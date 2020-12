La mère de Magalí Gil, la sixième fille présumée de Maradona, a parlé pour la première fois

Ce mardi, au programme de Alejandro Fantino, un audio de Claudia Mariana, la mère biologique de Magalí Gil, la sixième fille supposée de Diego Maradona, a été libéré. Dans l’enregistrement, la femme dit qu’elle veut raconter son histoire et assure que la jeune femme est “Fille à cent pour cent de Diego.”

Tout a commencé quand Omar Suarez, L’un des invités de la journée à Fantino dans l’après-midi a révélé qu’il avait reçu un message inattendu d’une dame nommée Claudia, qui voulait communiquer avec lui parce qu’elle lui faisait confiance. «Quand je vous dirai qui je suis, vous vous souviendrez. Alors je lui ai dit de m’écrire », a rapporté le producteur et l’homme d’affaires.

Selon ses propos, la relation entre cette femme et El Diez a eu lieu entre 1994 et 1995. «Il me dit qu’il habitait dans un hôtel à Rivadavia et Rodríguez Peña, qui était serveuse dans un bar. Il m’a envoyé des photos et m’a nommé des personnes de l’époque que je connaissais. Il m’a dit qu’il était tombé malade quand il avait eu Magalí et l’avait abandonnée pour adoption », a assuré le propriétaire de Crocodile.

Suite à cette introduction, l’audio révélateur a été diffusé en ondes. «Bonjour Omar, voici Claudia Mariana, la mère de Magalí. Je voulais te raconter mon histoire. J’ai eu Magalí avec Diego et je vous dis que j’ai dû l’abandonner pour adoption à cause des problèmes qui existaient à ce moment-là. Mais maintenant, j’étais encouragé. Je te fais confiance aveuglément et je veux te dire ce qui m’est arrivé », dit Mariana dans la première partie.

«Tout ce que je demande, c’est le respect de la situation, car c’était très difficile. Je demande le respect et le soutien de ma fille. Magalí est vraiment la fille de Diego à cent pour cent. C’est pourquoi j’ai besoin de respect pour elle et pour sa famille. Merci de m’écouter », a poursuivi la dame. «J’ai beaucoup de respect pour les parents qui l’ont élevée et je serai extrêmement reconnaissante toute ma vie, de tout mon cœur», a-t-elle conclu en remerciant la famille qui a adopté sa fille.

Quelques heures après la réunion de tous les enfants pour déterminer les étapes à suivre concernant l’héritage de Diego Maradona, dans le programme Alejandro Fantino, ils ont affirmé que “Magalí entrerait dans la succession s’il était confirmé qu’elle est sa fille par ADN.”

Plus tôt dans Nous le matin, Magalí avait déclaré: «Ma recherche remonte à environ deux ans. Depuis le début, avec mes avocats, en plus des actions en justice correspondantes, nous essayons toujours d’approcher Diego Maradona, par l’intermédiaire de son avocat, Matías Morla ».

Puis il a continué son histoire: «Avec Morla, la relation a toujours été excellente jusqu’à ce que malheureusement elle n’ait pas prospéré, elle s’est terminée, au milieu de cette année. Si vous me demandez pourquoi, je ne sais pas, je pense que c’était dû à un problème de pandémie ».

Magalí a 25 ans et a découvert il y a deux ans que Diego Maradona pourrait être son père, après une conversation avec sa mère biologique qu’il venait de rencontrer. Jusqu’à ce moment, elle connaissait le nom de sa mère, mais n’avait pas eu de soucis pour ses parents.

La semaine dernière, après la mort de Diego Maradona, Gil a publié une déclaration dans laquelle il a exprimé sa douleur pour le départ de qui pourrait devenir son père et il a assuré qu’il continuerait devant le tribunal à la recherche de son identité.

“J’ai toujours su qu’elle avait été adoptée et le nom de ma mère biologique. Ce que je n’ai jamais su, c’est qui était mon père. La surprise de la nouvelle m’a ému. Au milieu du processus de filiation, la triste nouvelle est passée par nous qui a secoué le monde », a-t-il déclaré.

