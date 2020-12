La famille Messi a célébré Noël à Rosario

Après avoir battu le record de Pelé en tant que meilleur buteur avec le même maillot en atteignant 644 cris avec le maillot de Barcelone, Lionel Messi s’est rendu en Argentine pour passer les vacances avec son entourage.

Près de 10:40 le mercredi 23, le Gulfstream V, immatriculé LV-IRQ, a atterri dans le pays avec la famille du meilleur joueur du monde. La visite semblait expresse, puisque le footballeur devait se présenter sous les ordres des Néerlandais Ronald Koeman aujourd’hui, depuis le Mardi 29 décembre Culé affrontera Eibar pour la journée 16 de la Ligue espagnole.

Cependant, selon le journal espagnol Sport, La Pulga a reçu une licence spéciale de son entraîneur pour célébrer également en chapelet l’arrivée de 2021.

Bien qu’il n’y ait pas eu de déclaration officielle du club, la presse locale assure que Leo reviendra à Catalogne l’année prochaine, comme il a reçu la permission du chef du campus pour qu’il se joigne quelques jours plus tard. De cette façon, Messi ne sera pas présent pour le prochain engagement de Barcelone pour la compétition nationale.

À l’approche de la veille de Noël, une photo du clan Messi il est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Sur votre compte Instagram, Antonella Rocuzzo a téléchargé une photo avec l’athlète et ses trois enfants dans laquelle ils portent tous une barboteuse rouge devant un énorme arbre de Noël et un Père Noël environ un mètre de haut. “Nous vous souhaitons un Noël plein d’amour et de santé. Joyeux Noël ❤️🌟🎄», A écrit la jeune femme.

Publication d’Antonela Roccuzzo sur son compte Instagram

Ce mini-voyage servira Lionel Messi pour vous ressourcer pendant une partie importante de la saison. L’équipe du Barça, après 14 présentations, figure dans le 5e place de la Ligue espagnole avec 24 unités, huit de moins que les leaders Real Madrid et Atlético Madrid.

De plus, le 13 janvier contestera le demi finales de la Supercoupe d’Espagne avant le Société réelle et le 16 février ouvrira sa clé dure pour le Huitièmes de finale de Ligue des champions face au PSG, dernière dauphine du tournoi européen qui compte parmi ses rangs des joueurs de la stature de Kylian Mbappé, Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes et Mauro Icardi.

