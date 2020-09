Au début de ma vie, j’étais particulièrement sensible aux conditions qui m’entouraient. Des niveaux mineurs de bruit de fond gâcheraient ma concentration. Mais en grandissant, j’ai développé l’habileté d’ignorer les distractions et de me concentrer uniquement sur la substance.

Au cours d’un jogging matinal de routine dans les bois près de chez moi le mois dernier, je suis tombé, me cognant le front contre un rocher et me fracturant le poignet. Ma visite consécutive à l’hôpital Mass General a abouti à deux points de suture sur mon front et un plâtre sur mon bras. Ça aurait pu être pire. Il y avait même un avantage supplémentaire à la chute car elle a rasé une taupe que j’ai toujours voulu enlever de mon visage. J’ai eu la chance de rentrer chez moi pour le dîner juste avant minuit. À 5 heures du matin le lendemain, je suis retourné à mon jogging de routine avec des bandages couvrant tout mon visage et le plâtre autour de mon bras gauche. À l’exception des oiseaux, des lapins et des canards, personne n’était sorti si tôt après le lever du soleil pour remarquer mon apparence. Les circonstances ne semblaient pas étranges. J’ignorais les matériaux enroulés autour de mon corps comme s’il s’agissait de vêtements neufs et me concentrais entièrement sur la course.

Lors de réunions en ligne tout au long de la journée, mes post-doctorants et étudiants ont été stupéfaits de découvrir que j’avais continué mon jogging au lieu de prendre un peu de repos. J’ai pensé que le plaisir dans la vie est tout au sujet de la lutte contre les défis et l’effort pour accomplir des tâches malgré les obstacles.

Atteindre des objectifs contre toute attente rend la vie digne d’être vécue et célèbre la résilience de l’esprit humain. L’exemple le plus inspirant est celui de Stephen Hawking, qui, bien que paralysé par une maladie du motoneurone et incapable de parler, est devenu l’un des principaux physiciens de sa génération. Pendant un demi-siècle, il a été attaché à un fauteuil roulant. Après avoir perdu la capacité de parler, il communiquait via un appareil générateur de parole, initialement activé par un interrupteur à main et finalement – lorsqu’il ne pouvait pas bouger ses doigts – par un seul muscle de la joue, des expressions faciales et des mouvements de sourcils.

En 2006, Hawking a déclaré que son plus grand désir insatisfait était de voyager dans l’espace. L’année suivante, il a volé à bord d’un avion à gravité réduite (affectueusement surnommé le «Vomit Comet») au large des côtes de la Floride pour faire l’expérience de l’apesanteur. Une décennie plus tard, il s’est rendu à New York pour l’annonce publique de Breakthrough Starshot, la première initiative financée pour les voyages interstellaires. Cela a été suivi d’une visite à l’Université de Harvard pour l’inauguration de la Black Hole Initiative. Bien qu’il ait 74 ans lors de ce voyage, Hawking a sauté d’un événement public à un autre, y compris un dîner de Pâque chez moi. Ses gardiens ont noté qu’après l’un des événements de la soirée, il leur a dit: «Je m’ennuie. Allons au bar de l’hôtel et amusons-nous. »

La vie de Hawking démontre que l’identité humaine est distincte des circonstances physiques qui l’entourent, naturelles ou faites sur mesure. De nombreux autres exemples se situent entre ma blessure légère et la limite de Hawking, définie comme la condition extrême où la majeure partie du corps humain perd ses fonctionnalités. Qu’est-ce qui établit alors l’identité humaine? Ce n’est certainement pas un corps pleinement fonctionnel, bien qu’il nécessite définitivement un cerveau humain fonctionnel. Comme l’a noté René Descartes: «Je pense, donc je suis (Cogito, ergo sum).»

Puisque les pensées établissent un sentiment d’identité, des groupes de personnes pourraient partager la même identité. À l’ère futuriste du génie génétique, on pourrait imaginer dupliquer artificiellement un code génétique à un grand nombre de copies, comme une extension de la naissance naturelle de jumeaux identiques ou de multiples supérieurs. Cela augmenterait les chances de survie de ce génome dans des circonstances dangereuses telles que celles réalisées lors de voyages spatiaux. Les futures missions vers Mars ou vers des destinations plus éloignées pourraient être organisées par des doublons d’humains partageant le même matériel génétique, de sorte que si certains sont perdus, d’autres copies pourraient survivre. Cette approche ferait écho à l’effet de l’imprimerie de Gutenberg, qui, en produisant des copies identiques de la Bible, rendait chacune d’elles moins unique ou moins précieuse.

Le service funèbre de Hawking, le 31 mars 2016, a eu lieu à l’église de Great St. Mary de l’Université de Cambridge et s’est terminé par le chœur de Gonville et du Caius College chantant la chanson de Frank Sinatra «Fly Me To The Moon», qui continue avec les mots « laissez-moi jouer parmi les étoiles. Après l’inhumation de sa dépouille à l’abbaye de Westminster à Londres, une émission de six minutes, tirée d’un discours prononcé par sa voix synthétisée, a été diffusée vers le trou noir connu le plus proche A0620-00 depuis une antenne radio en Espagne.

La résilience de Hawking pourrait servir d’inspiration pour notre avenir dans l’espace. Les missions spatiales avancées peuvent transporter des copies d’entités à la limite de Hawking, possédant une identité collective commune distincte de l’équipement physique qui les sert. Sans heurter mon corps contre un rocher terrestre et compromettre temporairement certaines de ses fonctionnalités, je n’aurais jamais reconnu cette possibilité fascinante.