Le maire de Bogotá Claudia López. . / Carlos Ortega / Archives

Le président s’est exprimé lundi 28 décembre sur les projections que les experts gèrent – qui assurent que les chiffres liés à la propagation du virus covid-19 continueront d’augmenter – etIl a fait valoir que la deuxième vague, prévue pour le début de 2021, a déjà atteint la capitale colombienne.

L’arrivée des fêtes de fin d’année n’a pas, selon les experts, été favorable au panorama de la pandémie à Bogotá et d’autres régions du pays. Les foules dans les centres commerciaux et les lieux de shopping traditionnels et populaires; et ces derniers jours, les agglomérations de fans d’América de Cali et d’Independiente Santa Fe vont influencer l’augmentation du nombre dans les prochains jours.

Dans une interview sur Canal Capital, Claudia López a parlé des chiffres liés à la propagation du coronavirus et à la révélation de l’occupation des lits de soins intensifs À partir d’aujourd’hui, il a pu s’assurer que la deuxième vague de la pandémie est déjà à Bogotá.

Le président a assuré que, les chiffres liés à la propagation du virus continuent d’augmenter dans le reste de 2020, mais qu’au cours de la première semaine de 2021, ces chiffres commenceront à baisser.

Les derniers chiffres du Secrétariat de la santé du district et de Bogotá enregistrent au moins 452 900 cas confirmés de coronavirus, dont 438, 9 sont actifs pour 100 000 habitants. Ce nombre n’a cessé de croître depuis le 11 décembre dernier et il faut ajouter l’occupation des lits en USI, qui a légèrement augmenté mais qui se confirme depuis le 9 décembre dernier, passant de 68,7% à 79%.

Compte tenu du panorama, beaucoup craignent qu’il y ait de nouvelles restrictions dans la capitale, mais le président a insisté sur le fait que ce n’est pas le cas. López mise sur des mesures modérées (telles que le pic et l’ID), mais exclut les quarantaines strictes ou par localités.

“Nous allons avoir une Saint-Sylvestre très carotte, sans fêtes de rue”, a assuré le président de Bogota.

Le 26 décembre, après une réunion avec ses équipes de sécurité, de santé et du gouvernement, la maire de Bogotá, Claudia López, à travers ses réseaux sociaux, a rassuré les citoyens de Bogota concernant l’occupation de l’unité de soins intensifs dans le capital et l’augmentation des infections à covid-19.

“Nous avons des améliorations notables de diminution de plus de 50% de l’affectation par la poudre à canon et l’insécurité et une situation stable en matière de santé et de COVID19, nous allons donc garder les mesures adoptées inchangées”, a écrit la présidente sur son compte Twitter.

“Ces jours-ci, nous avons eu une augmentation significative des cas, mais le Centre de régulation des urgences et des urgences nous informe que des patients ont été affectés aux unités d’hospitalisation et de soins intensifs”a déclaré le maire dans la vidéo.

Concernant l’indicateur d’occupation de l’USI dans la ville, le président a souligné qu’il est toujours acceptable à ce moment, malgré l’augmentation des cas.

“Nous continuons à avoir un taux d’occupation de 65% dans l’unité de soins intensifs COVID et pour le moment, nous n’avons pas de risque pour le système hospitalier en raison du niveau de soins que nous avons reçu”, a déclaré López.

De même, López a expliqué qu’il ne sera pas nécessaire de rendre plus extrêmes les mesures de biosécurité déjà en vigueur à Bogotá, mais il a invité le public à continuer de les respecter.

«Je veux continuer à demander aux gens de prendre soin d’eux-mêmes, de continuer à respecter le pic et la cédule, d’essayer de réduire les foules, certains ont quitté la ville, d’autres arrivent, jusqu’à présent, nous continuons à avoir un taux d’occupation de 65%. CRUE ne nous apporte pas de difficultés majeures », a-t-il précisé.

Il leur a également demandé de continuer à mettre en œuvre la stratégie DAR (Détecter – Isoler – Signaler) dans les foyers.

“Si vous détectez des symptômes, ne quittez pas votre domicile et signalez les symptômes à votre EPS ou 123 “a ajouté l’officiel, invitant à respecter les mesures extraordinaires telles que le pic et l’ID.

Enfin, la maire a exprimé sa gratitude au personnel médical de Bogotá pour son engagement et ses efforts pour faire face à la pandémie et a précisé qu’il n’y avait eu aucun obstacle à la prestation de services professionnels aux patients et que les pauses et les voyages de vacances avaient été préservés. qui ont été programmés:

«Un salut de gratitude au personnel médical qui continue de faire un excellent travail, un excellent exercice pour prendre soin de nous. Ils signalent également que nous remplissons correctement les quarts de travail, même avec les quarts de repos et de vacances prévus », a-t-il déclaré.

