(Photo: Cuartoscuro)

Partout dans le monde, divers pays ont mis en œuvre des mesures pour atténuer la propagation du COVID-19 sur leur territoire, parmi lesquelles les restrictions sur les voyages aériens de tourisme et non essentiels.

Selon le Association du transport aérien international (IATA), ce sont quelques-unes des nations les plus importantes au monde qui ont imposé des mesures citoyens mexicains, comme la interdiction de voyager ou autres mesures pour éviter l’augmentation des infections parmi sa population.

Amérique

– États Unis. Tandis que il n’y a pas de restrictions pour les Mexicains de voyager par avion aux États-Unis, le gouvernement de ce pays a récemment annoncé qu’il commencerait exiger un test négatif pour le coronavirus avant de monter à bord de l’avion qui les emmène à destination.

– Canada.

– Uruguay.

– Argentine. Les citoyens mexicains peuvent entrer tant qu’ils sont époux, partenaires domestiques, parents, frères et sœurs ou enfants de ressortissants argentins et doivent présenter un preuve qui prouve ladite relation. De plus, ils doivent montrer un certificat médical avec résultat négatif pour COVID-19.

L’Europe 

– Espagne.

– Allemagne.

– France.

– Royaume-Uni.

– Italie.

– Russie.

(Photo: Alexandre Meneghini / .)

Afrique

– Afrique du Sud. Les passagers doivent avoir un certificat médical avec un résultat de test de coronavirus négatif.

Asie

-Arabie Saoudite.

– Chine.

– Japon.

– Corée du sud permet l’entrée des voyageurs mexicains, mais ils doivent présenter résultat négatif du test COVID-19, qui doit avoir été effectuée 72 heures avant le départ.

Océanie

– Australie.

– Nouvelle Zélande.

Malgré la nombre élevé d’infections au Mexique, les autorités sanitaires ont montré une position contraire à la mesure d’imposer restrictions aux frontières, puisqu’ils se sont appuyés sur des arguments selon lesquels ils ne seraient pas quelque chose de fonctionnel pour le contrôle de la pandémie.

En avril, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell, ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de fermer les frontières pour voyager, car à l’intérieur du pays il y avait déjà assez de transmission, “de sorte que il n’y a aucun avantage à fermer. D’un autre côté, cela affecterait l’approvisionnement en intrants et le transit des personnes ».

(Photo: Présidence du Mexique / .)

Il a également souligné que, bien que l’opinion publique générale estime que cette décision peut constituer un obstacle physique aux épidémies, “il n’y a aucune preuve scientifique ou historique que ces types de mesures ont une certaine utilité ».

Récemment et après la propagation de la mutation originaire du Royaume-Uni, le responsable a expliqué que ils n’imposeraient pas non plus des quarantaines forcées aux voyageurs arrivant sur le territoire mexicain, puisqu’ils considèrent que la preuve ne certifie pas que ces actions pourraient être un “mécanisme d’atténuation” face à une pandémie de telles proportions.

Pour ce qui précède, dit-il, il n’y a pas de différence entre l’arrivée de dix ou 600000 personnes, puisque ceux qui voyagent sont généralement parce qu’ils se sentent et sont en bonne santé, les personnes à risque d’être porteuses du virus peuvent donc ne constituer qu’une minorité.

Il convient de mentionner que cela a été exploité par les citoyens américains, qui ont ignoré les recommandations de leur gouvernement sur ne voyagez pas au Mexique, un pays vers lequel ils sont attirés car «les restrictions sur le coronavirus sont plus souple“, Qui offre” un peu normalité de leur vie»Selon le New York Times.

Cette situation a généré que selon le Organisation mondiale du tourisme (OMT), le Mexique deviendra le troisième pays le plus visité, derrière l’Italie et la France.

