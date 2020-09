Une triste nouvelle a confirmé que la présentatrice de télévision américaine Kelly Plasker est décédée, sa mort est survenue juste après avoir fait de terribles aveux de sa vie sur Facebook Kelly Plasker a déclaré dans ses messages: « mon cerveau est brisé »

Décès de la météorologue américaine Kelly Plasker. Une grande agitation à la télévision a provoqué la mort subite du météorologue américain Kelly Plasker, a rapporté le site La Vanguardia.

Le personnage de la télévision avait 42 ans et est décédé le 30 août à son domicile au Texas, aux États-Unis.

Le plus choquant, c’est que son fils est également décédé il y a à peine 2 ans. Le jeune homme avait 19 ans lorsqu’il a décidé de se suicider, bien que jusqu’à présent les autorités n’aient pas confirmé les causes de la mort du conducteur, mais apparemment cela pourrait aussi être un suicide.

Le plus triste, c’est que quelques instants avant sa mort, la conductrice avait avoué sur son réseau social Facebook qu’elle avait été maltraitée au lycée.

Plasker a travaillé sur la chaîne KCBD de NBC et l’un de ses collègues membres, Kase Wilbanks, a rapporté le fait: «Sa mort soudaine ce matin nous a brisé le cœur. Au cours de ses trois années d’émissions, il nous a montré sa passion pour la météo, qui se reflétait dans ses prévisions qui nous ont tous gardés en sécurité et préparés pour le lendemain. «

Ce qui a attiré l’attention, c’est que la même chaîne transmettait des informations à partir de la National Suicide Prevention Line. Il convient de noter que cet événement s’est produit juste après que la conductrice a révélé que dans son lycée, elle aurait été maltraitée par un enseignant, le directeur du groupe de musique de l’école.

Selon le portail de 20 minutes, sa confession était: «C’était censé être quelqu’un qui s’occupait de moi, mais il me regardait d’une manière que les hommes ne devraient pas regarder les enfants. Maintenant, je me rends compte que les prédateurs choisissent des proies faciles. Surtout ceux qui n’ont pas beaucoup de soutien ou de ressources familiales ».

Et le portail a déclaré que la présentatrice a ajouté que la relation avec son professeur était «abusive» et «manipulatrice», car elle avait même promis de faire des affaires ensemble: «J’avais besoin de sortir avec ma dernière confession pour les péchés que je suis responsable d’ajouter à la Croix. Je vous aime mes amis. Mon cerveau est cassé et je n’en peux plus. » Décès de Kelly Plasker, une météorologue américaine