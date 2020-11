Ruth Bader Ginsburg (Brooklyn, New York; 15 mars 1933 – Washington DC, 18 septembre 2020) était un juge américain de la Cour suprême qui a brillé, avant tout, pour son travail dans la lutte pour l’égalité des sexes.

Icône du progressisme et de la défense des droits des femmes femmes, sa mort récente bouleverse l’équilibre idéologique de la Cour suprême des États-Unis, en faveur des conservateurs, car le président Donald Trump (Parti républicain) a le pouvoir de nommer le remplaçant de Ginsburg, et il sera sans aucun doute un conservateur. Il devra obtenir l’approbation du Sénat, mais il n’y aura pas de problème avec cela, les républicains contrôlent la chambre haute.

Quelle serait la composition de la Cour suprême?

Le président de la Cour, John G. Roberts Jr., nommé par l’ancien président George W. Bush et confirmé par le Sénat en 2005, il peut être considéré comme centriste. Bien qu’il ait été installé dans son fauteuil par les conservateurs, il a également voté des décisions en faveur de l’immigration, des droits des LGBTQI +, et pris en charge d’autres cas similaires. C’est une sorte de juge pendulaire.

De son côté, l’aile progressiste de la Cour est celle qui souffre. Après la mort de Ruth Bader Ginsburg, cette aile est réduite à seulement 3 juges: Stephen G. Breyer, nommé par l’ancien président Bill Clinton et confirmé par le Sénat en 1994. Sonia Sotomayor, nommé par l’ancien président Barack Obama et confirmé par le Sénat en 2009. Et, Elena Kagan, également nommé par l’ancien président Obama et confirmé par le Sénat en 2010.

Au lieu de cela, l’aile conservatrice de la Cour est renforcée, elle aura désormais 5 juges: le remplaçant de Ginsburg, qui sera nommé par le président Donald Trump. Clarence Thomas, nommé par l’ancien président George HW Bush et confirmé par le Sénat en 1991. Samuel Alito Jr., nommé par l’ancien président George W. Bush et confirmé par le Sénat en 2006. Neil Gorsuch, nommé par le président Donald Trump et confirmé par le Sénat en 2017. Et, Brett Kavanaugh, également nommé par le président Trump et confirmé par le Sénat en 2018.

En bref, le Cour suprême des États-Unis (l’acte judiciaire de 1869 fixait le nombre de membres à neuf) sera composé de 1 centriste, 3 progressistes et 5 conservateurs.

Pourraient-ils inverser la décriminalisation de l’avortement?

Est faisable Jonathan Turley, célèbre professeur de droit constitutionnel à l’Université de Washington (cité par le correspondant Gerardo Lissardy dans un article pour BBC NEWS) souligne qu’avec un nouveau juge conservateur au tribunal, peut-être la voie serait ouverte pour inverser partiellement ou totalement «Roe vs. . Wade ».

L’affaire «Roe vs. Wade »est le nom de l’affaire judiciaire de 1973, par laquelle la Cour suprême des États-Unis décriminalisé «l’avortement provoqué» dans ce pays (Norma Mc. Corvey Sous le pseudonyme de «Roe», elle alléguait avoir été violée par un gang et être tombée enceinte à la suite du viol).

Et à cet égard, l’avocat diplômé de Harvard et actuel sénateur républicain Coton Tom, qui figure sur la liste des candidats éligibles à Trump pour remplacer Ginsburg, a révélé – via Twitter – quelles sont ses intentions: «Il est temps de mettre fin à Roe v. Wade ». En d’autres termes, il ne cache pas sa volonté de renverser la décision emblématique du tribunal qui a légalisé l’avortement aux États-Unis.

Ce scénario n’est pas prometteur. Les groupes de défense des droits des femmes pleurent la mort de Ruth Bader Ginsburg, ce qui bouleverse l’équilibre idéologique de la Cour suprême des États-Unis en faveur des conservateurs. “Ce soir, nous honorons son héritage, mais demain nous devrons nous battre pour préserver les idéaux qu’il a défendus au cours de sa vie”, a-t-il déclaré. Alexis McGill Johnson, président de Planned Parenthood.

Tout cela, à quelques semaines du élections présidentielle, dans un pays où il y a de vraies guerres culturelles, et qui influence le monde entier.