Malgré la pandémie de coronavirus, l’industrie du divertissement a réussi à se réinventer et différentes cérémonies de remise de prix ont commencé à être organisées, adaptées aux mesures d’hygiène et d’assainissement requises aujourd’hui. Dans ce cadre, La cérémonie de remise des prix des American Music Awards 2020 pour le meilleur de la musique a lieu depuis le Microsoft Theatre de Los Angeles.

Les American Music Awards reconnaissent les artistes de musique les meilleurs et les plus populaires de la saison dernière, grâce au vote des fans qui choisissent leurs artistes préférés en fonction de leur succès sur le Billboard, dans une période qui couvre cette période du 27 septembre 2019 au 24 septembre 2020.

À cette occasion, qui en tête de la liste des nominés sont The Weeknd et Roddy Ricch, qui se disputent huit triples chacun, tandis que Mauvais lapin Il a quatre signes dans les nouvelles sections de musique latine. Concernant les catégories féminines, Megan Thee étalon a cinq mentions, y compris Nouvel artiste de l’année.

Dans la catégorie Artiste de l’année sont, entre autres, les chanteurs qui ont mené dans la musique pendant ces mois, comme Justin Bieber, Post Malone, Roddy Ricch, Taylor Swift et The Weeknd.

En plus de Billie Eilish et Bad Bunny, The Weeknd, Katy Perry, Shawn Mendes et Bebe Rexha se produiront sur scène aux American Music Awards. L’une des présentations les plus attendues est celle de Jennifer Lopez avec Maluma, qui interprèteront leurs derniers succès en direct.

Voici une liste partielle des gagnants des American Music Awards 2020.

Artiste de l’année

Justin Bieber

Post malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

Le weekend

Nouvel artiste de l’année

Lewis Capaldi

Chat Doja

DaBaby

Lil bébé

Roddy Ricch

Megan Thee étalon

Collaboration de l’année

Cardi B ft. Megan Thee étalon “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch «Rockstar»

Dan + Shay avec Justin Bieber «10,000 Hours»

Lady Gaga et Ariana Grande “Rain On Me”

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé “Savage Remix”

Artiste social préféré

Bts

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Clip vidéo préféré

Doja Cat “Dis-le”

Futur ft. Drake “La vie est belle”

Lady Gaga et Ariana Grande “Rain On Me”

«Cardigan» Taylor Swift

The Weeknd “Lumières aveuglantes”

Artiste masculin préféré (Pop / Rock)

Justin Bieber

Post malone

Le weekend

Artiste féminine préférée (pop / rock)

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

Duo ou groupe préféré (pop / rock)

Bts

Hermanos Jonas

Marron 5

Album préféré (pop / rock)

Harry Styles “Fine Line”

Taylor Swift “folklore”

The Weeknd “After Hours”

Chanson préférée (pop / rock)

Lewis Capaldi “Quelqu’un que vous aimiez”

Dua Lipa «Don’t Start Now» – GAGNANT

Post Malone “Cercles”

Roddy Ricch «La boîte»

The Weeknd “Lumières aveuglantes”

Artiste masculin préféré (pays)

Marron Kane

Peignes de Luke

Morgan Wallen

Artiste féminine préférée (pays)

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Duo ou groupe préféré (pays)

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Ancien dominion

Album préféré (pays)

Luke Combs “Ce que vous voyez est ce que vous obtenez”

Blake Shelton “Complètement chargé: le pays de Dieu”

Morgan Wallen “Si je me connais”

Chanson préférée (country)

Dan + Shay avec Justin Bieber «10,000 Hours»

Maren Morris “Les os”

Blake Shelton (Duo avec Gwen Stefani) “Nobody But You”

Artiste masculin préféré (Rap / Hip Hop)

DaBaby

Jus WRLD

Roddy Ricch

Artiste féminine préférée (rap / hip hop)

Cardi B

Nicki Minaj

Megan Thee étalon

Album préféré (rap / hip hop)

Lil bébé “à mon tour”

Lil Uzi Vert “Atake éternel”

Roddy Ricch “Veuillez m’excuser d’être antisocial”

Chanson préférée (rap / hip hop)

Cardi B ft. Megan Thee étalon “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch «Rockstar»

Roddy Ricch «La boîte»

Artiste masculin préféré (soul / R & B)

Chris Brown

John legend

Le weekend

Artiste féminine préférée (soul / R & B)

Jhene aiko

Chat Doja

Marcheur d’été

Album préféré (soul / R & B)

Doja Cat “rose vif”

Summer Walker “Over It”

The Weeknd «After Hours» – GAGNANT

Chanson préférée (soul / R & B)

Chris Brown ft. Drake “Pas de guidage”

Summer Walker “Jouer à des jeux”

The Weeknd “Heartless”

Artiste masculin préféré (Latino)

Mauvais lapin

J. Balvin

Ozuna

Artiste féminine préférée (Latina)

Becky G

KAROL G

Rosalia

Album préféré (latin)

Anuel AA “Emmanuel”

Bad Bunny “Ceux qui n’allaient pas partir”

Bad Bunny “YHLQMDLG”

Chanson préférée (latine)

Bad Bunny “Go”

Black Eyed Peas XJ Balvin “RITMO (Bad Boys For Life)”

KAROL G et Nicki Minaj “Tusa”

Artiste préféré (rock alternatif)

Billie Eilish

apprivoiser Impala

Vingt et un pilotes

Artiste préféré (adulte contemporain)

Lewis Capaldi

Hermanos Jonas

Marron 5

Artiste préféré (inspiration contemporaine)

Lauren Daigle

pour KING & COUNTRY

Kanye ouest

Artiste préféré (musique électronique)

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Bande son préférée

Oiseaux de proie: l’album

Congelé II

Trolls: Tour du monde

