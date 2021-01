Les châtiments humiliants et corporels contre les mineurs ont été interdits dans tout le pays à partir de ce mardi 12 janvier 2021 (Photo: Cuartoscuro)

La réforme qui interdit aux parents et tuteurs les châtiments corporels et humiliante comme méthode corrective ou disciplinaire de enfants et adolescents, y compris pincer, mordre, Brûlures et la ridicule, entre autres, est entré en vigueur ce mardi dans tout le Mexique.

Le décret, qui modifie la loi générale sur les droits des filles, des garçons et des adolescents et le code civil fédéral, a son origine au Sénat et a été approuvé par la Plénière le 23 septembre. Le 11 décembre, la Chambre des députés l’a également approuvée. Les deux chambres du Congrès mexicain ils l’ont voté à l’unanimité.

Avec la publication du décret au Journal Officiel de la Fédération, Il est interdit à ceux qui s’occupent d’enfants et d’adolescents d’exercer tout type de violence contre eux, en particulier les châtiments corporels et humiliants comme forme de correction ou de discipline.

Les réformes ont été approuvées dans les deux chambres du Congrès mexicain avec des votes unanimes (Photo: Cuartoscuro)

stipule que les mineurs ont le droit de recevoir des conseils, une éducation, des soins et une discipline de la part de leur mère, de leur père ou ceux qui exercent l’autorité parentale, la tutelle, la tutelle, la garde et l’éducation, ainsi que les responsables et le personnel des institutions éducatives, sportives, religieuses, sanitaires, d’assistance sociale, de soins, criminelles ou de tout autre type, Sans les autoriser en aucune façon à recourir aux châtiments corporels ou aux traitements humiliants.

La réforme est essentielle, car au Mexique, la prévalence des châtiments corporels et humiliants est “inquiétante” élevée, selon le Sénat, puisque plus de 60% des filles, des garçons et des adolescents sont victimes d’agressions psychologiques et de châtiments corporels à leur domicile.

Avec la publication de ce décret, la violence infligée à ce secteur de la population est condamnée et vise à prévenir la violence domestique. «L’un de ses objectifs est de promouvoir une éducation axée sur la culture de la paix dans les foyers mexicains», ont-ils souligné à la Chambre haute.

L’interdiction est entrée en vigueur mardi, avec la publication du décret au Journal officiel de la Fédération (Photo: Cuartoscuro)

Dans la loi générale sur les droits des filles, des garçons et des adolescents, La section VIII de l’article 47 a été ajoutée, qui parle de châtiments corporels et humiliants, qui se définit comme «tout traitement offensant, dénigrant, dévalorisant, stigmatisant, ridiculisant ou dénigrant d’une fille, d’un garçon et d’un adolescent ou tout acte visant à causer de la douleur, de l’ennui ou de l’humiliation».

En outre, peut inclure des actes «où vous vous menacer, vous effrayer, vous ridiculiser ou devenir un bouc émissaire au garçon, à la fille ou à l’adolescent ». En outre, on entend par châtiment corporel ou physique celui qui utilise la force physique.

Les châtiments corporels ou physiques peuvent inclure, mais sans s’y limiter: les coups avec la main ou avec un objet, en poussant, pincées, mord, tirer les cheveux ou les oreilles, forcer à tenir des postures inconfortables, Brûlures et l’ingestion d’aliments bouillants ou d’autres produits, ou tout autre acte destiné à causer de la douleur ou de l’inconfort, même léger.

À l’article 105 de la même loi, j’ajouterais à la section IV l’interdiction d’exercer tout type de violence contre les enfants et adolescents avec lesquels ils ont des relations, en particulier les châtiments corporels et humiliants.

Les châtiments corporels ou corporels peuvent inclure, mais sont limités à: frapper avec la main ou avec un objet, pousser, pincer, mordre, tirer les cheveux ou les oreilles et les brûlures (Photo: Cuartoscuro)

De son côté, l’article 323 Tier est ajouté au Code civil fédéral: en particulier, Il est interdit au père de mère ou à quiconque dans la famille de recourir aux châtiments corporels ou à tout type de traitement humiliant comme une forme de correction ou de discipline des enfants ou des adolescentes.

En outre, élargit la définition de la violence familiale. Il est donc considéré comme «l’usage intentionnel de la force physique ou morale ou de tout acte visant à provoquer douleur, agacement, humiliation, y compris les châtiments corporels et humiliants contre les filles, les garçons et les adolescents », soulignent-ils.

De plus, ils ajoutent omissions graves commises par un membre de la famille contre un autre membre de la famille, qui menacent leur intégrité physique, mentale et émotionnelle. “Indépendamment du fait que cela puisse ou non causer des blessures, tant que l’agresseur et la victime vivent à la même adresse, il y a une parenté, un mariage ou une union de fait”, a-t-il ajouté.

Enfin, l’article 423 du même code est également élargi, où il est interdit «que la mère, le père, toute personne exerçant l’autorité parentale, la tutelle, la tutelle, la garde, l’éducation des enfants et des adolescents, utiliser des châtiments corporels humiliants comme forme de correction ou de discipline des garçons, des filles et des adolescents ».

PLUS SUR CE SUJET

Les députés ont approuvé une “loi anti-triche”: les parents et les tuteurs ne peuvent pas utiliser de punition physique ou humiliante pour éduquer les mineurs

Le Sénat a interdit aux parents et aux tuteurs de punir les mineurs avec des brûlures, des pincements, des humiliations et des tiraillements

Confiné à leur agresseur: pourquoi le COVID-19 a augmenté la violence familiale au Mexique

L’UNICEF a appelé le gouvernement mexicain à lutter contre l’augmentation de la violence contre les enfants