Ce matin, le chanteur a reçu neuf nominations (Photo: REUTERS / Mario Anzuoni / File Photo)

La Recording Academy a publié la liste complète des nominés pour les 63e Grammy Awards annuels dans les principales catégories et la musique latine, parmi lesquelles la chanteuse s’est démarquée. Beyoncé avec neuf nominations, Pour cette raison, elle est devenue l’artiste féminine avec le plus de reconnaissances tout au long de l’histoire de ce prix.

La même Académie a annoncé les présélection des différentes catégories et dont les gagnants seront connus lors de la cérémonie qui aura lieu le 31 janvier à Los Angeles.

Les nominés sont:

Album de l’année

. / EPA / NINA PROMMER

“Chilombo” – Jhené Aiko

“Black Pumas (Deluxe Edition)” – Black Pumas

“Vie courante” – Jeu froid

“Djesse Vol. 3” – Jacob Collier

“Femmes en musique Pt. III” – HAIM

“Nostalgie du futur” – Dua Lipa

“Hollywood’s Bleeding” – Post Malone

“Folklore” – Taylor Swift

Record de l’année

Sur la photo, la chanteuse britannique Dua Lipa. . / Facundo Arrizabalaga / Archives

“Parade noire” – Beyoncé

“Colors” – Pumas noirs

“Rockstar” – DaBaby avec Roddy Ricch

“Dites-le” – Doja Cat

“Tout ce que je voulais” – Billie Eilish

“Ne commencez pas maintenant” – Dua Lipa

“Cercles”, Post Malone

“Savage” – Megan Thee Stallion avec Beyoncé

Chanson de l’année (Prix des compositeurs)

La chanteuse américaine Billie Eilish, à Los Angeles (Californie, USA) (Photo: . / David Swanson / File)

“Parade noire” – Beyoncé, Jay Z, Derek Dixie, Denisia Andrews, Stephen Bray, Brittany Coney, Akil King, Kim «Kaydence» Krysiuk et Rickie «Caso» Tice

“La boîte” – Roddy Ricch et Samuel Gloade

“Cardigan” – Taylor Swift et Aaron Dessner

“Cercles” – Post Malone, Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk et Billy Walsh

«Ne commencez pas maintenant» – Dua Lipa, Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick et Emily Warren

“Tout ce que je voulais” – Billie Eilish et Finneas; “Je ne peux pas respirer”, HER, Dernst Emile II et Tiara Thomas

“Si le monde se terminait” – Julia Michaels et JP Saxe.

Meilleur nouvel artiste

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika, Noah Cyrus

D Fumée

Chat Doja

Kaytranada

Megan Thee Stallion.

Meilleure performance pop solo

«Délicieux», Justin Bieber; «Dis donc», Doja Cat; «Tout ce que je voulais», Billie Eilish; “Ne commencez pas maintenant”, Dua Lipa; “Sucre de pastèque”, Harry Styles; «Cardigan», Taylor Swift.

Meilleure performance duo / groupe pop

«UN DIA (UN JOUR)», J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny et Tainy; «Intentions», Justin Bieber avec Quavo; «Dynamite», BTS; “Rain on Me”, Lady Gaga avec Ariana Grande; “Exile”, Taylor Swift avec Bon Iver.

Meilleur album vocal pop

«Changements», Justin Bieber; «Chromatica», Lady Gaga; “Nostalgie du futur”, Dua Lipa; “Fine Line”, Harry Styles; “Folklore”, Taylor Swift.

Meilleur album pop traditionnel

«Blue Umbrella», Burt Bacharach et Daniel Tashian; “True Love: Une célébration de Cole Porter”, Harry Connick, Jr.; «American Standard», James Taylor; “Ne plus suivre les règles”, Rufus Wainwright; «Judy», Renée Zellweger.

Meilleur album dance / électronique

“Kick I”, Arca; «La planète est folle», Baauer; «Énergie», divulgation; «Bubba», Kaytranada; «Bonne foi», Madeon.

Meilleur album rock

“La mort d’un héros”, Fontaines DC; «Kiwanuka», Michael Kiwanuka; «Lumière du jour», Grace Potter; “Sound & Fury”, Sturgill Simpson; “Le Nouvel Anormal”, les Strokes.

Meilleur album de musique alternative

“Récupérez les coupe-boulons”, Fiona Apple; «Hyperspace», Beck; “Punisher”, Phoebe Bridgers; «Jaime», Brittany Howard; “Le Slow Rush”, apprivoiser Impala.

Meilleur album de R&B progressif

“Chilombo”, Jhené Aiko; “Heure impie”, Chloé x Halle; “Ressortissants libres”, ressortissants libres; “F — Yo Feelings”, Robert Glasper; “C’est ce que c’est”, Thundercat.

Meilleur album R&B

“Happy 2 Be Here”, Ant Clemons; «Prenez le temps», Giveon; «Se sentir aimé», Luke James; «Plus grand amour», John Legend; «All Rise», Gregory Porter.

Meilleur album de rap

“Habitudes noires”, D Smoke; “Alfredo”, Freddie Gibbs et The Alchemist; «Un témoignage écrit», Jay Electronica; «Maladie du roi», Nas; “L’Allégorie”, Royce Da 5′9 ″.

Meilleur album country

“Lady Like”, Ingrid Andress; “Votre vie est un record”, Brandy Clark; “Wildcard”, Miranda Lambert; “Nightfall”, Little Big Town; «Jamais», Ashley McBryde.

Meilleur album de jazz vocal

“ONA”, Thana Alexa; “Les secrets sont les meilleures histoires”, Kurt Elling avec Danilo Pérez; “Ancêtres modernes”, Carmen Lundy; “Holy Room: Live at Alte Oper”, Somi avec Frankfurt Radio Big Band; “Qu’est-ce qui est pressé”, Kenny Washington.

Meilleur album de jazz instrumental

«Sur la tendre tache de chaque moment calleux», Ambrose Akinmusire; “Jeu en attente”, Terri Lyne Carrington et sciences sociales; «Happening: Live at the Village Vanguard», Gerald Clayton; «Trilogy 2», Chick Corea, Christian McBride et Brian Blade; “RoundAgain”, Lame Redman Mehldau McBride.

Meilleur album de jazz latin

“Tradiciones”, orchestre de jazz afro-péruvien; “Quatre Questions”, Arturo O’Farrill et l’Orchestre de Jazz Afro Latin; “Ville des rêves”, Chico Pinheiro; «Wind and Time – Live at Blue Note Tokyo», Gonzalo Rubalcaba et Aymée Nuviola; “Délice de Trane”, Poncho Sánchez.

Meilleur album gospel

“2econd Wind: Ready”, Anthony Brown et thérapie de groupe; «Mon hommage», Myron Butler; «Chef de choeur», Ricky Dillard; “L’évangile selon PJ”, PJ Morton; «Kierra», Kierra Sheard.

Meilleur album de musique chrétienne

«Courez vers le père», Cody Carnes; «Tous mes meilleurs amis», Hillsong Young & Free; “Eau bénite”, Nous le Royaume; “Citoyen du Ciel”, Tauren Wells; “Jésus est roi”, Kanye West.

Meilleur album pop latino ou urbain

“YHLQMDLG”, Bad Bunny; “Pour la première fois”, Camilo; “Table pour deux”, Kany García; «Pause», Ricky Martin; «3:33», Debi Nova.

Meilleur album de rock latin ou alternatif

“Aura”, Bajofondo; “Monstre”, Cami; «Sobrevolando», culture prophétique; “La conquête de l’espace”, Fito Páez; “Miss Colombie”, Lido Pimienta.

Meilleur album de musique mexicaine régionale (y compris Tejano)

“Fabriqué au Mexique”, Alejandro Fernández; “La sérénade”, Lupita Infante; “Une chanson pour le Mexique, Vol. 1”, Natalia Lafourcade; «Sones et huapangos dansants avec Mariachi Sol de México de José Hernández», Mariachi Sol de México de José Hernández; “Ayayay!”, Christian Nodal.

Meilleur album latin tropical

“Mon tumbao”, José Alberto “Le rossignol”; «Infinito», Edwin Bonilla; «Je continue à chanter pour aimer (Deluxe)», Jorge Celedón & Sergio Luis; “4.40”, Grupo Niche; “Souvenirs de Noël”, Víctor Manuelle.

Meilleur album reggae

«Upside Down 2020», Buju Banton; «Lieu supérieur», Skip Marley; “Tout revient à l’amour”, Maxi Priest; «Je dois être dur», Toots and the Maytals; “Un monde”, The Wailers.

Meilleur album parlant

“L’acide pour les enfants: un mémoire”, Flea; “Alex Trebek – La réponse est …”, Ken Jennings; “Explosion: démocratie corrompue, État voyou de la Russie et industrie la plus riche et la plus destructrice de la planète”, Rachel Maddow; “Attraper et tuer”, Ronan Farrow; “Charlotte’s Web (EB White)”, Meryl Streep (et toute la distribution).

Meilleur album de comédie

“Black Mitzvah”, Tiffany Haddish; «J’aime tout», Patton Oswalt; «Le touriste pâle», Jim Gaffigan; “Paper Tiger”, Bill Burr; “23 heures pour tuer”, Jerry Seinfeld.

Meilleure bande son compilée pour les médias visuels

“Une belle journée dans le quartier”, “Bill et Ted affrontent la musique”, “Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu”, “Frozen 2”, “Jojo Rabbit”.

Meilleure bande sonore composée pour les médias visuels

«Ad Astra», Max Richter; «Devenir», Kamasi Washington; “Joker”, Hildur Guðnadóttir; «1917», Thomas Newman; “Star Wars: La montée de Skywalker”, John Williams.

Producteur de l’année, pas classique

Jack Antonoff, Dan Auerbach, Dave Cobb, Flying Lotus, Andrew Watt.

Meilleur clip vidéo

“Fille à la peau brune”, Beyoncé; «Life Is Good», Future avec Drake; “Lockdown”, Anderson .Paak; «Je t’adore», Harry Styles; “Goliath”, Woodkid.

Meilleur vidéoclip en version longue

“Histoire de Beastie Boys”, Beastie Boys; “Black Is King”, Beyoncé; “We Are Freestyle Love Supreme”, Freestyle Love Supreme (y compris Lin-Manuel Miranda); «Linda Ronstadt: Le son de ma voix», Linda Ronstadt; “Ce petit groupe du Texas”

PLUS SUR CE SUJET

“La musique nous humanise”: Célébration et hommages le soir du Latin Grammy 2020

Entre les larmes et sans pouvoir respirer, “Chiquis” Rivera a donné une nouvelle à ses followers