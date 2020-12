Le navire de surveillance de la marine chilienne «Cabo Odger» a surveillé le passage de 74 navires chinois au large des côtes de ce pays (Défense nationale / Chili)

Les premières données sur la présence de la flotte chinoise au large des côtes chiliennes ont été avertis par des pêcheurs artisanaux qui ont publié des données d’observation par certains collègues des navires de pêche industrielle chiliens. A l’occasion, des représentants des syndicats de pêche artisanale des villes de Tocopilla et Tal Tal, villes de Buenos Aires au nord du Chili, ont commenté: Infobae Quoi ils avaient reçu des informations concernant la présence de navires chinois envahissants sur la côte Pacifique, au large de leurs plages.

Après avoir publié vos témoignages, la marine chilienne est rapidement sortie pour nier l’information, indiquant que la flotte de pêche asiatique se trouvait toujours dans les eaux internationales au large des côtes du Pérou et de l’Équateur.

Des bateaux de pêche chinois s’approchent des côtes du Pacifique et de l’Atlantique pour extraire des espèces marines, en particulier des calmars

La mise à jour a changé deux semaines seulement après le refus. Le 23 novembre, commandant d’une escouade d’inspection de la Marine a signalé la présence de deux navires chinois dédiés à l’extraction de calmars, qui traversaient, à ce moment-là, la zone économique exclusive du Chili, en direction du sud.

Dans l’interview fournie par le commandant de la marine chilienne, Andrés Gallegos Aux médias locaux, il a donné des détails sur le contact avec les navires asiatiques. «Je n’appréciais personne. Au moins d’après ce que vous voyez dans les archives, personne n’a été vu sur le pont. Ils n’étaient dans aucune sorte de tâche. En général, les navires ont des radars qui surveillent au cas où un autre bateau s’approche, pour la sécurité. Il n’est pas nécessairement anormal qu’il n’y ait personne sur le pont. Les gens, j’imagine, auront couvert la navigation, mais S’ils ne sont dans aucun type de travail, il n’est pas nécessaire qu’il y ait des gens sur le pont », déclaré.

Après presque dix jours, une nouvelle information officielle émanant de la marine chilienne, rapporte la présence de 430 navires, dont deux ont déjà franchi le territoire atlantique, via le détroit de Magellan, Deux autres navires se dirigent au large de la côte sud du Chili et 74 ont été inspectés par du personnel de la branche maritime des Forces armées chiliennes.

Selon le dernier rapport, fourni par l’institution, remis entre les mains de certains médias locaux, la constatation est intervenue au milieu des rondes d’inspection organisées dans la zone de responsabilité de recherche et sauvetage (SAR) assignée à ce pays. Ainsi, lundi 30 novembre dernier, jour où un avion et le navire «Cabo Odger» ont parcouru la zone pour effectuer des opérations de surveillance, ils ont traversé les côtes devant les régions d’Arica et Parinacota et Tarapacá, où se trouve la flotte. de plus de soixante-dix navires chinois. L’information coïncide donc avec la plainte déposée par les bateaux de pêche industrielle chiliens et diffusée par les artisans du nord du Chili.

La description de la marine, fait référence à 74 navires situés dans les régions du nord, confirmant que le navire inspecté le plus proche est à 300 milles marins d’Arica, soit 556 kilomètres environ.

Dans un communiqué publié par la force navale chilienne, il est décrit: «L’opération, tirant parti de la polyvalence des moyens de l’institution, a été menée afin de contrôler les activités de pêche menées en haute mer dans notre zone de responsabilité SAR, en contribuant à ce que fait l’État du Chili pour se conformer aux réglementations et aux traités internationaux en vigueur, aux engagements régionaux adoptés et à la sauvegarde des ressources migratoires présentes dans les eaux de juridiction nationale », décrit-il.

Avec la diffusion des informations émanant de l’organisme militaire chilien, celui en charge de la protection des ressources naturelles, en plus de la supervision du respect des traités internationaux sur le transit et l’exploitation des ressources marines, la présence de bateaux de pêche est confirmée. Cette fois, en plus, il est précisé que la flotte de pêche chinoise qui opère dans le Pacifique sud-américain est composée de 410 navires de pêche et 14 navires de soutien logistique. De ce groupe, quatre navires ont débarqué, dont deux ont déjà traversé l’Atlantique par le détroit de Magellan, à destination de la côte argentine et dont le passage était surveillé par la marine chilienne. Deux autres navires naviguaient ce jeudi, avec le même cap au large de Los Angeles, dans la région de Biobío, située à 450 kilomètres au sud de Santiago, la capitale.

