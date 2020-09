BEIJING (AP) – Deux fois au XXe siècle, le Japon a défié l’Occident, d’abord dans une tentative militaire de devenir une puissance impériale, puis en tant que puissance industrielle. C’est au tour de la Chine de prendre la scène mondiale.

Soixante-quinze ans après la capitulation du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, et 30 ans après l’éclatement de sa bulle économique, l’émergence d’une puissance asiatique du XXIe siècle bouleverse le statu quo.

Comme le Japon l’a fait, la Chine se heurte aux puissances occidentales établies, qui voient de plus en plus ses prouesses économiques et militaires croissantes comme une menace. À son tour, la Chine, à nouveau comme le Japon, a le sentiment que l’Occident tente de limiter son ascension, alimentant le sentiment nationaliste à la fois de son public et de ses dirigeants.

Ce qui a changé, cependant, c’est le paysage mondial – postcolonial pour commencer, et celui d’États dotés d’armes nucléaires, d’institutions mondiales et d’une interdépendance économique beaucoup plus profonde.

Les objectifs de la Chine sont similaires à ceux du Japon – affirmer le contrôle dans son voisinage immédiat tout en garantissant des ressources pour sa croissance économique – mais ses moyens sont différents. Plutôt que d’imposer un contrôle direct par le biais d’une invasion armée, la Chine s’appuie sur des incitations économiques, une sensibilisation culturelle et un renforcement progressif de ses forces militaires pour renforcer sa réputation.

«Les moyens par lesquels la Chine augmenterait sa puissance sont très différents, tout comme les moyens par lesquels d’autres pays pourraient lui résister», a déclaré Jennifer Lind, une experte en Asie à l’Université de Dartmouth.

Le reste de l’Asie regarde avec un mélange d’opportunisme et d’inquiétude, désireux de profiter du commerce et des investissements de la Chine, méfiant de sa taille et de sa force et de ses revendications territoriales tentaculaires. Beaucoup plus grand que le Japon, avec 10 fois la population, il est potentiellement mieux en mesure de se mesurer à une superpuissance établie.

L’Initiative chinoise de la ceinture et de la route construit des ports, des chemins de fer et d’autres infrastructures non seulement en Asie, mais aussi en Afrique et ailleurs dans le monde en développement. La présence croissante de la Chine dans la mer de Chine méridionale, où elle chasse les bateaux de pêche de ses voisins d’Asie du Sud-Est et a construit des îles artificielles pour revendiquer ses revendications territoriales, est moins bienvenue.

Ramon Navaratnam a vécu l’occupation de la Malaisie par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Le commentateur chevronné conseille de travailler avec la Chine, pas contre elle.

«Nous devons pouvoir les convaincre», a-t-il déclaré. « En d’autres termes, vivez en paix avec le dragon, ne le contrariez pas. »

À une autre époque, où le soleil ne se couchait jamais sur l’Empire britannique, un Japon naissant cherchait à rejoindre la ligue des puissances coloniales européennes en envahissant et en occupant la Chine et plusieurs nations d’Asie du Sud-Est, souvent de manière brutale.

Le Japon s’est officiellement rendu il y a 75 ans cette semaine à bord de l’USS Missouri, ses ambitions de construction d’empire en lambeaux après que les bombes atomiques américaines ont rasé deux villes, inaugurant l’ère nucléaire. Les dirigeants chinois ont célébré cet anniversaire jeudi lors d’une brève et solennelle cérémonie dans une salle commémorative à la mémoire de ceux qui ont combattu les Japonais.

Rana Mitter, universitaire d’Oxford et auteur d’un livre sur l’invasion japonaise de la Chine, met en garde contre les comparaisons entre hier et aujourd’hui.

«L’ère des empires classiques est révolue», a-t-il déclaré. «Les différends de demain porteront sur l’économie et la technologie, tant civile que militaire. La lecture de l’histoire est utile et nécessaire, mais ce n’est pas un guide pour l’avenir. »

Annonçant ces différends, le Japon a affronté des partenaires commerciaux de la France aux États-Unis alors qu’il se reconstruisait pour devenir la deuxième économie mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Les voitures japonaises, l’acier et l’électronique grand public ont été accusés de la montée du chômage dans l’Ouest industriel.

Alors que ces frictions atteignaient leur apogée dans les années 80, la Chine expérimentait des réformes de type marché. Quatre décennies plus tard, le Japon reste riche mais stagne, tandis que la Chine est désormais la deuxième économie et celle en proie à une guerre commerciale avec les États-Unis.

De même que le Japon, la Chine est accusée d’avoir volé de la technologie et de ne pas avoir tenu ses promesses d’ouvrir ses propres marchés alors qu’elle s’efforce de devenir un concurrent mondial dans les industries allant des voitures électriques aux équipements médicaux de pointe.

Plus fondamentalement, le Parti communiste au pouvoir en Chine craint que son système à parti unique ne soit jamais accepté par l’Occident, a déclaré Richard Heydarian, un analyste philippin qui a beaucoup écrit sur la rivalité américano-chinoise dans le Pacifique.

Cela génère «le sentiment que … quoi qu’ils fassent, l’Occident les verra toujours comme une menace» et cherchera à contenir ou saboter la montée en puissance de la Chine, a-t-il déclaré.

Prenons l’initiative Belt and Road, qui a atteint l’arrière-cour de l’Amérique en Amérique latine et est considérée par l’Occident comme un pari pour accroître l’influence chinoise à l’étranger. Ou la mer de Chine méridionale, où les porte-avions de la marine américaine repoussent la Chine, qui à son tour se sent encerclée par des bases militaires américaines de la Corée du Sud à Guam.

«En fin de compte, l’héritage le plus significatif de la guerre en Asie est l’empreinte durable de la puissance américaine», à la fois militaire et économique, a déclaré l’ancien diplomate américain Mintaro Oba.

On ne sait pas comment leurs différences joueront dans un environnement du 21e siècle. Le fait que la Chine et les États-Unis puissent se menacer mutuellement avec des armes nucléaires met au moins un frein partiel à toute idée d’aller en guerre.

Le plus grand risque est que les deux plus grandes armées du monde soient entraînées dans un conflit limité, peut-être par inadvertance, sur un problème tel que Taiwan, l’île autonome que la Chine revendique comme son territoire et que les États-Unis fournissent des armes.

Sur le plan économique, les États-Unis et d’autres font pression sur les entreprises pour qu’elles réduisent leur dépendance à l’égard de la Chine. L’administration Trump met des freins sur les entreprises technologiques chinoises, du géant des télécommunications Huawei à l’application vidéo très populaire TikTok, et s’appuie sur ses alliés pour faire de même.

Mais pour beaucoup, rompre avec les usines chinoises efficaces et l’énorme marché de consommation serait difficile et coûteux.

La Chine assemble la plupart des smartphones, ordinateurs personnels et autres appareils électroniques du monde pour Apple, Dell et d’autres marques. Son marché en croissance est essentiel pour les constructeurs automobiles étrangers et d’autres industries lorsque la demande américaine et européenne est stable.

« Il n’y avait aucun moyen pour le Japon de rivaliser avec les États-Unis, même dans le Pacifique », a déclaré Heydarian. «Là où la Chine est assez différente, c’est que sa taille elle-même lui donne une parité croissante avec les États-Unis d’une manière que le Japon n’a jamais appréciée.»

Cela fait de la Chine, conflit militaire ou non, un challenger potentiellement plus redoutable dans les années à venir.

Ken Moritsugu, directeur des nouvelles de la Grande Chine pour Associated Press, a couvert le Japon et la Chine depuis 2013. Les rédacteurs d’AP Eileen Ng à Kuala Lumpur, en Malaisie, Jim Gomez à Manille, aux Philippines, et Foster Klug à Tokyo ont contribué à ce rapport.