Mandy Moore (photo . fournie par PRESS E! Entertainment)

De Santa Monica, Californie, la 46e édition des People’s Choice Awards a lieu, le prix le plus important pour les fans et la culture pop au monde, où le public est le seul juge et leurs votes décident qui seront les stars préférées dans 44 catégories sur le cinéma, la télévision et la musique.

Demi Lovato est le hôte montrer officiel, mais elle n’est pas seule, car Justin Bieber Oui Chloé x Halle Ils monteront également sur scène pour offrir des performances inoubliables, où les fans pourront profiter de leurs plus grands succès. La cérémonie est diffusée en direct sur E! Divertissement et Telemundo Internacional.

Le spectacle de Justin Bieber aux People’s Choice Awards

Aussi d’autres artistes de renommée internationale seront présentés. Parmi elles, Alison Brie, Bebe Rexha, Christina Hendricks, Sofia Carson, Tiffany Haddish et Tyler, the Creator se démarquent.

En outre, des personnalités puissantes et importantes du monde du divertissement recevront un hommage spécial. Jennifer Lopez recevra le People’s Icon Award. Et, pour sa part, Tyler Perry Oui Tracee Ellis Ross Ils recevront respectivement le People’s Champion of 2020 Award et le Fashion Icon Award.

Tracee Ellis Ross (photo . fournie par PRESS E! Entertainment)

Voici la liste partielle des gagnants des People’s Choice Awards 2020.

Film 2020

Mauvais garçons pour la vie

Extraction

Protéger la puissance

Oiseaux de proie (Harley Quinn: oiseaux de proie)

Hamilton

L’homme invisible

Tour du monde des trolls

Comédie Film 2020

Comme un pro

Le stand de baisers 2

La mauvaise Missy

Le roi de Staten Island

Chanson de l’Eurovision

Les tourtereaux

A tous les garçons dont je suis tombé amoureux: PS je t’aime toujours

Film d’action 2020

Mauvais garçons pour la vie

Extraction

Mulan

Principe

Injecté de sang

La vieille garde

Oiseaux de proie (Harley Quinn: oiseaux de proie)

Protéger la puissance

Film dramatique 2020

Mensonges dangereux

Hamilton

Le haut pas

Le Mna invisible

Je crois toujours

Levrette

Le chemin du retour

Le photographe

Film de famille 2020

Dolittle

Scoob!

Grands espions

Sonique

L’appel de la nature

Tour du monde des trolls

Les Willoughby

Onwardr

Acteur masculin 2020

Chris Hemsworth

Lin Manuel Miranda

Robert Downey Jr

vin Diesel

Jamie foxx

Tom Hanks.

Mark Wahlberg

Actrice féminine 2020

Camila Mendes

Elisabeth mousse

Margot Robbie

Tiffany Haddish – GAGNANTE

Charlize Theron

Issa rae

Salma Hayek

Vanessa Hudgens

Tiffany Haddish (photo de . fournie par E! Entertainment PRESS)

Acteur dramatique 2020

Ben Affleck

Issa rae

Elisabeth mousse

KJ APA

Lin Manuel Miranda

Tom Hanks

Russel Crowe

Treize Ellis Ross

Comédie Acteur 2020

David Spade

Issa rae

Joey King

Keanu Reeves

Pete Davidson

Will Ferrel

Salma Hayek

Noah Centineo

Acteur d’action

Margot Robbie

Charlize Theron

Chris Hemsworth

John David Washington

Vanessa Hudgens

Will Smith

vin Diesel

Jamie foxx

Spectacle 2020

Grey’s Anatomy – GAGNANT

Outer Banks

La dernière dance

C’est nous

Roi tigre

Chanteur masqué

Le célibataire

Je n’ai jamais

La série pour une frénésie 2020

Acclamation

L’amour est aveugle

Je n’ai jamais

Personnes normales

Outer Banks – GAGNANT

Ozark

Ruisseau Schitt

Roi tigre

Spectacles dramatiques

L’anatomie de Grey

Outer Banks

Puissance

Les morts qui marchent

La loi et l’ordre

Ozark

Riverdale

C’est nous

Spectacles de comédie

Mort pour moi

Peu sûr

Je n’ai jamais

Ruisseau Schitt

Ish cultivé

Famille moderne

Amour du samedi soir

Le bon endroit

Émissions de télé-réalité 2020

Fiancé de 90 jours

L’incroyable famille Kardashian

L’amour est aveugle

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills

Oeil queer

Amour et hip hop

Bellow Deck Méditerranée

Concours spectacles 2020

L’Amérique a du talent

Course de dragsters de Rupaul

Le défi: la folie totale

Idole américaine

Le célibataire

Chanteur masqué

La voix

Excellent chef

Artistes TV 2020

Chase stokes

Dan Levy

Jesse Williams

Jason Baterman

Cole Sprouse

Norman Reedus

Brun sterling

Steve Carrel

Stars de la télévision féminine

Christina Applegate

Ellen Pompeo – GAGNANTE

Mandy Moore

Danai Gurira

Lili Reinhart

Mariska hargitay

Sofia Vergara

Sandra Oh

Stars de la télévision du genre dramatique

Chase stokes

Cole Sprouse

Ellen Pompéo

Mandy Moore – GAGNANTE

Danai Gurira

Brun sterling

Mariska hargitay

Sandra Oh

Acteurs de comédie 2020

Christina Applegate

Issa rae

Kate Mckinnon

Sofia Vergara – GAGNANTE

Dan Levy

Jammela Jamil

Kristen Bell

Yara shahidi

Sofía Vergara (photo . fournie par PRENSA E! Entertainment)

Talk-show de jour 2020

Bonjour Amérique

Vivre avec Kelly et Ryan

Discussion sur la table rouge

The Ellen DeGeneres Show – GAGNANT

Le spectacle de Kelly Clarkson

La vue

Le spectacle de Wendy Williams

Talk-show nocturne 2020

Frontal complet avec Samanta Bee

La semaine dernière ce soir avec John Oliver

The Late Late Show avec James Corden

The Tonight Show avec Jimmy Fallon – GAGNANT

Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen

The Late Show avec Stephen Colbert

Le spectacle quotidien avec Trevor Noah

Jimmy Kimmel en direct!

Concurrent 2020

Gigi Goode – GAGNANT

Salle des essences de Jaida

Madison Prewett

Samantha Diaz

Hannah ann sluss

Kandi Burruss

Rob Ronkowski

Sammie Cimarelli

Star de la télé-réalité 2020

Antoni Porowski

Jonathan Van Ness

Khloe kardashian

Lisa Rinn

Porsha Williams.

Kim Kardashian Ouest

Kandi Burruss

Darcey et Stacey Silva

Programme de science-fiction 2020

DC´S Legends of Tomorrow

Lockey et Key

Surnaturel

Super Girl

Éclat

Legs

Académie des parapluies

Wynonna Earp

Artiste masculin 2020

Mauvais lapin

Blake Shelton

Canard

Justin Bieber – GAGNANT

J. Balvin

Bébé Lili

Dababy

Le weekend

Artiste féminine 2020

Ariana Grande

Cardi B

Lady Gaga

Megan Thee étalon

Billie Eilish

Dua Lipa

Taylor Swift

Miley Cyrus

Groupe 2020

5 secondes d’été

BLACKPINK

Bts

Chole x Halle

Dan et Shay

Trente et un pilotes

Hermanos Jonas

CNCO

Artiste de musique country 2020

Blake Shelton – GAGNANT

Marron Kane

Keith Urban

Ballerine Kelsea

Luke Bryan

Peignes de Luke

Miranda Lambert

Thomas Rhett

Blake Shelton (photo . fournie par E! Entertainment PRESS)

Loi sur la comédie 2020

Dave Chappelle (8:46)

George Lopez (Nous le ferons pour la moitié)

Hannah Gadsby (Douglas)

Jerry Seinfeld (23 heures pour tuer)

Jo Koy (dans ses éléments)

Leslie Jones (Time Machine) – GAGNANT

Pete Davidson (vivant de New York)

Jim Gaffigan (Le touriste pâle)

Chanson de 2020

BTS Dynamite

Briser mon coeur par Dua Lipa

Les intentions de Justin Biebe

Rockstar par DabBaby et Roddy Ricch

Savage par Megan Thee Stallion

Rain On Me de Lady Gaga et Ariana Grande

Coincé avec U par Justin Bieber et Ariana Grande

Cardi B et Megan Thee Stallion’s Wap

Album 2020

Après les heures par la semaine

Chromatique de Lady Gaga

Future Nostalgia par Dua Lipa

Carte de l’âme: 7 par BTS

La vie haut de gamme de l’avenir

Folklore de Taylor Swift

Changements de Justin Bieber

YHLQMDLG par Bad Bunny

Artiste latin 2020

Mauvais lapin

Papa yankee

Karol G

Nicky confiture

Ozuna

Maluma

J. Balvin

Becky G

Nouvel artiste 2020

Ava max

Gris Conan

Jack Harlow

Sawettie

Trevor Daniel

Chat Doja

Benee

Roddy Ricch

Vidéoclip 2020

Lumières aveuglantes par The Weeknd

BTS Dynamite

Justin Bieber’s Holy avec Chance the Rapper

La vie est belle par Future et Drake

A Day par J Balvin, Dua Lipa et Tainy

Cardi B et Megan Thee Stallion’s Wap

Ran On Me de Lady Gaga et Ariana Grande

Crème glacée de BLACKPINK avec Selena Gomez

Star des médias sociaux

Adison Rae

David Dobrik

Emma Chamberlain

Liza Koshy

Loren Gray

Jojo Siwa

Dixie D’Amelio

Charli D’Amelio

Influenceur beauté 2020

Antonio Garza

Roche bretonne

Jackie Aina

Desi Perkins

James Charles

NikkieTutoriels

RCL Beauté

Célébrité des médias sociaux 2020

Ariana Grande

Justin Bieber

Kylie Jenner

James Lebron

Selena Gomez

Lady Gaga

Kim Kardashian Ouest

Britney Spears

La star la plus stylée 2020

Rihanna

Zendaya

Timothée Chalamet

Lili Nas X

Kim Kardashin Ouest

Janelle monáe

Kendall Jenner

Lady Gaga

Influenceur Latino 2020

Belén Soto

Gaby Asturias – GAGNANT

José Eduardo Derbez

Nath Campos

Sofi Morandi

Juan Pablo Jaramillo

Jacky Guzman

Daniella Alvarez

