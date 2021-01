Evangelina Corona Cadena est décédée le 2 janvier (Photo: Cuartoscuro)

Ce lundi 4 janvier, le compte Twitter de la Secrétaire à l’environnement fait savoir que le activiste, couturière et adjointe Evangelina Corona Cadena est décédée samedi dernier, le 2 janvier.

«Nous regrettons la mort sensible d’Evangelina Corona Cadena. Nous nous unissons au chagrin qui saisit ses collègues, sa famille et ses amis. Repose en paix », a exprimé le secrétariat à travers un tweet.

Cette déclaration précise que “Doña Evita”, comme elle était connue, il a passé ses derniers jours à travailler au ministère de l’Environnement dans la ville de Mexico.

Une vie de luttes

Corona Cadena est née en 1938 dans la municipalité de San Antonio Coaxomulco, dans l’état de Tlaxcala. Selon une chronique publiée par Elena Poniatowska dans le journal La Jornada, Evangelina a grandi avec huit frères et sœurs et tous se sont consacrés à la plantation et à la cueillette de divers aliments.

Le militant s’est battu pour les droits des couturières après le tremblement de terre de 1985 (Photo: Cuartoscuro)

Quand Evangelina a grandi, elle a travaillé comme femme de ménage dans une maison à Apizaco, mais elle est partie après que son patron l’ait harcelée. Bientôt, elle est allée travailler dans la capitale du pays, a fait le même travail dans un appartement et a également pris soin de quelques enfants.

Mais plus tard, elle a réussi à apprendre à coudre et a commencé à travailler dans un atelier de couture où elle travaillait 10 heures par jour, mais ne gagnait pas le salaire minimum. Mais c’était le tremblement de terre du 19 septembre 1985 qui a changé sa vieCar après les abus du travail, les ouvriers qui ont été enterrés dans les ateliers de couture ont été rendus invisibles par la société mexicaine.

Cependant, Evangelina a lutté contre l’oubli de ces travailleurs, ce qui l’a amenée à fonder le Syndicat national des travailleurs des industries de la couture, de l’habillement, du vêtement et des industries similaires et connexes le 19 septembre. Une fois sur place, elle et ses compagnons se sont battus pour obtenir des compensations pour les femmes affectées et ont réussi à amener les patrons à se conformer aux dispositions de la loi.

En octobre 1985, après un mois de lutte pour la justice, l’enregistrement du syndicat lui a été remis et Evangelina a été nommée secrétaire générale pour trois mandats consécutifs.

Des années plus tard, il a remporté une députation fédérale pour le Parti de la révolution démocratique (prd) à la législature LV du Congrès de l’Union de 1991 à 1994.

Des années plus tard, il a publié sa biographie (Photo: Cuartoscuro)

En 2007, Evangelina a publié «Contar las cosas como fue», un livre plein de ses expériences et de son histoire de vie, mais il reflétait également l’écart entre les sexes et les classes qui existe au Mexique.

En plus de travailler au ministère de l’Environnement, Corona Cadena a également donné des conseils syndicaux aux couturières.

Plainte pour une femme vouée à la justice

Par le biais de Twitter, beaucoup ont partagé leur tristesse en apprenant la nouvelle de son décès.

«Je regrette la mort d’une #femme exemplaire comme Evangelina Corona, précurseur du syndicalisme féministe, leader social et symbole de la lutte ouvrière à la recherche de meilleures conditions de travail. Démission rapide de sa famille et de ses amis face à la perte irréparable », a déclaré le Commissaire Président de l’INAI, Blanca Lilia Ibarra.

Le militant a toujours donné des conseils syndicaux aux couturières (Photo: Cuartoscuro)

“Je me souviens avec beaucoup d’affection et de respect Evangelina Corona, qui après son départ physique a laissé une marque indélébile dans l’histoire de la défense des travailleuses et de la lutte féministe”, a déclaré la secrétaire à l’Intérieur, Olga Sanchez Cordero.

«Je regrette le départ d’Evangelina Corona, qui a dirigé le premier syndicat de couturières qui a émergé après le tremblement de terre de 1985. En tant que défenseur des travailleurs dans une occupation millénaire sans droits, elle a ouvert la voie à des luttes telles que les travailleuses domestiques», écrit-elle. Patricia Mercado, sénateur du parti du mouvement citoyen.

«Regrettable perte de notre collègue Evangelina Corona, militante sociale et fondatrice du syndicalisme féministe. Repose en paix », dit-il Alejandro Encinas, Sous-secrétaire aux droits de l’homme, à la population et aux migrations.

