L’accélération de l’inflation est à l’origine de l’augmentation du “seuil de pauvreté”. En octobre, le poste «Produits alimentaires et boissons» a augmenté de 4,8% REUTERS / Neil Hall

La moitié des salaires du secteur formel de l’économie argentine sont en dessous du seuil de pauvreté, indique un rapport de l’Institut pour le développement social de l’Argentine (Idesa), basé sur les données publiées la semaine dernière par Indec.

«Le seuil de pauvreté est proche du niveau moyen des salaires payés par les entreprises formelles; Cela signifie que de nombreuses personnes, même ayant un emploi privé enregistré, ne peuvent pas sortir de la pauvreté », a déclaré ce centre d’études privé lié au ministre des Finances de Cordoue, Osvaldo Giordano.

Cette semaine, Indec a publié les valeurs du panier de base total (qui mesure le seuil de pauvreté) et du panier de nourriture de base (qui mesure la ligne d’indigence). Selon l’agence statistique officielle, qui est dirigée par l’économiste Marco LavagnaAu cours du mois d’octobre, le seuil de pauvreté pour une famille de quatre personnes était de 49 912 dollars et le seuil d’indigence pour le même type de famille était de 20 710 dollars par mois. L’accélération de l’inflation est à l’origine de l’augmentation rapide de ces seuils. En octobre, l’inflation au détail était de 3,8%, mais le poste «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» a augmenté de 4,8%, «Vêtements et chaussures» a augmenté de 6,2% et «Équipement et entretien de la maison» 4 , 5 pour cent. Ce sont tous des éléments étroitement liés au maintien de la condition de «classe moyenne».

Concernant les revenus, le rapport Idesa reconnaît qu’il existe des «situations très hétérogènes». En général, explique-t-il, les risques sociaux augmentent lorsque les membres actifs du ménage sont «inactifs au travail», ouvertement «sans emploi» ou ont un «emploi de faible qualité» dans le secteur informel de l’économie, sans cotisations de retraite ni couverture maladie. Mais Les données d’Indec indiquent que ne pas sombrer dans la pauvreté est également devenu un défi pour ceux qui ont un emploi salarié enregistré, c’est-à-dire dans le secteur formel ou «vierge» de l’économie.

Comparaison

Pour faire cette comparaison, le rapport utilise les données «médianes» des salaires formels. La «médiane» n’est pas la moyenne, mais plutôt le niveau des salaires qui se situe exactement au milieu d’une distribution de revenu donnée. En dessous de ce chiffre se trouve la moitié des cas et au-dessus de l’autre moitié.

Ainsi, sur la base des informations du ministère du Travail et de l’Indec, Idesa a calculé qu’en 2000 le salaire privé enregistré médian, mis à jour aux valeurs d’aujourd’hui, était de 43000 dollars, tandis que le seuil de pauvreté pour une famille de quatre membres était de 37 000 $, également aux valeurs actuelles. De cette manière, la «médiane» du salaire formel était de 15% au-dessus du seuil de pauvreté.

Les barres montrent la différence en pourcentage entre le salaire «médian» formel, exactement au milieu de la distribution des revenus, et le seuil de pauvreté.

Idesa prend ensuite le salaire médian officiel du dernier mois pour lequel des informations sont disponibles, août, lorsque sa valeur était de 48 000 dollars, alors que le seuil de pauvreté pour une famille type était de 45 000 dollars. Autrement dit, le salaire «médian» formel était à peine 6% au-dessus du seuil de pauvreté.

Sur cette base, compte tenu du décalage des informations sur les salaires formels et de l’évolution rapide des prix, reflétée dans les valeurs du panier de base total, le rapport affirme que la moitié des salaires formels sont déjà en dessous de la ligne de la pauvreté.

Les données, indique le rapport, «montrent que jusqu’à présent au cours de ce siècle, il y a eu une forte détérioration du pouvoir d’achat des salaires dans le secteur formel. Le phénomène est associé à une profonde dégradation sociale car il implique que, Même pour les travailleurs qui obtiennent un emploi dans une entreprise formelle, la probabilité est élevée que leur salaire ne suffise pas à franchir le seuil de pauvreté ».

Nouveauté

C’est une première. «Traditionnellement, les ménages étaient pauvres parce que leurs membres en âge de travailler n’obtenaient pas d’emploi (inactivité ou chômage) ou n’obtenaient qu’un emploi de mauvaise qualité (informel). Avec un revenu du travail nul ou faible, il est très probable qu’une famille n’aura pas de revenu au-dessus du seuil de pauvreté. Mais avec la détérioration du pouvoir d’achat des salaires formels, ce qui se passe, c’est que, même avec un emploi salarié formel, le revenu ne suffit pas pour sortir de la pauvreté », Le rapport dit qu’il qualifie de «graves» les connotations du phénomène, car la recherche ou l’obtention d’emplois formels perd un attrait relatif par rapport aux plans sociaux.

La raison sous-jacente de cette image n’est pas le comportement des employeurs formels, mais la perte de productivité. «La baisse générale du niveau de vie de la population et, en particulier, l’augmentation de l’incidence de la pauvreté, est une conséquence du fait que de moins en moins de biens et de services sont produits par personne. La corrélation est que cela coûte plus cher à chaque personne pour obtenir ces biens et services », dit un passage du rapport.

Selon Idesa, «lorsque la faible productivité est si massive, le bien-être peut apporter des palliatifs, mais jamais des solutions». Le seul moyen de sortir du piège est d’augmenter la productivité et les salaires réels, pour lesquels il est essentiel d’encourager l’investissement privé et pour le secteur public de donner la priorité aux investissements dans les infrastructures et dans le capital humain et l’éducation. “Cela nécessite – conclut-il – une réforme globale et profonde de l’Etat”.

J’ai continué à lire:

Le gouvernement surveille de près l’évolution de l’inflation, tout en maintenant sa décision de réduire le déficit budgétaire en 2021

Les dollars n’apparaissent toujours pas et conditionnent la faible reprise de l’économie