MIAMI (AP) – La CONCACAF cherchera à terminer sa Ligue des champions 2020 dans un siège aux États-Unis entre le 15 et le 22 décembre.

Trois des séries de quarts de finale avaient réussi à disputer leurs matchs aller lorsque la pandémie de coronavirus a entraîné la suspension du tournoi le 12 mars.

Le siège et les heures de coup d’envoi seront confirmés dans les semaines à venir, a indiqué la CONCACAF.

Les Tigres de México ont battu 1-0 New York City des États-Unis dans la MLS, et l’Amérique mexicaine a également battu Atlanta United 3-0; et Olimpia du Honduras a battu Montréal 2-1.

Les trois séries de trimestres qui ont débuté seront complétées par un match retour. Les matchs qui se joueront en décembre auront Olympia, Atlanta et Tigres comme équipes à domicile. À la fin de ces trois matchs, si le score total reste à égalité, la règle des buts à l’extérieur s’appliquera.

Los Angeles FC et Cruz Azul de México, dont le match aller a été reporté, disputeront un seul match qui, en cas d’égalité après 90 minutes, ira directement aux tirs au but.

Les vainqueurs d’Atlanta-América et LAFC-Cruz Azul, et NYCFC-Tigres et Montréal-Olimpia se retrouveront en demi-finale pour un seul match le 19 décembre. Ils iront également directement aux pénalités en cas d’égalité.

Les vainqueurs des demi-finales seront mesurés en une seule finale le 22 décembre. S’ils sont à égalité, une prolongation de 30 minutes sera jouée. Si l’égalité persiste, le titre sera défini par une séance de tirs au but.