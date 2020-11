La Ligue professionnelle a publié une nouvelle déclaration tard ce samedi

La Ligue de football professionnelle Il a décidé reporter mardi prochain le duel que River et Banfield ont dû disputer ce dimanche après avoir empêché le Millionaire de jouer au River Camp à Ezeiza. Ils ont informé le club de Núñez que Il a jusqu’à demain à 20 ans pour communiquer le “stade activé” où il jouera ce duel.

Le texte a été publié dans la nuit de samedi, 24 heures avant la programmation initiale qu’ils avaient eue pour l’affrontement entre le Millionaire et le Drill, qui devait avoir lieu dimanche 21h15. La déclaration portait la signature de Marcelo Tinelli (Président), Cristian Malaspina (1er vice-président), Hernan Arboleya (2e vice-président), Mario Leito (3e vice-président), Sergio Rapisarda (secrétaire) et Gabriel Pellegrino (procureur).

“En vertu de tout ce qui précède, et afin d’apporter une solution qui permette à toutes les parties impliquées d’avoir une plus grande prévisibilité concernant le litige de ce match, nous vous informons que la LPF a décidé de reporter le match correspondant à la première date de la Coupe de la Ligue 2020 entre votre institution et le CA Banfield pour le mardi 03.11.2020 à 21h00.», Ont-ils rapporté.

En même temps, ils ont précisé que accordera une “période non extensible” au club Núñez pour informer le “stade activé pour les compétitions de première division” que vous choisirez de faire en tant que local: Vous devez le communiquer avant demain, dimanche à 20h00..

Face à cette nouvelle communication, comme il l’a appris Infobae, River continuera d’attendre la publication de l’AFA sur le sujet en question pour analyser les prochaines étapes.

River Camp était déjà prêt à recevoir le duel contre Banfield

Au cours des jours précédents, River avait reçu l’approbation des différentes agences impliquées et il avait permis au River Camp à Ezeiza pour ses débuts en Coupe de la Ligue professionnelle. Cependant, les autorités de la Ligue professionnelle lui ont envoyé une déclaration samedi matin l’informant qu’elles l’empêcheraient d’être un local dans cette propriété. El Millonario, tout au long de l’après-midi, a répondu aux autorités par ses arguments et a demandé à l’AFA d’intervenir dans ce litige. Là, l’entité présidée par Rodolfo D’Onofrio a précisé qu’il était “matériellement impossible” de prévoir un autre emplacement pour ce dimanche. Face à cela, la Ligue professionnelle a reporté la réunion.

Dans la communication faite par la Ligue professionnelle, qui a été formée pour cette saison en remplacement de la Super League, ils ont averti qu’ils avaient ratifié la résolution prise pour empêcher les hommes de Marcelo Gallardo de servir comme locaux à River Camp. “C’était arrangé ne permettent pas le litige des matchs officiels de la Coupe de la Ligue 2020 au terrain d’entraînement du CA River Plate, identifié comme «River Camp» ainsi que informer tous les clubs de première division qu’aucun match officiel ne peut être disputé sur les terrains d’entraînement», Ont-ils précisé.

LA COMMUNICATION DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE A RIVER

La Ligue professionnelle a décidé de reporter le match de River contre Banfield

Nous vous écrivons par la présente en réponse à votre note reçue aujourd’hui, et afin de ratifier dans tous ses termes la résolution adoptée par le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel lors d’une réunion le 10h30. .2020 dans lequel il a été décidé de ne pas permettre la contestation des matchs officiels de la COUPE DE LA LIGUE 2020 au terrain d’entraînement du CA River Plate, identifié comme «River Camp» ainsi que d’informer tous les clubs de première division qu’aucun match officiel ne peut être joué sur les terrains d’entraînement.

Nonobstant l’effort argumentatif mis en évidence dans la v / lettre, il ne parvient pas à déformer les fondements de la résolution, ni n’est acceptable v / réponse concernant le manque de temps pour rechercher un autre stade, car une action diligente pour un club de La Première Division impose – plus dans ce type de demandes extraordinaires – traiter des alternatives en cas de refus. De nombreux clubs de première division à travers l’histoire ont dû changer de stade, pour les raisons les plus diverses, et dans tous les cas, ils ont opté pour des stades activés pour le différend de cette catégorie.

En vertu de tout ce qui précède, et afin d’apporter une solution permettant à toutes les parties impliquées d’avoir une plus grande prévisibilité concernant le litige de ce match, nous vous informons que la LPF a décidé de reporter la rencontre correspondant à la première date de la 2020 LEAGUE CUP entre votre institution et le CA Banfield pour le mardi 03.11.2020 à 21h00, donnant au Club Atlético River Plate un délai non prorogeable jusqu’à demain (11/01/2020) à 20h00 pour communiquer un stade activé pour les compétitions de première division où il officiera en tant que lieu de ladite réunion, sous l’avertissement d’être passible des sanctions prévues dans le règlement en vigueur.

Enfin, nous vous rappelons que la Ligue professionnelle de football est l’organisateur des compétitions de première division, et qu’elle fait partie intégrante de l’Association argentine de football conformément aux articles 79 et 82 de ses statuts.

Sans plus tarder et en attendant votre réponse rapide, nous vous saluons sincèrement.

La déclaration a été signée par les principales autorités

