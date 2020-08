La Maison Blanche pourrait soulager les travailleurs des compagnies aériennes pour qu’ils restent employés si le Congrès ne parvient pas à un accord sur un paquet pour eux, a déclaré mercredi le chef de cabinet du président Donald Trump.

Et les Centers for Disease Control and Prevention ont changé ses directives de test COVID-19 et disent maintenant que les personnes sans symptômes « n’ont pas nécessairement besoin d’un test » – même si elles ont été exposées au COVID-19.

Cette décision intervient une semaine après la mise à jour des directives de voyage du CDC qui n’imposent plus de mise en quarantaine de 14 jours pour toute personne qui a voyagé en dehors de son état ou du pays. Les révisions des directives des CDC ont été accueillies avec inquiétude par les experts médicaux, qui préviennent que moins de tests peuvent conduire à plus de cas et entraver les efforts de recherche des contacts.

La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a également condamné les directives révisées du CDC sur les tests, affirmant mercredi que cela « renforce le manque d’attention et de compréhension que nous devons avoir pour écraser ce virus ».

Pendant ce temps, les efforts pour en savoir plus sur la propagation du virus restent inébranlables. Les chercheurs du Massachusetts surveillent le nombre de cas liés à des événements «à grande diffusion» – tels que les mariages, les fêtes et les conférences – qui pourraient aider les États à décider quels événements ou activités sont sûrs pendant la pandémie en cours.

Quelques développements significatifs:

Les médecins légistes de Floride – confrontés à un énorme arriéré dans tout l’État – ne sont plus tenus de certifier les décès dus au COVID-19. Cela signifie que les décès seront comptés plus rapidement mais créeront probablement des incohérences de suivi.

Alors que l’ouragan Laura se dirige vers la côte du golfe du Mexique, le Texas modifie les efforts de préparation de l’ouragan Laura, en effectuant des tests dans certains abris, en accueillant les évacués dans des hôtels et en réduisant le nombre d’évacués autorisés à bord des bus nationaux et locaux.

Oahu, l’île la plus peuplée d’Hawaï, revient aux commandes de rester à la maison dans sa lutte contre le COVID-19.

Une épidémie dans une prison du Maine est directement liée à une réception de mariage à l’intérieur, ce qui a maintenant conduit à au moins 60 cas positifs et un décès.

American Airlines licencie 17500 travailleurs de première ligne en raison de la crise des voyages liés au coronavirus.

Le comté de Los Angeles – le comté qui compte le plus grand nombre d’infections aux États-Unis – a signalé mardi moins de 1000 cas pour la première fois depuis début juin.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 5,7 millions d’infections confirmées et 178 000 décès. Dans le monde, il y a eu plus de 820 000 décès et 23,9 millions de cas, selon les données de l’Université John Hopkins.

L’histoire continue

📰 Ce que nous lisons: Les administrateurs des collèges du pays accueillent les étudiants de nouveau sur le campus avec des directives de masque strictes et de nombreuses offres de cours en ligne. Mais alors que les écoles envisagent la possibilité d’annuler les semestres d’automne en personne, les étudiants prennent les choses en main si leur campus est obligé de fermer.

Ce fichier sera mis à jour tout au long de la journée. Pour les mises à jour dans votre boîte de réception, abonnez-vous au Briefing quotidien.

Disneyland prêt à ouvrir dès que l’État donne son accord

Disneyland est prêt à laisser la magie recommencer. Tout ce dont il a besoin est un feu vert des responsables californiens.

Le responsable des parcs à thème de Disney a déclaré que Disneyland était prêt à ouvrir une fois que la Californie a publié ses directives de santé et de sécurité pour les parcs à thème, une décision qui a été entravée par une retraite plus complète des cas de coronavirus.

«Dès qu’une date et ces directives sont fixées, je peux vous dire que nous sommes prêts», a déclaré Josh D’Amaro, président de l’unité des parcs, produits et expériences de Disney, à Roger Dow, PDG du groupe commercial de l’US Travel Association. mardi.

Mais le moment pourrait être proche: le comté d’Orange, où réside Disneyland, a été retiré dimanche d’une liste de comtés sur la liste de surveillance de la Californie pour le coronavirus.

Disney World à Orlando, en Floride, est entièrement ouvert depuis le 15 juillet, après avoir fermé pendant près de quatre mois.

– Curtis Tate

La Maison Blanche peut fournir un sauvetage des compagnies aériennes si le Congrès ne le fait pas

La Maison Blanche peut intervenir et agir unilatéralement si le Congrès ne parvient pas à un accord sur un paquet de dépenses pour éviter les pertes d’emplois dans l’industrie aérienne, a déclaré mercredi un haut responsable.

« Si le Congrès ne fonctionne pas, ce président va se mettre au travail et résoudre certains problèmes », a déclaré le chef de cabinet du président Donald Trump, Mark Meadows. « J’espère donc que nous pourrons aider les compagnies aériennes et garder certains de ces employés. d’être en congé.

Ses commentaires sont intervenus après qu’American Airlines ait annoncé qu’elle licencierait 17 500 employés syndicaux, y compris des agents de bord et des pilotes, et licencierait 1 500 membres du personnel de direction et de soutien en octobre. Il a déclaré qu’il procéderait à des réductions à moins que Washington ne fournisse 25 milliards de dollars supplémentaires pour aider les compagnies aériennes à couvrir les coûts salariaux jusqu’en mars prochain. Delta a déclaré qu’il licencierait 1 941 pilotes à moins que leur syndicat n’accepte des mesures de réduction des coûts.

Les compagnies aériennes et leurs syndicats font pression sur le Congrès et la Maison Blanche pour qu’ils approuvent davantage d’aide des contribuables pour leur industrie.

Le monde passe 24 millions de cas de COVID-19

Un site de suivi de premier plan montre que le monde vient de franchir la barre des 24 millions de cas de COVID-19, ce qui signifie qu’une autre étape majeure est imminente.

À partir de 17 h EST, le suivi du coronavirus de Johns Hopkins a estimé le nombre de cas mondiaux à 24.007.049. La prochaine étape sera importante: 25 millions.

Les États-Unis sont en tête du monde dans les cas de loin avec 5,8 millions. Le Brésil est en deuxième position avec près de 3,7 millions, suivi de l’Inde avec 3,2 millions. Vient ensuite la Russie, qui n’a pas encore franchi la barre du million.

La seule nation européenne dans le top 10 est l’Espagne, à la neuvième place.

Le nombre de décès dus au virus dans le monde est de 821 933, selon Johns Hopkins, les États-Unis étant également en tête parmi les pays.

Le ministère de la Justice enquête sur les décès des foyers de soins dus au coronavirus

Le ministère de la Justice a déclaré mercredi qu’il demandait à certains gouverneurs des données sur les décès dans les maisons de retraite liés au coronavirus.

L’ordonnance ne s’applique qu’aux États où les gouverneurs où le ministère de la Justice estime qu’ils peuvent avoir entraîné des morts inutiles. Il a cité New York, le New Jersey, la Pennsylvanie et le Michigan comme ayant mis en place des politiques exigeant que les maisons de soins infirmiers admettent les patients COVID-19.

«Protéger les droits de certains des membres les plus vulnérables de la société, y compris les résidents âgés des maisons de retraite, est l’une des obligations les plus importantes de notre pays», a déclaré Eric Dreiband, procureur général adjoint de la Division des droits civils, dans un communiqué. «Nous devons veiller à ce qu’ils soient correctement pris en charge avec dignité et respect et qu’ils ne soient pas inutilement mis en danger.»

La Division des droits civils du département évalue l’opportunité d’ouvrir des enquêtes en vertu de la loi fédérale sur les droits civils des personnes institutionnalisées, qui protège, entre autres, les droits civils des personnes vivant dans des maisons de retraite gérées par l’État.

Les cas de COVID-19 peuvent être en baisse dans de nombreux États, mais pas le chômage

Bien que le nombre d’Américains testés positifs pour le coronavirus puisse diminuer dans certaines villes, les dommages économiques se prolongent.

«Bien que nous assistions à une baisse significative des nouveaux cas de COVID-19, les tendances des indicateurs économiques n’ont pas changé de manière significative», a déclaré BofA Global Research dans une note aux investisseurs.

Environ 1 million de travailleurs ont déposé des demandes initiales d’assurance-chômage la semaine dernière, estiment les économistes, une légère baisse par rapport aux 1,1 million de personnes qui ont présenté une demande la semaine précédente.

Le nombre de demandes d’aide-chômage pour la première fois a été volatil, légèrement en baisse et en hausse, tout en restant obstinément élevé – bien au-dessus du précédent record de 695 000 demandes hebdomadaires établi lors d’une récession économique en 1982.

Les chiffres de la bascule reflètent les arrêts et les débuts de l’économie américaine, alors que les entreprises rouvrent progressivement dans certaines parties, tandis que d’autres reculent ou arrêtent les réouvertures lorsque les cas de COVID-19 augmentent.

—Charisse Jones

Pelosi dit que les directives révisées du CDC sont « effrayantes et dangereuses »

En réponse aux directives du CDC selon lesquelles les personnes exposées au virus n’ont peut-être pas besoin d’être testées, la présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a déclaré que les scientifiques exhortaient à plus de tests à 3 millions par jour pour identifier, suivre et traiter le virus.

Mais un haut responsable du CDC a défendu les changements comme « appropriés ».

«Les directives du CDC qu’ils ont mises en avant sont effrayantes et dangereuses», a déclaré Pelosi lors d’un appel à la conférence nationale démocrate Zoom. « C’est vraiment très triste et cela ne fait que renforcer le manque d’attention et de compréhension que nous devons avoir pour écraser ce virus. »

Lors d’une conférence de presse, cependant, le Dr Brett Giroir, secrétaire adjoint du ministère de la Santé et des Services sociaux, a déclaré que les directives visent à encourager des «tests plus appropriés, pas moins de tests».

« Il y aura plus de tests asymptomatiques dans les zones où cela est nécessaire et moins là où ce n’est pas nécessaire », a-t-il déclaré.

Pelosi ne l’achetait pas. Elle a déclaré que les lignes directrices mises à jour seront examinées par le comité de l’énergie et du commerce de la Chambre et par le comité restreint dirigé par le représentant James Clyburn, D-S.C.

«Il faut résister», a déclaré Pelosi. «C’est encore une fois ignorer la science et laisser le virus faire son chemin avec notre peuple. Il faut vraiment y remédier. »

– Bart Jansen

Le gouvernement de Pennsylvanie appelle à la légalisation de l’herbe pour réparer l’économie écrasée par le COVID-19

Le gouverneur Tom Wolf appelle la législature de Pennsylvanie à légaliser la marijuana à des fins récréatives et à utiliser les recettes fiscales pour aider les petites entreprises qui ont été touchées par la pandémie de coronavirus.

La pandémie a plongé l’économie de la Pennsylvanie dans une récession. Et bien que des programmes tels que l’Assistance au chômage en cas de pandémie et le Programme de protection contre les chèques de paie aient aidé certains, a déclaré Wolf, il reste encore beaucoup à faire.

« La législature peut agir dès maintenant pour nous remettre sur les rails aussi rapidement que possible », a déclaré M. Wolf lors d’une conférence de presse mardi.

Il veut voir plus d’argent versé aux travailleurs de première ligne et aux parents qui travaillent, ainsi que plus de subventions créées pour soutenir les petites entreprises. Ces efforts pourraient être financés, a-t-il déclaré, avec les 1,3 milliard de dollars qu’il reste du soulagement fédéral du stimulus des coronavirus et des revenus de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives.

– Sam Ruland, Record quotidien de York

Une petite étude montre que le vaccin potentiel de Moderna déclenche une réponse immunitaire chez les personnes âgées

La société de biotechnologie Moderna a annoncé qu’une petite étude de son vaccin potentiel montre qu’il est aussi sûr et apparemment efficace chez les personnes âgées que chez les plus jeunes.

La société avait publié des données sur 15 jeunes adultes, montrant qu’une dose de 100 microgrammes semblait sûre et déclenchait une réponse immunitaire similaire aux personnes qui avaient été infectées par le coronavirus. Les nouvelles données, qui n’ont pas encore été publiées ou examinées scientifiquement, montrent des résultats similaires chez 10 adultes âgés de 56 à 70 ans et 10 autres de plus de 71 ans.

On s’est demandé si la technologie vaccinale de Moderna, qui n’a jamais été utilisée pour un vaccin approuvé, serait aussi efficace chez les personnes âgées, qui sont beaucoup plus vulnérables aux cas graves de COVID-19.

La société poursuit des essais de plus grande envergure pour examiner l’innocuité et l’efficacité de son vaccin candidat, maintenant appelé ARNm-1273. Dans un essai de phase 2, la société a testé 300 jeunes adultes et 250 de plus de 50 ans. Elle n’a pas publié ces résultats. Moderna a également commencé un essai de phase 3, avec l’intention de donner à 15 000 personnes l’ARNm-1273 et à 15 000 autres un placebo.

– Karen Weintraub

«Ce changement de politique va tuer»: des experts troublés par les changements du CDC aux directives de test COVID-19

Les experts en maladies infectieuses sont non seulement confus, mais également troublés, par le récent changement dans les directives de test effectué par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis qui ont déclaré que les personnes sans symptômes «n’ont pas nécessairement besoin d’un test» – même si elles ont été exposées au coronavirus.

«Notre travail sur la propagation« silencieuse »a souligné l’importance de tester les personnes qui ont été exposées au COVID-19 quels que soient les symptômes», a tweeté Alison Galvani, directrice du Center for Infectious Disease Modeling and Analysis à la Yale School of Medicine. «Ce changement de politique va tuer.»

Le CDC estime dans ses scénarios de planification de la pandémie COVID-19 que 40% des infections sont asymptomatiques et 50% de la transmission se produit avant l’apparition des symptômes. Les experts craignent que le fait de ne pas tester les porteurs asymptomatiques pourrait non seulement entraîner davantage d’infections, mais également entraver les efforts de recherche des contacts.

«Si le fait d’être en contact personnel étroit avec une personne infectée… n’est pas suffisamment important pour se faire dépister, je ne vois aucune valeur dans la recherche des contacts», a déclaré Peter Pitts, président du Center for Medicine in the Public Interest .

Avant que des modifications ne soient apportées lundi, le site Web du CDC avait précédemment déclaré que le dépistage était recommandé «pour tous les contacts étroits de personnes atteintes d’une infection par le SRAS-CoV-2».

– Adrianna Rodriguez

Deux autres cas de réinfection de coronavirus signalés – tous deux en Europe

Deux patients en Europe ont été réinfectés avec le COVID-19, soulignant davantage la nécessité d’un vaccin par opposition à la dépendance à l’immunité collective.

Les deux cas – l’un aux Pays-Bas, l’autre en Belgique – ont été signalés par les radiodiffuseurs publics et se sont avérés être des souches différentes du virus, a rapporté .. La Néerlandaise, a déclaré la virologue néerlandaise Marion Koopmans aux diffuseurs, avait un système immunitaire affaibli.

« Que quelqu’un surgisse avec une réinfection, cela ne me rend pas nerveux », a déclaré Koopmans, par .. «Nous devons voir si cela arrive souvent.»

La nouvelle survient quelques jours seulement après que des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont annoncé qu’un homme de 33 ans avait été réinfecté par une souche différente de COVID-19 plus de quatre mois après son infection initiale.

Les cas de l’Université de l’Alabama montent en flèche à plus de 500 en une semaine

Après une semaine d’enseignement en personne, l’Université de l’Alabama a amassé 531 cas, mettant le prochain semestre d’automne « en grave danger », selon le maire de Tuscaloosa, Walt Maddox.

«En tant que maire, ma première responsabilité est de protéger la santé, la sécurité et le bien-être de cette communauté et de toute personne qui vit ici, étudie ici ou travaille ici.»

Afin de freiner les affaires dans la région, Maddox a ordonné la fermeture des bars – à la fois autonomes et dans les restaurants – qui est entrée en vigueur lundi. L’université limite également les activités des étudiants sur le campus pour s’attaquer aux points chauds sur le campus.

– Gary Cosby Jr., The Tuscaloosa News

Une nouvelle recherche génétique suit les « événements de super-propagation » du COVID-19

De nouvelles données génétiques aident à raconter comment le COVID-19 est arrivé au Massachusetts, a explosé dans le centre de conférence d’un hôtel, s’est frayé un chemin dans une maison de retraite, a frappé à plusieurs reprises un refuge pour sans-abri et a contribué à la marche du virus dans le monde entier.

Bien que certaines parties de l’histoire aient déjà été racontées et que d’autres restent insaisissables, les données génétiques de nombreuses infections au COVID-19 dans la région de Boston en mars et avril aident à combler certaines lacunes.

La nouvelle recherche suit également plusieurs «événements de grande diffusion» qui pourraient aider les fonctionnaires à décider quelles activités sont sûres et lesquelles sont dangereuses, a déclaré le Dr Jacob Lemieux, qui a aidé à diriger l’étude, qui a été mise en ligne mardi mais n’a pas encore fait l’objet d’un examen scientifique par des pairs. .

L’un des événements de «super-diffusion» a eu lieu fin février lors d’une conférence de la société de biotechnologie Biogen, spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques.

– Karen Weintraub

Les scientifiques craignent que la FDA ne soit « intimidée » pour l’approbation précoce d’un vaccin contre le coronavirus

Après que la Food and Drug Administration ait offert des données incertaines pour justifier son approbation du plasma sanguin pour traiter le COVID-19, certains scientifiques craignent que l’agence ne se soumette à la pression d’approuver un vaccin contre le coronavirus avant qu’il ne soit entièrement testé.

Dimanche, le président Donald Trump a annoncé que la FDA avait délivré une autorisation d’utilisation d’urgence pour le plasma sanguin. Le président, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux et le chef de la FDA ont tous déclaré que le traitement réduisait de 35% le nombre de décès chez les patients COVID-19.

Ce n’a pas été le cas et les scientifiques ont immédiatement remis en question les affirmations de la FDA au sujet des données.

«Vous avez vu la FDA se faire intimider par le président des États-Unis pour qu’elle approuve quelque chose qu’elle ne voulait pas approuver plus tôt, parce qu’il voulait qu’elle le fasse», a déclaré le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de l’Hôpital pour enfants. à Philadelphie, dans une interview en ligne lundi avec l’éditeur du Journal of the American Medical Association.

– Elizabeth Weise

Hawaï émet une commande de séjour à la maison à Oahu au milieu de la flambée du COVID-19

L’île la plus peuplée d’Hawaï revient à un ordre de rester à la maison tandis que les autorités s’efforcent de mener 70 000 tests COVID-19 en deux semaines au milieu d’une augmentation des cas. Oahu, où se trouve Honolulu, a enregistré quotidiennement des cas positifs à trois chiffres ces dernières semaines, un pic alarmant après qu’Hawaï ait connu les taux d’infection les plus bas du pays par habitant au début de la pandémie.

Avec l’aide du gouvernement fédéral, les responsables d’Oahu effectueront des tests de masse à travers l’île dans le but de tester 5 000 personnes par jour pendant deux semaines, a annoncé mardi le maire d’Honolulu, Kirk Caldwell.

Les tests seront gratuits et aucun symptôme, assurance maladie ou recommandation d’un médecin ne sera nécessaire, a déclaré le chef des pompiers d’Honolulu, Manuel Neves.

À partir de jeudi, Oahu sera sous une commande de séjour à la maison avec des gymnases et des restaurants qui seront fermés. Les services religieux pourront se poursuivre. Les entreprises dites essentielles telles que les épiceries, les banques et les garderies peuvent rester ouvertes. La plupart des écoles offrent un enseignement en ligne.

Le comté de Los Angeles signale une baisse du nombre quotidien d’infections confirmées

Le comté du pays avec le plus grand nombre d’infections au COVID-19 connaît une baisse des cas confirmés. Le département de la santé publique du comté de Los Angeles a confirmé mardi 989 nouvelles infections, marquant la première fois qu’il a signalé moins de 1000 cas par jour depuis début juin.

Le nombre de cas confirmés quotidiennement de la mi à la fin juillet était d’environ 3 200, ont indiqué des responsables. Cependant, le comté de Los Angeles reste sur la liste de surveillance des coronavirus en Californie.

« La semaine dernière, nous avons mentionné que nous montrions des progrès pour atteindre les objectifs de l’État pour sortir de la liste de surveillance, et nous sommes reconnaissants pour les sacrifices de chacun qui ont entraîné un ralentissement de la propagation », a déclaré la directrice de la santé publique du comté, Barbara Ferrer, dans un communiqué.

« En raison des leçons que nous avons tirées de notre explosion de cas en juillet, je dois demander que nous continuions à modifier de manière significative nos actions si nous voulons maintenir les taux de transmission communautaires bas », a déclaré Ferrer.

La Californie a le plus grand nombre de cas de COVID-19 de tous les États avec 673095 infections, selon le département de la santé publique de l’État.

Le Montana suspend les transferts de détenus en raison d’épidémies de COVID-19

Les responsables du Montana ont déclaré mardi qu’ils avaient suspendu le transfert des détenus de l’État hors de trois prisons du comté en raison d’épidémies de COVID-19 qui ont infecté plus de 90 détenus et membres du personnel.

Au moins 34 détenus du centre de détention du comté de Yellowstone à Billings et 53 détenus de deux membres du personnel du centre de détention du comté de Cascade à Great Falls ont été testés positifs pour le coronavirus ces derniers jours.

Les suspensions de mouvement resteront jusqu’à ce que les prisons voient une «réduction significative des cas de virus actifs», a déclaré la porte-parole du Département d’État des services correctionnels, Carolynn Bright.

