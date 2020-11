(Photo: Instagram / schecoperez)

Malgré le incertitude dans son avenir, il ne fait aucun doute que le pilote mexicain Sergio «Checo» Pérez vit un grande saison en Formule Un (F1). La preuve en est que ce samedi, il a votre meilleur classement depuis son arrivée sur le plus grand circuit automobile, puisqu’il partira au troisième position dans le Grand Prix de Turquie, qui aura lieu ce 15 novembre à Istanbul.

Le joueur de 30 ans de Guadalajara de l’équipe Point de course savouré le Position de tête tout au long du troisième trimestre; Cependant, dans les derniers instants, son coéquipier, Balade Lance, l’a emporté et Max verstappen, de Red Bull, a pris la deuxième place.

Demain est une bonne opportunité. Je préfère être troisième plutôt que deuxième car j’ai une partie propre de la piste (…) Je suis content. Je sais que la pole était possible et je suis excité pour demain. Ce sera une course délicate quelles que soient les conditions

Et le pilote mexicain a raison: avoir un bon classement ne garantit pas forcément le podium en course. Même dans Neuf fois qui venait du quatrième position, qui jusqu’alors étaient ses meilleurs départs, n’a pas figuré dans les premiers endroits.

(Photo: Instagram / schecoperez)

Au contraire, dans huit podiums qu’il tient dans le soi-disant Grand Cirque, il les a obtenus avec un classement régulier, Étant le septième le meilleur point de départ. Nous passons en revue chacun d’eux:

Malaisie, 2012

La première fois que Pérez a terminé une course parmi les trois meilleurs, c’est arrivé le 11 octobre 2012, quand il a été laissé avec le la deuxième place de Malaisie, à bord d’un Sauber. Il est parti du huitième position.

Canada, 2012

Des mois après ses débuts sur un podium en F1, Checo en parlait à nouveau. Le Mexicain rallié 12 positions pour obtenir le troisième site que, si cela ne suffisait pas, cela signifiait un cadeau d’anniversaire inattendu pour son père.

Italie 2012

(Photo: spécial)

Sur la piste de Monza, Sergio Pérez a obtenu son dernier podium en tant que pilote Sauber. le la deuxième place en Italie, il le place aux côtés de Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Pour cela, il a dû partir de douzième site.

Russie, 2015

Sa deuxième promotion sur la plate-forme du vainqueur avec Force India, a duré jusqu’en octobre 2015, date à laquelle, sur le circuit de Sotchi, il n’a pu s’arrêter qu’une seule fois dans les stands pour profiter de ses rivaux les plus proches et terminer en Troisièmement.

Une fois de plus, le podium était mené par Lewis Hamilton, qui a pratiquement scellé son championnat par la victoire. A cette occasion, Sergio est parti du position huit.

Monaco, 2016

Lors du festival de la Principauté, en 2016, Pérez a su gérer ses pneus pour surmonter cinq positions (a commencé en huitième) et entrez dans la célébration pour la sixième fois de sa carrière: il a de nouveau terminé comme troisième.

Azerbaïdjan, 2016

Bien qu’il se soit qualifié en deuxième position, il n’y est pas parti en raison d’une pénalité qui ça lui a coûté cinq positions dans le gril. Cela n’a pas empêché le Mexicain de continuer à briller sur l’asphalte, puisqu’il montait à l’occasion sur le podium de la Troisième place.

Azerbaïdjan, 2018

(Photo: Twitter / SChecoPerez)

Déjà vu. Checo est revenu dans le meilleur trois sur le circuit de Bakou, mais comme Racing Point. Sur son podium le plus récent, le Guadalajara est parti du position huit et il a dû surmonter la vitesse et la stratégie de Sebastian Vettel (Ferrari) et de Valtteri Bottas (Mercedes); La FIA a enquêté sur lui pour une prétendue utilisation abusive du DRS, mais à la fin il n’y a eu aucune sanction pour le Mexicain et la célébration a été consacrée.

2020 a également été, jusqu’à présent, la meilleure année personnellement pour Pérez en termes de position au championnat des pilotes, et est-ce que le tapatío est sixième pour le moment, récoltant son meilleur résultat. Il était auparavant 7e à deux reprises avec Force India en 2016 et 2017.

Les points de Checo Pérez ont également eu un impact sur la championnat des constructeurs, car jusqu’à ce moment, 5ème vitesse Racing Point, derrière seulement Mercedes, Red Bull, Renault et McLaren, à égalité de points avec McLaren et une unité Renault dans la lutte pour la troisième place chez les constructeurs.

(Photo: Instagram / schecoperez)

Le meilleur résultat de l’équipe britannique a été une quatrième place en 2017, également le fruit du travail de Checo Pérez, qui cette année-là a terminé septième du championnat des pilotes et comptait 17 top-10.

Malgré ces résultats, le tapatío il ne connaît pas son avenir dans la catégorie la plus élevée du sport automobile car nou a un siège sûr pour le campagne 2021, comme il sera relégué de, bientôt équipe Aston Martin, après l’arrivée de Sebastian vettel.

