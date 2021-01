Alba Reyes et Sergio David Urrego Reyes.

Pour ce mardi était prévue une audience au cours de laquelle Alba Reyes, la mère de Sergio Urrego, allait agir en tant que témoin pour raconter sa version des événements concernant la mort de son fils victime de discrimination au lycée Castillo Campestre, en 2014. Cependant, comme le dénonce Reyes, l’audience a été reportée en raison de «manœuvres de défense». Sergio s’est suicidé le 4 août 2014 après avoir sauté de la terrasse du centre commercial Titan Plaza à Bogotá.

L’affaire en cause est dirigée contre Amanda Azucena Castillo, ancienne directrice du centre éducatif, pour les crimes de fausse dénonciation contre une personne spécifique et de dissimulation, d’altération ou de destruction de preuves matérielles, le crime de discrimination aggravée ayant été exclu en 2018. En dialogue avec Infobae, Alba Reyes a déclaré que même si l’audience était prévue à l’avance, la défense de Castillo a déclaré mardi qu’il ne pouvait pas y assister pour des raisons de santé.

«À l’audience d’aujourd’hui, j’étais l’un des témoins mentionnés, hier j’étais en préparation pour le procès toute la journée et nous y sommes depuis six ans depuis le départ de mon Sergio. Nous avons eu de nombreuses audiences qui n’ont pas eu lieu en raison de manœuvres de défense trop claires », a déclaré la femme.

Reyes a expliqué que parmi les excuses que la défense de Castillo a présentées à la 43ème Cour du Circuit Pénal de Justice de Bogotá, elles vont du changement d’avocat sans préavis à la présentation du nouvel avocat sans connaissance de l’affaire. “Plusieurs fois, ils se sont présentés sans procuration (autorisation de plaider) et nous nous sommes également rendu compte que lorsqu’il y avait deux avocats, l’un restait à l’extérieur et l’autre est entré et a déclaré qu’il ne pouvait pas comparaître. Aujourd’hui, il y avait des problèmes de santé ».

Pour le moment, l’audience était à nouveau prévue pour le 29 janvier prochain, mais Alba craint que les crimes ne s’opposent en avril 2021.

Reyes raconte que lors des auditions qui ont été menées, trois collègues proches de l’école de Sergio ont comparu comme témoins et que, à part elle, ce mardi l’expert en charge du dossier qui est venu d’un autre ville pour assister à la convocation qui a finalement été reportée. «Tout ce que nous voulons, c’est que la défense soit claire et transparente. Ce qu’ils montrent, c’est comme s’ils se moquaient de la justice colombienne », a déclaré la femme.

Condamnations

La directrice de l’école, Rosalía Ramírez, et Ivonne Andrea Check Acosta ont également été impliquées dans le processus, qui finalement, grâce à des accords préliminaires avec le bureau du procureur général, ont accepté les accusations. En novembre 2016, Ramírez a été condamné à 27 mois de privation de liberté de domicile et contraint de payer une amende de 103 salaires minimum légaux en vigueur. pour le racisme et la discrimination; altération et destruction des éléments de preuve.

La veedora a admis qu’elle avait détruit une partie des procès-verbaux des rencontres qui ont eu lieu entre le directeur de l’établissement et Ivonne Check, la psychologue. Ramírez a accepté d’être témoin contre Azucena Castillo dans les crimes dont il est accusé.

De son côté, le 3 octobre 2017, La psychologue Ivonne Andrea Check, a été condamnée des mêmes crimes que son partenaire grâce au même accord préalable du parquet et la peine prononcée par le 51e juge pénal du circuit de Bogotá était de 35 ans de prison et une amende de 8,4 de salaire. minimum légal en vigueurIl a également dû s’excuser pour les événements qui ont conduit au suicide d’Urrego en 2014. Selon les enquêtes du parquet, le psychologue a fait pression sur les parents du petit ami de Sergio pour qu’ils le dénoncent pour harcèlement sexuel.

Les excuses ont été présentées en février 2020 devant le juge. «Je vous écris afin de demander des excuses publiques aux familles de Sergio David Urrego Reyes et Danilo Esteban Pinzón Valdez pour les actes de discrimination dans lesquels j’ai commis (…) Je demande particulièrement des excuses parce que j’ai demandé à Sergio David Urrego Reyes et Danilo Esteban Pinzón Valdez informe ses parents de son orientation sexuelle et j’ai demandé à réguler ses manifestations émotionnelles au sein de l’institution », a déclaré l’ancien responsable de l’école.

