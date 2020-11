La Maison Blanche prévoit d’organiser une réception la semaine prochaine, quelques jours après Thanksgiving, malgré les épidémies de COVID-19 qui se sont produites dans l’enceinte et contre les recommandations de ses conseillers, qui ont demandé au les personnes qui sacrifient leurs réunions de famille pour arrêter la propagation du virus.

Monde de Miami / .

La Première Dame Melania Trump organisera une “réception de fête” à la Maison Blanche le 30 novembre, selon une invitation obtenue par ABC News. Les représentants de la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le rapport.

Les autorités américaines ont mis en garde contre la tenue de grands rassemblements de Thanksgiving jeudi, demandant aux Américains de rester chez eux et de ne pas voyager pour rendre visite à des proches, dans le but de ralentir la propagation du coronavirus et de protéger les personnes vulnérables, après que les cas ont dépassé 12 millions ce week-end.

Alors que la Maison Blanche a déclaré que le président Donald Trump et Melania prévoyaient de rester à Washington pour les vacances cette semaine, mettant de côté leur voyage annuel de Thanksgiving au club privé de Trump en Floride, la fête aura lieu. trois jours plus tard.

Cela fait également suite à une série d’événements à la Maison Blanche ces derniers mois qui ont été associés à une foule d’épidémies, y compris la propre contagion de Trump à la fin septembre et au début octobre. Un conseiller de la Maison Blanche et quatre autres personnes ont été testés positifs ces derniers jours.

“Nous voulons que tout le monde comprenne que ces vacances peuvent être des événements de grande envergure”, a déclaré lundi le chirurgien général américain Jerome Adams à ABC News dans une interview lundi, exhortant à ce que les célébrations aient lieu à l’extérieur avec le moins de montant possible. autant de personnes que possible et en citant les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention.

“Ils s’appliquent à la Maison Blanche, ils s’appliquent au peuple américain, ils s’appliquent à tout le monde”, a déclaré Adams.

Cependant, il semble que de nombreux Américains ne tiennent pas compte des conseils. Alors que le nombre de passagers aériens américains est en baisse de 60% par rapport à l’année dernière, les responsables fédéraux des transports ont rapporté lundi qu’ils avaient contrôlé le plus grand nombre de voyageurs depuis mars.