgrâce de l’école évangélique qui a démissionné la semaine dernière au milieu d’un prétendu scandale sexuel.

Selon un communiqué publié par le comité exécutif de Liberty au nom du conseil d’administration, l’école a embauché un cabinet de médecine légale externe de premier plan, qui enquêtera sur tous les aspects de ses 13 années à la tête de l’école, y compris «les questions financières, immobilières et juridiques. . » L’école n’a pas fourni plus de détails sur la portée.

Liberty, basé à Lynchburg, en Virginie, est « déterminé à apprendre les conséquences qui ont découlé d’un manque d’intendance spirituelle de la part de notre ancien président », indique le communiqué.

Jerry Falwell Jr.assiste à un match de tournoi de la NCAA en 2019.

Falwell, un fervent partisan du président Donald Trump et le fils du fondateur de la télévision de l’université, Jerry Fallwell, Sr., a démissionné la semaine dernière après la publication par . d’une interview d’un homme qui a déclaré avoir eu une relation sexuelle de plusieurs années avec la femme du leader évangélique. , Becki Falwell, avec le consentement et les encouragements de son mari. L’homme, partenaire commercial Giancarlo Granda, a déclaré que la relation impliquait qu’il avait des relations sexuelles avec Becki Falwell pendant que Jerry Falwell regardait.

Falwell, président d’université depuis 2007, a reconnu la liaison extraconjugale de sa femme dans un communiqué, mais a déclaré qu’il n’était pas impliqué et que lui et Becki se pardonnaient.

La déclaration du conseil d’administration de Liberty a déclaré que la semaine dernière « nous a tous mis au défi » et a défendu les actions de l’université. «Alors que nous étions disposés à offrir grâce et compréhension à Jerry Falwell, Jr. auparavant», l’école a déclaré qu’elle avait agi «rapidement et de manière décisive» pour demander sa démission immédiate après que les révélations sur sa vie personnelle «se soient révélées plus complètes».

Michael Bowe, l’avocat de Falwell, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la nouvelle enquête.

Falwell était en congé de l’Université de la Liberté depuis le 7 août, après avoir publié (puis supprimé) une photo controversée de lui-même avec son bras autour d’une femme enceinte, le ventre exposé et le pantalon ouvert.

« Certains peuvent dire que tous les signes étaient là depuis longtemps avant la semaine dernière », a déclaré l’université. «Il est certainement juste de dire qu’il y a eu des commentaires douteux, des comportements inquiétants et des publications inappropriées sur les réseaux sociaux, mais tous les signes n’étaient pas là avant le début de la semaine dernière. Bien que nous ne connaissions toujours pas toute l’étendue du problème, nous en avons suffisamment appris sur le passé pour savoir que nous n’avions pas d’autre choix que de prendre la direction de Liberty University dans une nouvelle direction. «

Fondée en 1971, Liberty compte plus de 15 000 étudiants sur le campus et plus de 100 000 en comptant ses cours en ligne. Connu pour sa politique conservatrice, le code d’honneur de Liberty déclare: «Les relations sexuelles en dehors d’un mariage bibliquement ordonné entre un homme né et une femme née au naturel ne sont pas autorisées à l’Université de Liberty».

Falwell a été parmi les premiers conservateurs chrétiens à approuver la campagne présidentielle de Trump en 2016 et a régulièrement été sous les projecteurs depuis lors pour une série de controverses à la fois dans son rôle à Liberty et dans sa vie personnelle.

Comme l’indemnité de départ dictée par son contrat, Falwell a déclaré au Washington Post qu’il recevrait 2,5 millions de dollars sur deux ans, puis 8 millions de dollars à la retraite.

Le conseil d’administration de Liberty s’est également engagé à envisager la création d’un nouveau poste de direction pour servir de «coach spirituel, mentor et guide» afin de garantir que chaque membre de la communauté Liberty s’acquitte de sa «responsabilité spirituelle de vivre la marche chrétienne. attendue de chacun d’entre nous à Liberty. «

L’université a chargé le président par intérim Jerry Provo d’utiliser «toute l’étendue de son autorité présidentielle» pour mettre en œuvre les changements nécessaires pour améliorer les opérations en cours de l’université.

« Nous demandons des prières continues alors que nous gérons tous cette transition et un engagement continu de notre part à tous pour remplir notre mission spirituelle ici à Liberty University aujourd’hui et toujours », indique le communiqué de l’université.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Liberty University ouvre une enquête sur le mandat de Jerry Falwell Jr.