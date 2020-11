Un rapport de la Maison Blanche a ajouté la Floride à la liste des 32 autres États qui se trouvent dans la “ zone rouge ” et a suggéré d’augmenter les mesures d’atténuation dans les comtés où un rebond a été observé. Depuis lors, le nombre de cas n’a cessé d’augmenter et aucune mesure n’a été mise en œuvre pour arrêter la propagation.

Miami World / El Nuevo Herald

Le rapport, généré par le groupe de travail de la Maison Blanche sur le COVID-19, a été partagé au cours de la dernière semaine d’octobre.

Ce groupe publie ces rapports hebdomadaires, qui sont envoyés aux gouverneurs de chaque État, mais ne sont pas rendus publics, selon le Center for Public Integrity.

Le rapport du 25 octobre, obtenu et rendu public par ce biais, place également la péninsule dans la «zone orange» en raison de son taux de positivité, qui est en augmentation.

Suivez le rebond

Au cours des 21 derniers jours, les cas en Floride ont rebondi. En moyenne, l’État a ajouté environ 87 cas supplémentaires chaque jour depuis le 16 octobre.

Dans le même temps, les tests ont également augmenté (environ 200 de plus chaque jour), mais à un rythme beaucoup plus faible.

Les hospitalisations ont également augmenté depuis. À Miami-Dade, il y a 109 personnes de plus hospitalisées jeudi qu’il y a trois semaines, selon les rapports du comté.

Pendant cette même période, les décès de résidents liés au COVID-19, signalés quotidiennement, ont diminué.

Le Département de la santé a signalé environ 2,5 décès de moins chaque jour au cours des trois dernières semaines.

Cependant, lorsque vous constatez un rebond des cas, il est normal de voir également des hospitalisations et des décès huit semaines plus tard. Il est également important de noter que les décès ne sont pas nécessairement survenus la veille de leur déclaration. Le ministère de la Santé a déclaré avoir signalé le décès le lendemain de son annonce, mais il y a quelques mois, les coroners ont mis en garde contre un arriéré de plus de 1200 dans tout l’État.

En conséquence, la Florida Coroners Commission a voté pour simplifier le processus en permettant aux médecins de certifier les décès dus au COVID-19 sans l’autorisation des coroners.

L’ampleur du retard n’est pas claire car les coroners ne certifient plus chaque décès dû au COVID-19, mais les professeurs locaux de santé publique constatent que la notification des décès est souvent retardée de cinq semaines ou plus.

L’analyse d’El Nuevo Herald s’est limitée aux trois dernières semaines pour exclure le 10 octobre, lorsque l’État n’a pas divulgué les chiffres du COVID-19 car il avait reçu des données en double d’un laboratoire, ont rapporté les autorités à l’époque.

Que dit le rapport d’autre?

Les comtés de Miami-Dade, Broward et Hillsborough ont signalé le plus grand nombre de cas au cours des trois dernières semaines d’octobre, selon le rapport. Les nouveaux cas dans ces comtés représentent 31,1% des nouveaux cas de l’État.

Le rapport du groupe de travail indique également que «la détérioration est perçue à mesure que les efforts d’atténuation sont réduits».

Exactement un mois avant la date fixée dans le rapport, le gouverneur Ron DeSantis a ordonné à la Floride de redémarrer complètement ses activités, y compris les bars, les discothèques et les clubs de strip-tease. Il a également annulé l’émission d’amendes pour ne pas porter de masques.

La seule chose qui est restée la même était le couvre-feu de Miami-Dade, bien qu’il ait dû faire face à des contestations juridiques concernant l’ordonnance de DeSantis.

Le groupe de travail recommande que la Floride étende les mesures d’atténuation «immédiatement» dans les comtés où les cas rebondissent.

Il recommande également que les écoles et les universités suivent les directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les directives destinées aux écoles indiquent que les administrateurs peuvent décider de fermer les écoles pendant un certain temps pour désinfecter les zones où quelqu’un a pu être malade. Bien que beaucoup l’ont fait, Desantis a déclaré que les administrateurs ne devraient pas fermer les écoles, mais simplement isoler les élèves infectés.