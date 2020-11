Image d’archive des producteurs de coca de la région de Cochabamaba. . / Jorge Abrego / Archives

La Paz, 13 novembre . .- La responsabilité de la lutte contre le trafic de drogue en Bolivie est revenue après un an aux mains du tropique de Cochabamba, le syndicat et fief politique de l’ancien président Evo Morales avec la prestation de serment en ce vendredi du nouveau “Tsar anti-drogue” du pays, Jaime Mamani Espíndola.

Mamani a prêté serment en tant que nouveau vice-ministre de la Défense sociale et des substances contrôlées devant le ministre du gouvernement (Intérieur) de la Bolivie, Eduardo del Castillo, lors d’une cérémonie à La Paz.

“Je viens des mouvements sociaux du tropique de Cochabamba”, a déclaré le nouveau vice-ministre, qui a également assuré que son “engagement” réside dans les “multiples luttes et résistances” de cette région qui produit des feuilles de coca contre la “subjugation” des Administration des États-Unis pour la lutte contre la drogue (DEA).

La DEA et l’armée américaine, “utilisant la lutte contre la drogue comme prétexte, ont tenté de nous contrôler, de nous manipuler et, en même temps, de nous harceler comme cela s’est produit dans les années 1990”, at-il ajouté.

Situé dans le centre de la Bolivie, le tropique de Cochabamba est l’une des principales régions productrices de coca en Bolivie où Evo Morales a forgé son syndicat et son leadership politique.

Morales, qui a été pendant des décennies le chef de file des producteurs de coca dans cette région, a expulsé la DEA de Bolivie en 2008, dans un contexte d’accusations contre les États-Unis de complot contre son gouvernement que Washington a toujours démenti.

Pendant les presque quatorze ans du gouvernement Morales, le vice-ministère de la défense sociale et des substances contrôlées était aux mains d’un producteur de coca de cette région, Felipe Cáceres.

Cáceres a demandé l’asile au Nicaragua et a quitté le pays avec sa famille il y a un an avec un sauf-conduit délivré par l’exécutif transitoire de Jeanine Áñez après la crise sociale et politique de 2019.

LES PLANS

Le vice-ministre Mamani a assuré que dans son administration il donnera une continuité à la politique de «nationalisation de la lutte contre le trafic de drogue» lancée sous l’administration Evo Morales car «elle a eu de grands résultats» et a été mise en avant par les organisations internationales.

Cette stratégie consiste en une “rationalisation et un contrôle social” de la production de feuilles de coca pour réduire les superficies nettes destinées à la culture de la plante, a expliqué le ministre Del Castillo.

Un plan qui se fonde sur «un accord avec les producteurs eux-mêmes», à travers «des accords de réduction volontaires et pacifiques» et sans «violence d’État» dans le tropique de Cochabamba et des Yungas, autre zone de culture de la coca, a-t-il dit.

“Nous allons reprendre ce combat et nous allons faire les choses qui doivent être améliorées aux côtés de notre police bolivienne et de notre tout nouveau vice-ministre”, a conclu Del Castillo.

La feuille de coca est inscrite dans la Constitution bolivienne pour ses usages traditionnels, médicinaux et culturels, mais une partie de la production est détournée vers le trafic de drogue pour fabriquer de la cocaïne.

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a souligné dans son rapport annuel que les cultures de coca en Bolivie ont augmenté de 10% en 2019 par rapport à l’année précédente, passant de 23.100 à 25.500 hectares.

En 2017, le gouvernement de Morales de l’époque a étendu la superficie des cultures légales de l’usine de 12000 à 22000 hectares.