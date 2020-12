Un jour après que Lionel Messi a exprimé son illusion de jouer aux États-Unis à l’avenir, la Ligue nord-américaine de football (MLS) a répondu à la star argentine qu’il aurait toujours les portes ouvertes dans la compétition.

“Vous serez toujours le bienvenu ici, Leo”, a déclaré la MLS dans un message sur son compte Twitter accompagné de l’une des déclarations de Messi sur la ligue.

Messi, qui a exprimé en août son désir de quitter le FC Barcelone mais a ensuite accepté de continuer cette saison, a déclaré dimanche dans une interview télévisée qu’il n’avait pas encore pris de décision sur son avenir immédiat.

“Je ne sais pas ce qui peut arriver. Maintenant je me concentre sur ces six mois”, a déclaré l’Argentin, dont le contrat avec Barcelone prend fin le 30 juin 2021, à la chaîne espagnole La Sexta, et lui permet de négocier avec d’autres clubs à partir de 1 Janvier.

A 33 ans, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or n’a pas commenté l’intérêt éventuel de grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City à reprendre ses services.

Cependant, à la question de savoir s’il prévoyait de quitter Barcelone, Messi a montré son désir de pouvoir jouer ou vivre aux États-Unis dans un avenir indéterminé.

“J’ai toujours eu l’illusion de pouvoir profiter et vivre l’expérience de vivre aux États-Unis, de vivre ce qu’est cette ligue, ce qu’est la vie là-bas. J’aimerais, plus tard, si ça arrive ou pas, je ne sais pas”, a-t-il dit. ‘La puce’.

– Miami de Beckham et New York, en attente –

Les déclarations de Messi ont ravivé les spéculations sur les équipes qui pourraient attirer l’Argentin.

Parmi les équipes toujours mentionnées, il y a l’Inter Miami, copropriété de l’ancien joueur anglais David Beckham, qui a déjà démontré sa capacité à recruter de grands noms du football mondial tels que l’Argentin Gonzalo Higuaín et le Français Blaise Matuidi, tous deux arrivés ces derniers mois depuis de la Juventus.

Beckham, qui a été une star aux États-Unis pendant six saisons avec le LA Galaxy, et les autres propriétaires de l’Inter ont insisté sur le fait qu’ils aspiraient à attirer de grandes stars du football mondial à Miami et ont lancé des offres importantes.

Selon les médias locaux, l’Inter a récemment tenté de recruter l’attaquant Luis Suárez, le grand ami de Messi et ancien coéquipier du FC Barcelone, avant que l’Uruguayen ne choisisse de jouer pour l’Atlético de Madrid.

Malgré les embauches de Higuaín, Matuidi et l’international mexicain Rodolfo Pizarro, l’Inter a chuté en séries éliminatoires pour entrer en séries éliminatoires dès sa première saison en MLS.

Une autre option pour «La Pulga» dans la ligue nord-américaine pourrait être New York, qui appartient au même groupe d’entreprises que Manchester City (City Football Group) et où son ancien coéquipier de Barcelone David Villa a déjà joué.

Comme l’a rapporté ESPN en août, Manchester City étudiait pour offrir à Messi un contrat à long terme pour lequel il jouerait trois saisons au club anglais, puis terminerait sa carrière avec deux ans de plus à New York.

