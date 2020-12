BOGOTÁ, 30 novembre (.) – La mine de charbon colombienne de Cerrejón et son plus grand syndicat de travailleurs sont parvenus lundi à un accord pour mettre fin à une grève de 91 jours, la plus longue de l’histoire du complexe minier, a rapporté la société et Sintracarbón.

La grève a débuté le 31 août après que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les augmentations de salaire et autres prestations de santé, d’éducation et de logement pour les travailleurs.

La décision de Cerrejón, détenue à parts égales par BHP Group, Anglo American et Glencore, d’établir une nouvelle journée de travail appelée par le syndicat “le tour de la mort”, est devenue le principal obstacle à la conclusion d’un accord.

Cerrejón soutient que la mise en œuvre du nouveau quart de travail est essentielle pour garantir la viabilité de l’opération dans un contexte de prix bas du charbon et de réduction de la demande.

Mais le Syndicat des travailleurs de l’industrie charbonnière (Sintracarbón) assure qu’il augmente la journée de travail, affecte la santé et supprime 1 250 emplois, bien que Cerrejón n’admette que la réduction de 700 emplois.

Cerrejón et son principal syndicat ont convenu de séparer la discussion sur la nouvelle journée de travail de la négociation sur les avantages sociaux, ce qui a permis l’accord. (Rapport de Nelson Bocanegra et Luis Jaime Acosta)