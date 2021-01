Photo: @MasterChefMx

Dans la cuisine de Chef cuisinier, les participants et les juges se sont préparés à sonner la nouvelle année. Avec un thème de Noël, ils ont relevé le défi de cuisiner un croquembouche, mais ils n’ont pas répondu aux attentes élevées des plats gastronomiques de MasterChef Mexique.

Le dessert était de petite taille, la préparation se faisait en équipe et, pour mettre la cerise sur le gâteau, chaque équipe a reçu l’aide de chefs professionnels. De plus, la participation de Itzel paniagua et certaines irrégularités dans le défi ont été les moments les plus critiques du programme.

Les utilisateurs de Twitter ont critiqué la difficulté du défi, car Ce n’est pas la première fois qu’ils préparent ce dessert dans la série. Certains ont même comparé la hauteur du croquembouche qui dans les éditions précédentes était venu mesurer plus de 30 centimètres qu’ils ont demandé aujourd’hui.

Les autres saisons, le dessert avait été préparé comme un défi pour les couples (Photo: Twitter @Quisquilloso_HP)

Les chefs Betty, Adrián Herrera et José Ramón ont décidé que les participants commençaient par préparer un dessert. Le but était de créer choux à la vanille. Chaque cuisinier les préparait d’une manière particulière, plus il y avait de choux, mieux et le gagnant du défi aurait des préférences pour prendre des décisions dans le défi d’équipe. Le gagnant a été Itzel pour la texture et la consistance du dessert.

Quand il était temps d’organiser les équipes, Itzel a commencé par diviser ses adversaires et chercher à obtenir le plus d’avantages. Il a mis Erubiel, le «soldat» Esquivel, et Osvaldo dans la même équipe. Au vu des spectateurs la pire équipe car aucun d’entre eux n’a maîtrisé la technique du dessert.

Les utilisateurs ont critiqué le résultat du crembouche de Noël (Photo: Twitter @ MiMenteLibre1)

Il est temps de cuisiner, non sans d’abord obtenir de l’aide de certains invités de l’émission. Sofia Aragon, participant à Miss Univers a participé, bien que sans compétence dans la cuisine. A également rejoint M’balia, Membre de OV7, avec un goût pour la cuisine. Les professionnels qui ont aidé les équipes étaient Le chef Alejandro, le chef Alán, le chef Irving et le gagnant du MasterChef Junior Diego.

L’équipe d’Itzel était composée de Salime, Adriana, Rolando, le chef Alán et le chef Diego. Pour avoir une bonne organisation et gestion du temps ils ont réussi à finir leur croquembouche en premier ce qui les a automatiquement conduits au balcon et s’est sauvé du défi d’élimination.

(Photo: Twitter @CesarLoannisGan)

Les chefs ont décidé d’essayer les autres desserts restants et de donner les avis correspondants. Quand ils ont goûté le plat de l’équipe Erubiel, Meche, José Luis, le “soldat” Esquivel ils ont fait remarquer que il était le meilleur dans la gestion du goût et de la technique. Ce qui a dérangé Itzel et toute son équipe.

Pour le défi d’élimination, la pression a été ressentie par les critiques des chefs. Ils ont dû préparer le plat du dîner du nouvel an: le filet de porc. La chose la plus importante à évaluer était la cuisson de la viande et la présentation. Chaque participant qui était dans le Défi dans le tablier noir, il connaissait le risque auquel il était confronté.

Atilana doutait de sa présentation depuis il ne savait pas placer son plat de manière attrayante, Osvaldo n’avait jamais cuisiné de longe donc je n’avais aucune idée par où commencer. Erubiel a ajouté un total de huit défis d’élimination et ne voulait pas que ce soit le dernier qui enlèverait le rêve de continuer à concourir.

Lorsque les chefs Bety, Herrera et José Ramón ont goûté à chacun des plats, ils ont dit qu’aucun d’entre eux n’était à la hauteur des attentes concernant la grandeur de la cuisine de MasterChef. La réprimande pour tous les candidats était qu’ils devaient faire face à de plus grands défis et améliorer la qualité de leurs produits car, sinon, ils ne continueraient pas dans le programme.

À la surprise de tout le monde, il n’avait pas éliminé non plus ce soir. Et, bien qu’ils aient cuisiné dans le défi, les juges ont décidé de pardonner les erreurs et de repartir «de zéro».

PLUS SUR CE SUJET:

Les joies et les ennuis de MasterChef Mexico avant de recevoir la nouvelle année

Réclamations, privilèges et pénalités: c’était le chapitre conflictuel de MasterChef Mexico

“Tout le balcon vous attend pour partir”: l’intimidation d’Erubiel par le chef Herrera chez MasterChef México