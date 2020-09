Un séjour dans l’espace est un excellent moyen de ruiner son corps – la microgravité entraîne une perte dramatique de la masse musculaire. Les résidents de la Station spatiale internationale s’exercent régulièrement pour éviter l’atrophie, mais il existe peut-être un autre moyen. Les scientifiques ont maintenant découvert que s’ils traitent des souris spatiales avec une molécule particulière, les animaux non seulement maintiennent leurs muscles, mais ils prennent même un peu de volume.

Le traitement a également préservé et augmenté la densité osseuse, un autre problème de microgravité, ont rapporté les chercheurs le 7 septembre dans les actes de la National Academy of Sciences.

Le travail a des implications non seulement pour les astronautes qui envisagent des voyages sur la Lune ou sur Mars, mais aussi pour les personnes terrestres aux prises avec une perte musculaire due à l’âge, à une blessure ou à une maladie. Les médicaments potentiels issus de cette recherche pourraient bénéficier aux personnes alitées ou en fauteuil roulant, ainsi qu’aux personnes atteintes de cancer, de bronchopneumopathie chronique obstructive ou d’autres causes de fonte musculaire, explique l’auteur de l’étude Se-Jin Lee, généticien au Jackson Laboratory pour Médecine génomique à Farmington, Connecticut. «Il y a tellement d’indications possibles.»

Lee aspire à envoyer ses souris dans l’espace depuis des décennies. Dans les années 1990, il a éliminé un gène appelé myostatine des souris. La protéine myostatine bloque normalement la croissance musculaire, donc sans elle, les souris sont devenues assez chamoisées, avec le double de la masse musculaire des souris régulières.

Lee a eu sa chance le 5 décembre 2019, lorsque 40 souris ont été lancées sur un vaisseau SpaceX depuis le centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride. Cela a permis à Lee de tester comment les muscles des «puissantes souris» réagissaient à 33 jours de conditions spatiales. Lui et ses collègues ont vu que tandis que les souris normales perdaient de la masse musculaire, les puissants rongeurs restaient déchirés.

La race de bovins bleu belge a un trait appelé «double musclé». Les scientifiques savent maintenant qu’elle est causée par une mutation du gène de la myostatine de l’animal. Le trait, malgré son nom, ne double pas complètement la musculature mais l’augmente de 20 à 25%. Crédits: Yann Arthus-Bertrand .

Éliminer les gènes de la myostatine des personnes souffrant de perte musculaire serait bien sûr irréalisable. Ainsi Lee et ses collègues ont également testé un moyen de préserver les muscles chez des souris normales. Normalement, la myostatine agit pour arrêter la croissance en se fixant à un récepteur collé à la surface des cellules musculaires. Lee et ses collègues ont envoyé un fragment de ce récepteur et les astronautes de l’ISS l’ont injecté dans la circulation sanguine des animaux. Ce récepteur «leurre» a capturé les molécules de myostatine des animaux et les a éloignées des tissus musculaires.

Le leurre a un autre effet: il emprisonne une deuxième protéine, appelée activine A, qui empêche également la croissance des muscles – ainsi que des os. Effectivement, les souris spatiales injectées avec le récepteur leurre ont obtenu un double avantage: elles ont gardé leurs muscles chamoisés et leur densité osseuse élevée. Les os et les muscles se sont même développés, de sorte que les souris traitées ont atterri avec plus de ces tissus que les souris non traitées qui ont été laissées au sol.

L’équipe a également testé si les traitements pouvaient inverser la fonte musculaire et la perte osseuse qui s’étaient déjà produites. Pour ce faire, ils ont donné le récepteur leurre à des souris ordinaires qui avaient perdu de la masse musculaire et osseuse sur l’ISS, après s’être écrasées dans le Pacifique le 7 janvier 2020 et avoir été emmenées à San Diego. Ces animaux ont rapidement récupéré à la fois les os et les muscles; leurs muscles sont même devenus plus gros qu’avant le décollage.

Les résultats suggèrent qu’il pourrait y avoir un moyen d’utiliser un médicament pour protéger les astronautes de la perte musculaire et osseuse, déclare David Glass, vice-président de la recherche sur le vieillissement et les troubles liés à l’âge chez Regeneron Pharmaceuticals à Tarrytown, New York. Il a cependant averti que l’atrophie spatiale est différente des formes terrestres.

Néanmoins, l’espoir de Lee est que les inhibiteurs de la myostatine et de l’activine A puissent préserver ou restaurer les muscles au sol. Le physiologiste Christoph Handschin de l’Université de Bâle en Suisse est d’accord, mais il ajoute une mise en garde: « Cela semble très prometteur – si cela peut être traduit chez l’homme. » Handschin, qui a présenté le paysage des thérapies pour la fonte musculaire dans la revue annuelle de physiologie, note que plusieurs sociétés pharmaceutiques ont essayé de traiter les personnes avec des composés qui interfèrent avec la myostatine, sans grand succès.

Lee est cependant optimiste. Il soupçonne que le blocage de la myostatine chez les humains n’est pas suffisant, il espère donc que des composés comme le récepteur leurre qui engagent l’activine A pourraient s’avérer plus efficaces que les composés précédents. Glass dit que pour éviter les effets secondaires, il serait important de concevoir un médicament qui est peu susceptible d’interagir avec des molécules autres que la myostatine et l’activine A, comme le leurre le peut.

Et bien que soutenir les voyages humains dans l’espace ne soit pas l’objectif principal de Lee, une telle molécule pourrait peut-être attirer l’attention de la NASA, car l’agence prévoit des missions spatiales plus longues qui n’auront probablement pas de place pour un équipement de gymnastique complet.

Cet article a été initialement publié dans Knowable Magazine, une entreprise journalistique indépendante de Annual Reviews. Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations.