Les Lituaniens ont allumé des bougies et laissé des fleurs mercredi à l’occasion du 30e anniversaire d’une attaque soviétique contre l’indépendance de cet État balte qui a fait plusieurs morts.

Lors des cérémonies, organisées en tenant compte des distances physiques -pour éviter la propagation de la contagion du nouveau coronavirus-, le pays a rendu hommage à 14 civils non armés, tués lors de l’attaque de l’armée soviétique contre des milliers d’indépendants regroupés autour de la tour de la la radio et la télévision et d’autres bâtiments clés de la capitale pour essayer d’empêcher les Russes de la reprendre.

“C’était le début de la chute de l’URSS”, a déclaré le président Gitanas Nauseda sur Twitter.

La Lituanie et les autres États baltes, la Lettonie et l’Estonie, ont acquis une reconnaissance internationale en 1991, après cinq décennies d’occupation soviétique, avant de rejoindre l’Union européenne et l’OTAN en 2004.

“L’UE remercie les défenseurs de la liberté lituaniens parce que l’Europe d’aujourd’hui serait différente sans leur courage”, a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un message vidéo.

“Les événements de janvier 1991 ont été décisifs pour surmonter la division de notre continent”, a-t-il déclaré.

Six Lituaniens liés au pouvoir pro-soviétique de l’époque ont été jugés dans les années 1990 pour avoir participé à une organisation subversive et incité au massacre de 1991.

En 2019, un tribunal lituanien a condamné un ancien ministre de la Défense et d’autres ressortissants russes de crimes de guerre par contumace.

