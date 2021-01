La ligue française de football a lancé une procédure de recherche d’entreprises intéressées par l’achat des droits de télévision que Mediapro avait gagnés et que la société espagnole a accepté d’abandonner après trois mois de différend. . / Albert Olivé / Archives

Paris, 20 janvier . .- La ligue française de football a lancé une procédure de recherche d’entreprises intéressées par l’achat des droits de télévision que Mediapro avait gagnés et que la société espagnole a accepté d’abandonner après trois mois de conflit.

Selon les termes utilisés par la Ligue de football professionnel (LFP) dans un communiqué publié mardi soir, il s’agit de “deux enquêtes de marché” pour les matches de première et de deuxième division, respectivement.

L’idée est d’attribuer «les droits initialement attribués à Mediapro» pour le reste de cette saison, à partir du 5 février, et pour les trois suivants (2021-22, 2022-23 et 2023-24).

La société espagnole avait obtenu dans un appel d’offres un package avec 80% des matches de première et deuxième division pour 814 millions d’euros par an, un prix bien supérieur à ce que les clubs avaient reçu jusqu’à présent.

Son offre a renversé Canal +, qui a été le diffuseur historique de la ligue française, et qui a dû se contenter des 20% restants qu’elle diffuse après avoir sous-traité ces droits à beIN Sports, qui était celui qui les avait acquis.

Après que Mediapro s’est engagé début décembre avec la LPF à restituer son colis car elle estimait ne pas pouvoir le rentabiliser dans les nouvelles conditions générées par la crise du covid-19, Canal + a exigé le lancement d’un nouvel appel d’offres qui Il comprendra 100% des droits.

Cependant, l’organisme qui représente les clubs a opté pour une procédure différente dans laquelle il souhaite transférer la retransmission des premiers matches en quatre lots différents et le second en deux.

La date limite de soumission des offres est le 1er février, soit un jour après l’engagement de fin décembre avec Mediapro de continuer à téléviser les réunions.

La société espagnole, qui doit verser à la ligue un total de 100 millions en compensation finale, avait proposé ces derniers jours de poursuivre les diffusions au moins jusqu’à la fin de la saison pour éviter un black-out et recevoir en échange les frais de fonctionnement de son Chaîne Téléfoot et celles de production.

Avec ces nouvelles “consultations”, la LFP espère trouver rapidement des candidats qui remplaceront Mediapro, et cela surtout avant un rendez-vous capital comme le “classique” entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint Germain (PSG) le 7 février. .